Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết phản đối chiến sự với Iran

Với 214 phiếu thuận, Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, dù văn bản không có tính ràng buộc.

Bốn nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu cùng phe Dân chủ thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump dừng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Ảnh: Reuters.

Ngày 23/7, Hạ viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran. Đây được xem là động thái mới nhất mang tính biểu tượng của Quốc hội nhằm phản đối chính sách của ông Trump.

Nghị quyết được thông qua với 214 phiếu thuận và 208 phiếu chống, khi 4 nghị sĩ Cộng hòa cùng bỏ phiếu với phe Dân chủ, Reuters cho biết.

Văn bản do Hạ nghị sĩ Pramila Jayapal (đảng Dân chủ, bang Washington) đề xuất, yêu cầu Tổng thống Trump chấm dứt việc sử dụng lực lượng vũ trang Mỹ trong các hoạt động thù địch nhằm vào Iran, trừ khi được Quốc hội cho phép.

Tuy nhiên, nghị quyết này chủ yếu mang ý nghĩa chính trị và không có tính ràng buộc pháp lý. Trong những tháng gần đây, Quốc hội Mỹ đã nhiều lần thông qua các nghị quyết tương tự, song các động thái này không dẫn tới việc chấm dứt chiến dịch quân sự.

Bốn nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết gồm Tom Barrett (Michigan), Brian Fitzpatrick (Pennsylvania), Warren Davidson (Ohio) và Thomas Massie (Kentucky).

Hiện đảng Cộng hòa chỉ nắm đa số sít sao tại cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ.

Cùng ngày, Thượng viện Mỹ dự kiến cũng sẽ bỏ phiếu về một nghị quyết riêng với nội dung tương tự.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh ông Trump tuyên bố gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Iran, đồng thời Mỹ ghi nhận thêm thương vong trong lực lượng quân đội.

Ngày 23/7, ông Trump còn cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp "trừng phạt quân sự mạnh mẽ" nhằm vào Iran và lực lượng Houthi ở Yemen sau khi nhóm này tấn công hai tàu chở dầu của Arab Saudi trên Biển Đỏ, khiến xung đột Trung Đông lan rộng tới một trong những tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Bên cạnh đó, sau hai tuần kể từ khi lệnh ngừng bắn tạm thời trên thực tế sụp đổ, quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành các đợt không kích ban đêm nhằm vào Iran. Đáp lại, Tehran đã phóng tên lửa nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại các quốc gia láng giềng.