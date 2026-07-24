Mật vụ Mỹ điều tra gần 10.000 vụ đe dọa nhằm vào TT Trump

Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết đã mở gần 10.000 cuộc điều tra liên quan đến các lời đe dọa nhằm vào Tổng thống Trump và các nhân vật thuộc diện được bảo vệ trong 6 tháng qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AA/TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ (Sean Curran tại một sự kiện ngày 22/7 (giờ địa phương) cho biết môi trường an ninh hiện nay "bất ổn hơn bao giờ hết", tính trong suốt 24 năm công tác của ông tại Mật vụ Mỹ. Số lượng các vụ việc được điều tra tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái khi cơ quan này mở khoảng 7.000 cuộc điều tra.

Mật vụ Mỹ hiện chịu trách nhiệm bảo vệ khoảng 36 nhân vật, bao gồm Tổng thống, Phó Tổng thống, các thành viên gia đình trực hệ, cùng một số quan chức cấp cao nằm trong danh sách kế nhiệm chức vụ tổng thống.

Theo các quan chức mật vụ, phần lớn các lời đe dọa xuất phát từ không gian mạng. Tất cả thông tin đều được xử lý như những mối đe dọa có khả năng xảy ra cho đến khi lực lượng điều tra xác định được đối tượng, phương tiện và đánh giá có khả năng thực hiện hành vi tấn công hay không.

Ông Curran cũng đề cập đến vụ việc xảy ra trước thềm Dạ tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA) hồi tháng 4 vừa qua.

Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, nghi phạm Cole Allen đã mang theo 2 khẩu súng và 4 con dao, lao qua một chốt kiểm soát của Mật vụ đặt tại khách sạn với ý định sát hại Tổng thống Trump và nhiều thành viên Nội các. Đối tượng sau đó bị bắt giữ sau khi đấu súng với lực lượng an ninh.

Ông Curran cho biết nghi phạm đã bị khống chế cách địa điểm Tổng thống Trump dự kiến phát biểu khoảng 110 m. Theo ông, hệ thống an ninh đã hoạt động đúng quy trình khi phát hiện và ngăn chặn đối tượng ngay tại khu vực kiểm soát.

Sau vụ việc, ban tổ chức Dạ tiệc WHCA năm nay đã tăng cường các biện pháp an ninh. Sự kiện sẽ được tổ chức tại khách sạn Waldorf Astoria ở thủ đô Washington với quy trình kiểm tra nghiêm ngặt hơn, bao gồm việc sử dụng vé điện tử để xác minh người tham dự trước khi qua cổng kiểm soát an ninh.

Nhiều hoạt động tiếp tân trước sự kiện cũng được hủy bỏ nhằm hạn chế người không có vé tiếp cận khu vực tổ chức.

Mật vụ Mỹ đã tiến hành rà soát và tăng cường các biện pháp bảo vệ sau 2 vụ ám sát bất thành nhằm vào Tổng thống Trump trong năm 2024.

Quốc hội Mỹ và nhiều cơ quan liên bang cũng đã yêu cầu Mật vụ cải thiện công tác đánh giá nguy cơ, chia sẻ thông tin tình báo và triển khai lực lượng bảo vệ tại các sự kiện có sự tham gia của Tổng thống và các quan chức cấp cao.

Giới quan sát nhận định số lượng các vụ đe dọa gia tăng phản ánh môi trường an ninh ngày càng phức tạp tại Mỹ, trong bối cảnh các mối đe dọa trên không gian mạng và nguy cơ bạo lực nhằm vào các nhân vật chính trị tiếp tục là thách thức lớn đối với các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh liên bang.