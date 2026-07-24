Thảm sát ở Tây Bắc Nigeria

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Lực lượng chức năng tuần tra tại Ogun, Nigeria. Ảnh minh họa: Reuters
Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, vụ tấn công xảy ra ngày 22/7 tại khu vực Sauna. Nhóm tấn công đi xe máy đã xông vào các cánh đồng và nổ súng vào những người đang làm việc trên đồng ruộng.
Nhân chứng địa phương cho biết ít nhất 24 nông dân đã thiệt mạng và con số thương vong có thể còn tăng khi công tác thống kê vẫn đang được tiến hành.
Cũng theo các nhân chứng, vụ tấn công kéo dài khoảng 3 giờ. Ngoài việc sát hại nhiều người, các tay súng còn cướp đi một số lượng lớn gia súc. Những người bị thương hiện đang được điều trị y tế.
Bang Zamfara từ nhiều năm qua là tâm điểm của cuộc khủng hoảng an ninh tại Tây Bắc Nigeria. Các nhóm vũ trang thường xuyên tiến hành các vụ tấn công làng mạc, bắt cóc đòi tiền chuộc, cướp gia súc và gây mất ổn định tại nhiều khu vực nông thôn.
Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế
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