Mỹ không kích Iran đêm thứ 13, giá dầu vượt 100 USD/thùng

Mỹ mở đợt không kích thứ 13 liên tiếp nhằm vào Iran, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Tehran "cần chịu thêm sức ép", khiến giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng.

Mỹ không kích Iran đêm thứ 13

Quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào Iran, theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trên mạng xã hội.

CENTCOM cho biết đây là đêm thứ 13 liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm "buộc Iran phải chịu trách nhiệm" và làm suy giảm những mối đe dọa mà Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) gây ra đối với hoạt động vận tải thương mại trên biển. Theo thông báo, chiến dịch bắt đầu từ 18h45 (giờ miền Đông Mỹ).

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu rằng Washington chưa sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn mới với Iran. Khi được hỏi về khả năng hạ nhiệt căng thẳng, ông tuyên bố Tehran "cần phải hứng chịu thêm những điều tương tự", ám chỉ các đợt không kích liên tiếp của Mỹ, theo CNN.

Mỹ - Iran leo thang căng thẳng, Vùng Vịnh chao đảo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã tấn công các căn cứ chỉ huy quân sự và địa điểm phóng tên lửa Iran đêm 21/7. Phía Iran đáp trả vào các căn cứ Mỹ tại Kuwait, Bahrain và Jordan.

Ông Trump cân nhắc mở chiến dịch quân sự lớn nhằm vào Iran

Trong cuộc trao đổi với Axios ngày 23/7, ông Trump cho biết Iran "vẫn chưa chịu đủ tổn thất" và Washington đang chuẩn bị cho khả năng mở rộng chiến dịch quân sự.

"Tôi đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn, lớn hơn bất cứ lần nào trước đây. Tôi sắp đưa ra quyết định. Mọi thứ đã sẵn sàng", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước giới truyền thông tại Căn cứ Liên hợp Andrews, Maryland (Mỹ) ngày 22/7 khi ông khởi hành đến Dover, Delaware, để tham dự lễ chuyển giao trang trọng hài cốt các binh sĩ quân đội Mỹ thiệt mạng tại Jordan và Iraq. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng cũng như chưa đặt ra thời hạn cụ thể.

Ông Trump cũng cho biết Israel có thể tham gia chiến dịch "chỉ trong hai phút nếu tôi yêu cầu", nhưng đồng thời khẳng định Mỹ "không cần bất kỳ ai". Dù vậy, ông lưu ý việc Israel tham chiến có thể kéo theo những hệ quả, ám chỉ nguy cơ Iran trả đũa nhằm vào đồng minh của Washington.

Tổng thống Mỹ cũng nhận định các quan chức Iran vẫn muốn đàm phán, song cho rằng Tehran hiện chưa sẵn sàng đạt được một thỏa thuận.

Giá dầu vượt 100 USD /thùng

Những phát biểu mới của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục chịu sức ép từ xung đột Trung Đông.

Trong khi đó, giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 23/7 (giờ địa phương) khi xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và gia tăng biến động trên các thị trường tài chính toàn cầu.

Dầu Brent - chuẩn tham chiếu quốc tế - tăng khoảng 7%, chốt phiên ở 100,69 USD /thùng, mức cao nhất kể từ ngày 22/5. Trong khi đó, dầu WTI của Mỹ tăng 6,17%, lên 92,19 USD /thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 4/6.

Đà tăng của giá dầu được thúc đẩy bởi căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb, hai tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới, khiến giá dầu tăng phiên thứ năm liên tiếp.

Mỹ cảnh báo Iran vì Houthi

Cùng ngày, ông Trump cũng phát đi cảnh báo cứng rắn đối với lực lượng Houthi ở Yemen sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đỏ, Al Jazeera cho biết.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ cho biết ông từng đánh giá Houthi đã "hành xử rất có trách nhiệm" sau các đợt không kích của Mỹ năm ngoái, nhưng bày tỏ thất vọng khi nhóm này bị cáo buộc nối lại các cuộc tấn công nhằm vào hai tàu của Arab Saudi.

Ông Trump tuyên bố sẽ quy trách nhiệm cho Iran nếu Houthi tiếp tục các hoạt động quân sự trên Biển Đỏ, với lý do lực lượng này là "đại diện và lực lượng ủy nhiệm của Tehran".

"Nếu các cuộc tấn công tiếp diễn, Iran sẽ phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt quân sự nặng nề, và Houthi cũng vậy", ông cảnh báo.

Đến nay, cả Iran và Houthi đều chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của Tổng thống Mỹ.

Tên lửa Iran lọt lưới phòng không Patriot của Mỹ Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được cho là ghi lại thời điểm các tên lửa đạn đạo của Iran đánh trúng căn cứ không quân Mỹ ở Jordan.

Reuters: Iran tăng cường hỗ trợ Houthi

Cùng ngày, Reuters dẫn lời bốn nguồn thạo tin cho biết Iran đã điều các chỉ huy thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cố vấn quân sự cùng thiết bị liên quan đến tên lửa và máy bay không người lái tới Yemen trong tháng này nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng Houthi.

Theo các nguồn tin, một chuyến bay của hãng Mahan Air khởi hành từ Tehran ngày 13/7 đã chở từ 10 đến 21 thành viên IRGC, trong đó có các chỉ huy cấp cao. Máy bay ban đầu dự kiến hạ cánh tại thủ đô Sanaa do Houthi kiểm soát, nhưng sau đó chuyển hướng tới thành phố cảng Hodeidah bên bờ Biển Đỏ vì sân bay Sanaa bị tấn công.

Một nguồn tin cho biết các chỉ huy IRGC được cử tới để hỗ trợ hoạt động tác chiến và huấn luyện Houthi vận hành các hệ thống tên lửa mới. Nguồn tin này cũng khẳng định Iran vận chuyển vàng trên cùng chuyến bay nhằm tài trợ cho các hoạt động của Houthi.

Reuters cho biết hai nguồn tin Iran yêu cầu giấu tên vì lý do an ninh. Hiện Tehran chưa bình luận về các thông tin này.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu. Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.