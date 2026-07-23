Mỹ tấn công đêm thứ 12 liên tiếp, Iran cảnh báo mở rộng chiến tranh

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ phá hủy cầu đường hoặc nhà máy điện của Iran mỗi khi Tehran tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

Mỹ mở đợt không kích đêm thứ 12 liên tiếp nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran.

Iran đáp trả bằng tên lửa, UAV và cảnh báo sẽ mở rộng chiến tranh ra toàn khu vực.

Houthi tại Yemen đe dọa phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb trên Biển Đỏ để hỗ trợ Iran.

Ông Trump đe dọa tấn công hạ tầng Iran

Tổng thống Donald Trump ngày 22/7 tuyên bố Mỹ có thể phá hủy cầu đường, nhà máy điện và các cơ sở hạ tầng khác của Iran nếu Tehran tiếp tục leo thang xung đột.

Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Bộ Chỉ huy quân sự liên hợp cảnh báo nếu Mỹ tấn công hạ tầng Iran, Tehran sẽ đáp trả bằng các đòn đánh nhằm vào cơ sở dầu khí, điện lực và hạ tầng kinh tế trong khu vực, đồng thời tìm cách ngăn hoạt động xuất khẩu dầu.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi khẳng định mọi hành động nhằm vào lãnh thổ hoặc cơ sở hạ tầng Iran sẽ vấp phải phản ứng "mạnh mẽ và dứt khoát", đồng thời những bên hỗ trợ Mỹ cũng có thể trở thành mục tiêu.



"Học thuyết quốc phòng của chúng tôi rất rõ ràng. Bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Iran, bao gồm cả cơ sở hạ tầng của chúng tôi, sẽ buộc Iran phải đáp trả mạnh mẽ và dứt khoát", Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi viết trên mạng xã hội X.

Houthi dọa phong tỏa Biển Đỏ

Ngày 21/7, Houthi đã đưa ra cảnh báo sẽ phong tỏa hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia, làm dấy lên nguy cơ mới đối với nguồn cung dầu toàn cầu. Trong ngày 21/7, 3 tàu chở dầu của Saudi Arabia đi Trung Quốc và Ấn Độ đã phải quay đầu.

5 tàu chở dầu đã phải đổi hướng trên Biển Đỏ trong ngày 22/7 để tránh đi qua eo biển Bab el-Mandeb.

Hoạt động lưu thông trên eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb đang cùng bị đe dọa. Ảnh: Reuters.

Việc eo biển Hormuz không thể duy trì hoạt động lưu thông như bình thường suốt gần 5 tháng qua gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng và làm gia tăng lạm phát trên toàn cầu. Trong khi đó, nguy cơ mới đối với eo biển Bab el-Mandeb đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong 6 tuần gần đây.

Mỗi ngày, hàng triệu thùng dầu của Saudi Arabia được vận chuyển bằng đường ống tới cảng Yanbu trên Biển Đỏ để tránh eo biển Hormuz. Nếu tàu không thể đi qua eo biển Bab el-Mandeb ở phía nam Biển Đỏ, lựa chọn còn lại là tuyến đường qua kênh đào Suez ở phía bắc. Nhưng tuyến đường này sẽ kéo dài thời gian vận chuyển thêm nhiều tuần và làm tăng đáng kể chi phí vận tải.

Theo các quan chức Mỹ, lời đe dọa phong tỏa hàng hải của Houthi nhằm vào Saudi Arabia có thể khiến cuộc xung đột lan rộng hơn, đồng thời gây thêm sức ép đối với quân đội Mỹ vốn đang tập trung đối phó các cuộc tấn công của Iran trong khu vực.

Mỹ - Iran leo thang căng thẳng, Vùng Vịnh chao đảo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã tấn công các căn cứ chỉ huy quân sự và địa điểm phóng tên lửa Iran đêm 21/7. Phía Iran đáp trả vào các căn cứ Mỹ tại Kuwait, Bahrain và Jordan.

Mỹ mở rộng không kích Iran đêm thứ 12 liên tiếp

Sau 11 ngày giao tranh liên tiếp kể từ khi lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng 6 đổ vỡ, các cuộc không kích của Mỹ đã mở rộng từ miền nam sang khu vực miền Tây và miền Trung Iran.

Iran hiện vẫn cho thấy nước này duy trì được năng lực tên lửa và máy bay không người lái, khi thực hiện các đòn đáp trả phi đối xứng nhằm vào các quốc gia trong khu vực. Trong tuần này, Iran đã tấn công vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait, Bahrain và Jordan.

Tư lệnh Lục quân Iran, ông Amir Hatami, cho biết nước này đã tăng cường sức mạnh quân sự do dự liệu từ trước rằng các đối thủ có thể phá vỡ các thỏa thuận đã đạt được.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ở Pasay, Manila, Philippines, ngày 22/7. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn diễn ra song song với hoạt động giao tranh, nhằm cứu vãn bản ghi nhớ từng được ký hồi tháng 6, Iran khẳng định sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Về điều này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định Iran chưa thực sự nghiêm túc trong đàm phán. "Nếu họ nghiêm túc, chúng tôi cũng nghiêm túc. Nếu không, chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình, cũng như lợi ích của các đồng minh", ông Rubio nói với các phóng viên bên lề cuộc họp ngoại trưởng các nước Đông Nam Á tại Manila (Philippines) ngày 22/7.

Một quan chức Bộ Y tế Iran cho biết kể từ cuối tháng trước đã có thêm 53 dân thường Iran thiệt mạng và 592 người bị thương. Kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu ngày 28/2, hàng nghìn người Iran đã thiệt mạng và hàng triệu người phải sơ tán. Cuộc xung đột cũng khiến 18 quân nhân Mỹ thiệt mạng và hơn 450 người bị thương.

Quan chức Iran đồng loạt cảnh báo đưa chiến tranh bao trùm khu vực

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo hoặc toàn bộ khu vực sẽ không còn chiến tranh, hoặc tất cả các quốc gia sẽ bị cuốn vào xung đột giữa Tehran và Washington.

Ông tuyên bố nếu Iran không thể xuất khẩu dầu thì các nước khác cũng sẽ không thể làm điều đó, đồng thời khẳng định an ninh eo biển Hormuz chỉ được bảo đảm khi lực lượng Mỹ rút khỏi khu vực.

Cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Akbar Velayati cho biết Tehran đã bước vào giai đoạn răn đe mới. Ông cảnh báo các cuộc tấn công nhằm vào Iran có thể gây hậu quả vượt ra ngoài lĩnh vực quân sự, lan sang thị trường năng lượng và nền kinh tế toàn cầu, đồng thời cho rằng Mỹ sẽ không thể đạt được an ninh bằng cách gia tăng sức ép với Tehran.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố mọi cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ hoặc cơ sở hạ tầng của Iran sẽ vấp phải phản ứng "mạnh mẽ và dứt khoát".

Ông cũng cảnh báo bất kỳ bên nào hỗ trợ các hành động quân sự nhằm vào Iran đều có thể bị Tehran coi là mục tiêu tấn công hợp pháp.

Tên lửa Iran lọt lưới phòng không Patriot của Mỹ Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được cho là ghi lại thời điểm các tên lửa đạn đạo của Iran đánh trúng căn cứ không quân Mỹ ở Jordan.