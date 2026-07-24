Ông Trump áp thuế mới với 60 đối tác thương mại

Washington sẽ áp mức thuế 10% và 12,5% lên hàng hóa từ 60 đối tác thương mại, trong đó có EU, đánh dấu bước đi mới trong chiến lược thuế quan của ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố về các mức thuế đối ứng với đối tác thương mại tại Nhà Trắng (Mỹ) ngày 2/4. Ảnh: Reuters.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 24/7 sẽ áp mức thuế mới 10% và 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu (EU), với lý do các nước này "chưa thực thi đủ nghiêm các biện pháp ngăn chặn lao động cưỡng bức", theo Reuters.

Thông tin được các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ công bố ngày 23/7, ngay trước thời điểm mức thuế tạm thời 10% trên phạm vi toàn cầu hết hiệu lực.

Động thái này là bước đi mới nhất của Nhà Trắng nhằm khôi phục tầm nhìn về một chính sách thuế quan gần như áp dụng trên toàn cầu mà Tổng thống Donald Trump theo đuổi trong chiến dịch tranh cử.

Trước đó, hồi tháng 2, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ chính sách thuế đối ứng ở mức 10-50% mà ông Trump ban hành năm ngoái theo đạo luật về tình trạng khẩn cấp quốc gia, với mục tiêu thu hẹp thâm hụt thương mại của Mỹ.

Sau phán quyết trên, ông Trump viện dẫn Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 để áp mức thuế tạm thời 10% trong thời hạn 150 ngày. Biện pháp này sẽ hết hiệu lực vào 0h01 ngày 24/7 (giờ miền Đông Mỹ) và các mức thuế mới sẽ được áp dụng ngay sau đó. Hàng hóa đang trên đường vận chuyển sẽ được miễn áp thuế đến 0h01 ngày 28/7.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Trump bác bỏ nhận định cho rằng các mức thuế mới chỉ đơn thuần thay thế gói thuế tạm thời sắp hết hiệu lực, dù có cùng thời điểm áp dụng, mức thuế tương tự và phạm vi ảnh hưởng rất rộng.

Quan chức này cũng khẳng định Tổng thống Trump sẽ "luôn sử dụng mọi công cụ sẵn có để đạt được các mục tiêu trong chính sách thương mại", trong đó có việc áp thuế.

Tuy nhiên, nhiều mặt hàng sẽ được miễn trừ khỏi chính sách mới, gồm dầu khí, phân bón, một số mặt hàng thực phẩm, cùng các sản phẩm vốn đã chịu thuế theo Điều 232 với lý do an ninh quốc gia như ôtô, thép, nhôm và đồng.

Ngoài ra, các sản phẩm đáp ứng quy định của Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) cũng sẽ được miễn thuế, do chuỗi cung ứng Bắc Mỹ có mức độ liên kết cao và tỷ lệ giá trị gia tăng tại Mỹ lớn.

Theo quy định cuối cùng được ban hành theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, mức thuế về hành vi thương mại không công bằng nhìn chung tương đồng với đề xuất được Nhà Trắng công bố hôm 1/6.

Cụ thể, hàng hóa từ những quốc gia được đánh giá đã ban hành và thực thi đầy đủ các quy định chống lao động cưỡng bức sẽ chịu mức thuế 10%, trong khi hàng nhập khẩu từ các nước có quy định chưa đáp ứng yêu cầu sẽ bị áp mức 12,5%.