Ông Trump dự lễ hồi hương thi hài binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Trung Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/7 đã tham dự lễ đón thi hài 4 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Iran tại Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tại lễ tiếp nhận và chuyển giao thi hài binh si Mỹ thiệt mạng ở Trung Đông. Ảnh: Reuters.

Bốn quân nhân Mỹ được đưa từ Trung Đông về Căn cứ Không quân Dover, bang Delaware (Mỹ) gồm: Trung sĩ Angel S. Rampersad, 28 tuổi, quê bang New York; Trung sĩ Michael Emmanuel Swinton, 30 tuổi, quê bang North Carolina; Thiếu úy Tyler James Feehan, 25 tuổi, quê bang Hawaii; và Binh nhì Isabella Gonzales, 19 tuổi, quê bang Texas.

Lễ tiếp nhận và chuyển giao thi hài là một trong những nghi thức trang nghiêm nhất đối với các tổng thống Mỹ. Người đứng đầu Nhà Trắng thường tham dự để bày tỏ lòng tri ân với các quân nhân hy sinh trong những cuộc xung đột mà họ chỉ huy trên cương vị Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, theo Reuters.

Các quân nhân trong quân phục trang trọng khiêng các quan tài đi qua hàng quan chức, gồm Tổng thống Trump, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, cùng Thượng nghị sĩ Thom Tillis (đảng Cộng hòa, bang North Carolina) và Chris Coons (đảng Dân chủ, bang Delaware).

Tổng thống Trump và các quan chức đứng nghiêm chào khi đoàn khiêng thi hài đi qua. Nhà Trắng xác nhận rằng sau buổi lễ, ông Trump cũng đã gặp riêng gia đình các quân nhân hy sinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các quan chức và nhà lập pháp Mỹ tại lễ tiếp nhận và chuyển giao thi hài binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Trung Đông, diễn ra tại Căn cứ Không quân Dover, bang Delaware (Mỹ) ngày 22/7. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi sẽ vinh danh họ. Đối với tôi, đây là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất trên cương vị tổng thống. Nhưng đó là điều phải làm", ông Trump nói với các phóng viên trước khi lên đường tới Dover hôm 22/7,

Khi được hỏi sẽ nói gì với gia đình các quân nhân hy sinh, ông đáp: "Tôi chỉ muốn nói rằng chúng tôi yêu quý các gia đình. Chúng tôi cũng yêu quý những người con mà các bạn đã mất. Với cha mẹ, họ mãi mãi là những đứa con của mình. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói, không hề có sự khách sáo hay sáo rỗng".

Kể từ khi chiến sự bùng phát vào tháng 2, đây là lần thứ ba Tổng thống Trump tham dự nghi thức này và là lần đầu tiên kể từ khi ông tuyên bố hôm 8/7 rằng lệnh ngừng bắn với Iran đã chấm dứt.