Elon Musk lại khơi mào tranh cãi

Elon Musk công khai chỉ trích quyền Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy, châm ngòi cuộc tranh cãi mới về tương lai chương trình vũ trụ và vị thế của SpaceX.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk. Ảnh: Reuters.

Tỷ phú Elon Musk đã công khai chỉ trích quyền Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ Sean Duffy trong loạt bài đăng đầy mỉa mai trên mạng xã hội X vào hôm 21/10 (giờ địa phương), sau khi Duffy gợi ý rằng NASA có thể loại SpaceX khỏi chương trình đưa người lên Mặt Trăng.

Giám đốc điều hành SpaceX gọi ông Duffy là “Sean Dummy” (Sean Đần độn), cáo buộc ông này có “chỉ số IQ hai chữ số” và chia sẻ nhiều meme chế giễu nhằm vào Duffy.

“Có nên để một người mà thành tích lớn nhất là leo cây điều hành chương trình vũ trụ của nước Mỹ không?”, Musk viết trong một bài đăng được ghim trên trang cá nhân. (Trước khi bước vào chính trường, Duffy từng là vận động viên leo cây tốc độ và từng vô địch thế giới bộ môn này).

Một ngày trước đó, trong cuộc phỏng vấn với CNBC, Duffy cho rằng SpaceX đang chậm tiến độ trong dự án trị giá 2,9 tỷ USD xây dựng tàu đổ bộ Mặt Trăng - phương tiện đưa phi hành gia trở lại bề mặt vệ tinh này. Sự chậm trễ, theo ông, có thể khiến Mỹ thất thế trong “cuộc đua vũ trụ mới” với Trung Quốc.

“Vì thế, tôi sẽ xem xét lại hợp đồng, mở cơ hội cho các công ty không gian khác cạnh tranh với SpaceX”, Duffy nói.

Dù đánh giá SpaceX “đạt được nhiều thành tựu đáng nể”, ông vẫn khẳng định công ty của Musk “đang chậm tiến độ”. Nhiệm vụ Artemis III, chuyến đổ bộ Mặt Trăng quan trọng của NASA, hiện được dự kiến sớm nhất vào giữa năm 2027.

Đáp lại, Musk dành cả buổi sáng 21/10 để đăng tải hàng loạt bài viết ca ngợi thành tích của SpaceX - “công ty duy nhất tại Mỹ được chứng nhận an toàn cho tàu vũ trụ có người lái mới”, đồng thời chia sẻ những bình luận chỉ trích Duffy.

Quyền Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy. Ảnh: Reuters.

Tỷ phú công nghệ cũng phản hồi bài viết của Wall Street Journal cho biết Jared Isaacman - đồng minh thân cận của Musk - có thể được tái đề cử vị trí Giám đốc NASA, trong bối cảnh Duffy đang vận động để đưa cơ quan này sáp nhập hoàn toàn vào Bộ Giao thông vận tải.

Trước đó, Tổng thống Trump từng rút đề cử Isaacman cho vị trí này hồi đầu năm, trùng thời điểm Musk rời khỏi Washington. Theo CNN, việc rút đề cử có liên quan đến mâu thuẫn nội bộ trong ekip Trump, sau khi Musk công khai bất đồng với Tổng thống.

Isaacman - người từng hai lần bay vào quỹ đạo bằng tàu vũ trụ của SpaceX do chính mình tài trợ - được cho là đã gặp lại ông Trump trong thời gian gần đây để bàn về khả năng tái đề cử.

“Elon Musk viết trên X: “Sean Dummy đang giết chết NASA!” và chia sẻ nhiều bài ca ngợi Isaacman.

Tuy nhiên, Isaacman nói với CNN rằng ông “chưa bao giờ thể hiện sự tự tin về khả năng được đề cử lại” và “luôn tôn trọng Bộ trưởng Duffy, cũng như trân trọng thời gian làm việc cùng ông ấy”.

“Tôi biết ơn sự ủng hộ của mọi người và của Tổng thống Trump. Trên hết, tôi chỉ mong NASA tiếp tục tỏa sáng như cơ quan vũ trụ hàng đầu thế giới”, Isaacman nói thêm.

Đáp lại, người phát ngôn của Bộ Giao thông vận tải khẳng định ông Duffy chưa từng nói muốn giữ vị trí lãnh đạo NASA cho riêng mình.

Theo vị này, Duffy chỉ “gợi ý NASA có thể hưởng lợi nếu trở thành một cơ quan cấp nội các, thậm chí trực thuộc Bộ Giao thông vận tải”, song chưa từng bày tỏ mong muốn trở thành Giám đốc thường trực của NASA.

“Tổng thống đã yêu cầu ông Duffy hỗ trợ tìm kiếm và đánh giá các ứng viên tiềm năng. Ông ấy chỉ đang làm đúng nhiệm vụ được giao là phục vụ Tổng thống và ủng hộ bất kỳ ai được ông Trump bổ nhiệm”, người phát ngôn cho biết.