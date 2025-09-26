Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump và Musk tái hợp, đưa xAI vào chính phủ

  • Thứ sáu, 26/9/2025 08:06 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Sau thời gian xa cách, Elon Musk và ông Trump chính thức tái hợp thông qua thỏa thuận đưa Grok AI vào các cơ quan liên bang, nhằm hiện đại hóa chính phủ Mỹ.

Chính quyền Trump bắt tay Elon Musk mở rộng ứng dụng AI. Ảnh: Reuters.

Chính quyền Trump vừa đạt được một bước tiến lớn trong chiến lược chiếm lĩnh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) khi Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp Liên bang (GSA) - đơn vị phụ trách bất động sản, mua sắm và công nghệ của chính phủ Mỹ - chính thức ký kết hợp tác với công ty xAI của Elon Musk nhằm thúc đẩy quá trình số hóa và cải tiến vận hành trong toàn bộ hệ thống chính phủ, Fox News đưa tin.

Sáng ngày 25/9 (giờ địa phương), GSA đã công bố thỏa thuận hợp tác có hiệu lực đến tháng 3/2027, cho phép tất cả các cơ quan liên bang sử dụng hai mô hình AI tiên tiến: Grok 4 và Grok 4 Fast - sản phẩm do xAI phát triển.

Theo Elon Musk, đây sẽ là đòn bẩy thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ trong khu vực công. Đồng thời ông cũng gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Trump trong thông cáo chính thức.

"xAI sở hữu năng lực tính toán AI mạnh nhất và các mô hình AI tiên tiến nhất thế giới. Nhờ có Tổng thống Trump và chính quyền của ông, công nghệ AI tiên phong của chúng tôi giờ đây đã được mở khóa cho toàn bộ các cơ quan chính phủ Mỹ, giúp thúc đẩy đổi mới và tăng hiệu quả thực thi sứ mệnh quốc gia hơn bao giờ hết”, tỷ phú Elon Musk, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành xAI, phát biểu.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với Tổng thống Trump và đội ngũ của ông để triển khai AI nhanh chóng trong toàn bộ hệ thống chính phủ, vì lợi ích đất nước”, ông nhấn mạnh thêm.

Theo đó, thỏa thuận cho phép triển khai AI với chi phí chỉ 0,42 USD/cơ quan trong 18 tháng - mức giá được GSA đánh giá là “tốt nhất từ trước đến nay”, đi kèm đội kỹ sư chuyên trách từ xAI hỗ trợ triển khai.

Đây là bước đi nằm trong "Kế hoạch hành động về AI" mà Tổng thống Trump ban hành từ tháng 7, với các cam kết đầu tư lớn vào công nghệ, dữ liệu và hạ tầng AI, bao gồm dự án Stargate và khoản đầu tư 90 tỷ USD vào bang Pennsylvania để xây dựng trung tâm AI quốc gia.

Đáng chú ý, thỏa thuận này cũng đánh dấu sự tái kết nối giữa ông Trump và Elon Musk, sau thời gian rạn nứt.

Sau khi rời chức tại Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) vào cuối tháng 5 và xảy ra bất đồng công khai với ông Trump, Elon Musk mới đây đã xuất hiện bên cạnh vị Tổng thống trong lễ tưởng niệm Charlie Kirk tại Arizona - cho thấy mối quan hệ giữa hai bên có dấu hiệu được hàn gắn.

“Elon bước tới và chào tôi. “Tôi thấy điều đó thật tốt. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn”, ông Trump nói với báo giới sau sự kiện. Một người phát ngôn của GSA cho biết, thỏa thuận với xAI đã được đàm phán trong nhiều tuần qua.

Trump, Musk tái ngộ

Tại lễ tưởng niệm Charlie Kirk, Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk đã lần đầu xuất hiện cùng nhau, trò chuyện công khai kể từ sau những tranh cãi gay gắt vài tháng trước.

09:09 22/9/2025

Elon Musk bật cười khi nhắc đến Bộ Chiến tranh của ông Trump

Sau thời gian ngắn lãnh đạo DOGE tại Nhà Trắng, Elon Musk tuyên bố chính phủ Mỹ “không thể sửa chữa”, chỉ trích nợ công khổng lồ và cảnh báo AI là cứu cánh cuối cùng.

19:11 13/9/2025

Robot hình người có 'cứu' được Elon Musk?

Tỷ phú Elon Musk kỳ vọng Optimus có thể đóng góp 80% giá trị cho Tesla trong tương lai và công ty này sẽ sản xuất 500.000 - 1 triệu robot trước cuối năm 2027. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia hoài nghi về độ khả thi của mục tiêu “trên trời” này.

06:53 12/9/2025

Phương Linh

