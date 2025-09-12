Robot hình người có 'cứu' được Elon Musk?

Tỷ phú Elon Musk kỳ vọng Optimus có thể đóng góp 80% giá trị cho Tesla trong tương lai và công ty này sẽ sản xuất 500.000 - 1 triệu robot trước cuối năm 2027. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia hoài nghi về độ khả thi của mục tiêu “trên trời” này.

Nhiều người đặt câu hỏi về khả năng của robot hình người Optimus. Ảnh: Tesla.

Hôm 10/9, nhà đồng sáng lập Oracle, Larry Ellison, đã soán ngôi Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới với tài sản 393 tỷ USD .

Tuy nhiên, cuộc đua vẫn đầy gay cấn khi trước đó, Hội đồng quản trị Tesla vừa đề xuất trao cho Musk gói thù lao trị giá 1.000 tỷ USD - lớn nhất lịch sử doanh nghiệp Mỹ.

Theo kế hoạch, vị tỷ phú này có thể nhận tới 12% cổ phần Tesla nếu giúp hãng xe điện đạt mục tiêu vốn hóa 8.600 tỷ USD trong 10 năm tới.

Điều có thể trở thành hiện thực với những tuyên bố của Elon Musk gần đây.

Robot nấu ăn và dọn dẹp trong nhà. Chế tạo ôtô và thậm chí những cỗ máy khổng lồ trong nhà máy. Phục vụ bánh mì kẹp thịt tại quán ăn phong cách thập niên 1950.

Đó là viễn cảnh tương lai mà Musk tin rằng một ngày nào đó sẽ đưa công ty xe điện Tesla đạt mức định giá thị trường khổng lồ - 25.000 tỷ USD , cao gấp hơn 5 lần giá trị công ty đắt giá nhất thế giới hiện nay.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông khẳng định robot hình người Optimus của Tesla - hiện được phát triển trong vòng bí mật tuyệt đối - cuối cùng sẽ đóng góp 80% giá trị của công ty trong tương lai, ngay cả khi hãng đang phải đối mặt với tình trạng sụt giảm doanh số toàn cầu.

Đó không phải là dự đoán gây ngạc nhiên duy nhất của Musk về Optimus. Ông quả quyết rằng Tesla sẽ sản xuất từ 500.000 đến 1 triệu robot trước cuối năm 2027. Thậm chí, vị tỷ phú này còn dự đoán đến năm 2040, số lượng robot hình người trên Trái Đất sẽ nhiều hơn cả con người.

“Tôi dự đoán rằng… Optimus sẽ là sản phẩm lớn nhất mọi thời đại”, Musk nói với nhân viên Tesla tại cuộc họp toàn thể vào tháng 4. “Sẽ không có sản phẩm nào sánh kịp”.

"Đáng ngờ"

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trục trặc. Một mặt, Tesla được cho là đang gặp khó khăn để hoàn thành ngay từ cam kết ban đầu của Musk - sản xuất 5.000 robot Optimus trong năm nay.

Mặt khác, những lần xuất hiện công khai lớn của Optimus cho đến nay vẫn thường phải dựa vào điều khiển từ xa một phần bởi con người, chứ chưa hoàn toàn tự động.

Điều này khiến nhiều chuyên gia về robot hoài nghi về khă năng Musk có thể đạt được mục tiêu “trên trời” của mình, nhất là khi xét đến lịch sử dài những dự đoán thất bại và lời hứa bị phá vỡ của ông.

“Elon lại quay về ‘bài tủ’ quen thuộc của mình: Tung ra tuyên bố gây sốc”, Prescott Watson, nhà đầu tư mạo hiểm tại RedBlue Capital, chuyên về xe và drone, nói với Independent.

“Chúng ta có thực sự tin rằng ông ấy sẽ bán được 100 tỷ USD robot hình người chỉ trong vài năm tới không? Nghe còn đáng ngờ hơn cả tuyên bố ra mắt mẫu xe Roadster mới của (Tesla) hồi 2017”.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters.

Gary Marcus, nhà khoa học nhận thức và chuyên gia AI ở Seattle, cho rằng lời hứa của Musk “không phải là bất khả thi, nhưng đáng ngờ”.

“Có thể họ sẽ thực sự chế tạo 5.000 robot thử nghiệm trong năm nay, nhưng đến 2027 mà đạt 500.000 thì quả là phi thường và có vẻ rất khó xảy ra”, ông nói.

Năm 2023, giáo sư Dennis Hong, chuyên ngành robot tại UCLA, đã dẫn dắt nhóm chế tạo robot hình người ARTEMIS, và hiện nhiều thành viên chủ chốt của nhóm đang làm việc cho dự án Optimus tại Tesla.

“Tesla thực sự đang chuẩn bị cho sản xuất hàng loạt. Khả năng di chuyển của robot đã cải thiện đáng kể và kỹ năng thao tác cũng rất ấn tượng”, Hong nói.

Tuy vậy, ông bổ sung: “Tôi vẫn nghĩ khung thời gian của Elon quá lạc quan”.

"Optimus sẽ cắm cờ Mỹ trên Sao Hỏa"

Canh bạc robot của Musk có rủi ro rất lớn. Sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các loại xe điện giá rẻ của Trung Quốc, cùng với tác động truyền thông từ mối quan hệ gây tranh cãi giữa Musk và Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã khiến doanh số xe điện của Tesla giảm mạnh trên toàn thế giới .

Tuy nhiên, Musk rõ ràng không nản lòng, ông vẫn đang nói về viễn cảnh mới, không tưởng - nơi khách hàng sẽ có “người bạn robot riêng” giúp họ chăm sóc trẻ nhỏ, làm vườn và các việc nhà khác.

Theo trang tin công nghệ The Information, Optimus được thực hiện một cách bí mật đến mức hàng trăm nhân viên của dự án không xuất hiện trên sơ đồ tổ chức nội bộ của Tesla. Các địa điểm sản xuất và phòng thí nghiệm cách biệt với những bộ phận khác.

Một số người ủng hộ Tesla đã đặt cược tất tay.

“Một đội tàu Starship sẽ hạ cánh xuống Sao Hỏa. Cầu thang sẽ bung ra từ mỗi chiếc và bạn sẽ thấy robot Optimus bước xuống, cắm cờ Mỹ”, nhà đầu tư Gavin Baker nói tại hội nghị của The Information vào tháng 4.

Tuy nhiên, tín hiệu ban đầu khá trái chiều. Vào tháng 6, Milan Kovac - giám đốc kỹ thuật của Optimus - đã rời Tesla sau 9 năm gắn bó. Một số mẫu Optimus gần hoàn thiện được cho là vẫn “nằm kho” mà chưa có bàn tay, do Tesla gặp khó khăn trong việc hoàn thiện khả năng thao tác bằng tay của chúng.

Sản phẩm ban đầu có tên Tesla Bot. Ảnh: Tesla.

Các chuyên gia cho biết một phần của vấn đề là việc Musk khăng khăng thiết kế robot hình người, khiến cỗ máy có thể trở thành “thứ biết nhiều nghề nhưng không giỏi nghề nào”.

“Thậm chí còn chưa rõ liệu cuộc đua robot hình người có đáng để tham gia hay không”, Watson nói.

Ông cho rằng robot hình người có thể vượt trội trong những môi trường khó lường, nơi tính linh hoạt và khả năng thích ứng quan trọng hơn tốc độ hay chỉ hiệu quả.

Nhưng trong môi trường ổn định và chuyên biệt như nhà máy, khó có thể tin rằng thiết kế robot hình người dùng cho nhiều mục đích khác nhau sẽ vượt trội hơn robot công nghiệp chuyên dụng.

“Robot hình người sẽ hữu ích trong một số thời điểm, với một số nhiệm vụ”, Gur Kimchi, cựu giám đốc chương trình drone của Amazon, hiện phát triển một loại robot chuyên biệt khác, cho biết.

“Nhưng để giỏi mọi lúc, mọi việc là thách thức lớn, và hình thái giống người thường khiến mọi thứ phức tạp không cần thiết. Lấy ví dụ từ thế giới động vật, chúng ta có nhiều hình thái, mỗi dạng giải quyết một 'ngách sinh thái' cụ thể - nói cách khác, được tối ưu hóa cho kịch bản khác nhau".

Ngoài ra, công nghệ AI để tạo ra một robot có thể thực hiện được yêu cầu thường ngày rất phức tạp, đặc biệt khi mô hình robot hình người có thể trở nên nguy hiểm nếu bị ngã hoặc va chạm vào đồ vật. Theo Gary Marcus, chưa có công ty nào đạt được điều này.

Còn về chi phí, Tesla sẽ phải cạnh tranh với robot hình người giá rẻ từ Trung Quốc. Một số mẫu này có giá dưới 6.000 USD , trong khi Musk dự đoán Optimus sẽ có giá 20.000- 25.000 USD .

Điều này có thể khiến Optimus có nguy cơ trở thành “thất bại lớn” của Tesla, thay vì “cứu tinh”.

Tuy vậy, có lẽ Musk chỉ xem đó là trở ngại tạm thời.

Lần xuất hiện gần nhất của Optimus là ngày 3/9, khi CEO Salesforce Marc Benioff chia sẻ trên mạng xã hội X video cho thấy Optimus thế hệ tiếp theo trong màu sơn vàng với một số chi tiết ngoại hình mới và bàn tay giống người hơn, tích hợp chế độ giọng nói AI Grok.