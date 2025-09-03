Vũ khí laser, robot 'chiến lang' xuất hiện ở lễ duyệt binh Trung Quốc

Lễ duyệt binh hôm 3/9 tại Bắc Kinh đã cho thấy hệ thống vũ khí tiên tiến của Trung Quốc: Từ robot “chiến lang” cho tới LY-1 - hệ thống phòng không laser được truyền thông nước này ca ngợi là “mạnh nhất thế giới”.

Toàn cảnh lễ duyệt binh của Trung Quốc ngày 3/9 Sáng 3/9, tại Quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II.

Hơn 50.000 người đã tập trung ở Bắc Kinh để theo dõi buổi duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II.

Hàng loạt vũ khí và thiết bị tiên tiến được Trung Quốc phô diễn trong sự kiện này, bao gồm tên lửa đạn đạo, thiết bị không người lái, robot “chiến lang” cùng laser phòng không sử dụng trên cả đất liền và biển.

Vũ khí laser

Một trong những vũ khí ấn tượng nhất được giới thiệu là LY-1 - hệ thống laser năng lượng định hướng khổng lồ có khả năng tấn công và thậm chí phá hủy tên lửa, máy bay không người lái, và cả máy bay chiến đấu khi đang bay.

Vũ khí này được truyền thông nhà nước Trung Quốc ca ngợi là “hệ thống phòng không bằng laser mạnh nhất thế giới”.

Chủ tịch Tập Cận Bình thị sát quân đội dọc theo đại lộ Trường An Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xuất hiện trên chiếc xe mui trần Hongqi - Hồng Kỳ màu đen để duyệt binh và chào các đơn vị quân đội sáng 3/9.

Theo Independent, quân đội Trung Quốc đã trưng bày hai phiên bản vũ khí laser "năng lượng định hướng" tại cuộc duyệt binh. Trong khi một phiên bản dường như được thiết kế cho mục đích phòng không trên biển, phiên bản còn lại, được lắp trên xe tải, có thiết kế nhằm bảo vệ lực lượng bộ binh

Loại vũ khí này dựa vào năng lượng điện từ để vô hiệu hóa mục tiêu thông qua nhiệt, phá vỡ hệ thống điện bên trong, hoặc làm mù các cảm biến như quang học và radar.

Vũ khí laser được đánh giá là tiết kiệm chi phí hơn so với tên lửa hoặc súng dẫn đường bằng radar khi đối phó với các mục tiêu.

Hệ thống laser năng lượng định hướng LY-1 xuất hiện trong lễ duyệt binh. Ảnh: Bloomberg.

Robot “chiến lang”

Trong khi thế giới đang bàn tán về robot chó, Trung Quốc đã ra mắt robot "chiến lang" (robot sói) tại cuộc duyệt binh. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết những cỗ máy này có khả năng trinh sát tiền tuyến, vận chuyển tiếp tế và thậm chí tiến hành tấn công chính xác vào mục tiêu.

Đài CCTV đưa tin rằng robot sói là bản nâng cấp từ robot chó trước đó. Với khả năng leo thang, nó có thể thay thế binh sĩ trong các tình huống nguy hiểm, nhằm giảm thương vong trên chiến trường.

Robot "chiến lang" được cho có khả năng trinh sát tiền tuyến, vận chuyển tiếp tế và thậm chí tiến hành tấn công chính xác vào mục tiêu. Ảnh: Johannes Neudecker/Picture alliance.

Thiết bị không người lái

Cuộc duyệt binh cũng thể hiện sự tiến bộ công nghệ của Trung Quốc trong lĩnh vực thiết bị không người lái (drone). Hai loại drone dưới nước siêu lớn đã lần đầu tiên ra mắt trong sự kiện này.

Loại đầu tiên, mang ký hiệu AJX002, dài khoảng 18-20 mét và có đường kính 1-1,5 mét. Đây được cho là loại thiết bị không người lái dưới nước có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Các binh sĩ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đứng trước phương tiện không người lái dưới nước AJX002 trong lễ duyệt binh. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, mẫu GJ-11 cũng xuất hiện. Đây là máy bay chiến đấu không người lái, được thiết kế cho các nhiệm vụ tấn công chính xác và trinh sát trên không, còn được gọi là “người bạn đồng hành trung thành” (loyal wingman).

Deng Shuai, người thiết kế chính GJ-11, nói với Global Times năm 2023 rằng mẫu drone này “vừa là một cảm biến, vừa là kho vũ khí, đồng thời là trợ lý thông minh cho phi công”.

Ông cho biết GJ-11 có biệt danh “người bạn đồng hành trung thành” vì nó bay bên cạnh máy bay có người lái “như một vệ sĩ có vũ trang”.

Máy bay chiến đấu không người lái tiên tiến GJ-11. Ảnh: Bloomberg.

Tên lửa đạn đạo

Một trong những điểm nổi bật tại cuộc duyệt binh quân sự của Trung Quốc là sự xuất hiện của Đông Phong-5 (DF-5C), biến thể mới của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hạt nhân.

Các chuyên gia nhận định loại tên lửa đặt trong hầm phóng này có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân với sức công phá từ 3 đến 4 megaton TNT, tương đương khoảng 200 lần bom nguyên tử thả xuống Hiroshima.

Tên lửa liên lục địa DF-5C sử dụng nhiên liệu lỏng, có tầm tấn công toàn cầu. Ảnh: Bloomberg.

Ngoài ra, tên lửa này có tầm bắn hơn 13.000 km, đồng thời được cho có khả năng mang tới 10 đầu đạn tách biệt, độc lập nhắm mục tiêu (MIRV).

Song Zhongping, cựu giảng viên Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), từng nói với South China Morning Post rằng DF-5 đóng vai trò then chốt trong việc thiết lập năng lực hạt nhân liên lục địa của Trung Quốc.

“Nó mang tính quyết định trong sự trỗi dậy của Trung Quốc như một cường quốc hạt nhân, chứng minh cho thế giới thấy” ảnh hưởng, ông nhận định.

Ngoài ra, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm thế hệ mới nhất của Trung Quốc, JL-3, cũng mang lại cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân của nước này khả năng tấn công các mục tiêu ở xa.

Hàng loạt tên lửa khác cũng xuất hiện trong lễ duyệt binh bao gồm tên lửa hành trình Changjian-20A, Yingji-18C, Changjian-1000, cùng các tên lửa siêu thanh như Yingji-21, Dongfeng-17 và Dongfeng-26D.

Đặc biệt, hệ thống phòng thủ không gian HQ-29, có khả năng bắn hạ vệ tinh nước ngoài, đã được trưng bày lần đầu tiên tại cuộc duyệt binh.

Mặc dù không có nhiều thông tin về khả năng chính xác của tên lửa này, nhưng kích thước lớn cho thấy tầm bắn cực xa, tương tự SM-3 Block IIA của Hải quân Mỹ, có thể phóng từ đất liền hoặc trên tàu.

Màn duyệt binh đầy khí thế của Trung Quốc Các đội hình bộ binh, xe cơ giới và vũ khí cùng các máy bay chiến đấu của Trung Quốc cất cánh từ nhiều sân bay tiến vào Quảng trường Thiên An Môn tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít sáng 3/9.