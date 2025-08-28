Chiến hạm không người lái Trung Quốc lộ diện

Một tàu chiến không người lái mới đã được nhìn thấy trong buổi diễn tập chuẩn bị cho lễ duyệt binh ở Bắc Kinh vào tháng 9, cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của công nghệ điều khiển từ xa.

Một loại thuyền không người lái mới đã được phát hiện ở Bắc Kinh trong buổi diễn tập duyệt binh Ngày Chiến thắng vào cuối tuần.

Theo ảnh và video lan truyền trên mạng, con tàu không người lái này được vận chuyển bằng xe rơ-moóc hạng nặng và có một số thiết kế để “tàng hình”, bao gồm các bề mặt nghiêng, thân tàu nhiều mặt cắt và phần kết cấu bên trên được che giấu.

Nhiều bình luận trên mạng cho rằng cấu trúc con tàu còn có thể giấu ăng-ten và radar ẩn, nhằm giảm tín hiệu hồng ngoại, hình ảnh và tiếng ồn.

Con tàu không người lái mới được nhìn thấy trong buổi diễn tập chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày Chiến thắng phát xít trong Thế chiến II.

Sự kiện ngày 3/9 dự kiến giới thiệu nhiều loại vũ khí hạng nặng chiến lược mới. Giới quan sát đang theo dõi sát sao khả năng xuất hiện các loại tên lửa có mang đầu đạn hạt nhân mới phóng từ trên không và trên biển.

Lộ diện

Con tàu dường như được sơn theo màu ngụy trang xanh-trắng-xám của Hải quân Trung Quốc và không mang số hiệu. Hiện chưa rõ liệu nó có được phủ vật liệu hấp thụ sóng radar hay không.

Đáng chú ý, nó có cửa sổ buồng lái, cho thấy phương tiện cũng có thể được vận hành bởi người, theo South China Morning Post.

Trong bức ảnh trên mạng, con tàu dài hơn cả chiều rộng một con đường 4 làn xe ở Bắc Kinh. Điều này cho thấy chiều dài của phương tiện có thể lên tới hơn 15 m.

“Tất cả vũ khí và trang bị trong lễ duyệt binh này đều được lựa chọn từ các hệ thống sản xuất trong nước và đang phục vụ. Một tỷ lệ lớn sẽ lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng”, Thiếu tướng Wu Zeke, sĩ quan cấp cao của Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đồng thời là phó ban tổ chức lễ duyệt binh, cho biết.

Sự xuất hiện của phương tiện không người lái trên mặt nước này trong lễ duyệt binh chính thức có thể cho thấy nó đã được đưa vào biên chế quân đội.

Con tàu này nhỏ hơn nhiều so với tàu drone tàng hình mang tên “Cá voi sát thủ” (Killer Whale) được giới thiệu tại Triển lãm hàng không Chu Hải năm 2024.

Trung Quốc từng trình làng một tàu drone tàng hình cỡ lớn có tên gọi “Cá voi sát thủ”. Ảnh: CCTV.

“Killer Whale” là tàu trimaran (tàu có 3 thân song song) do Tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc (CSSC) chế tạo, có lượng giãn nước 500 tấn.

Theo nhà sản xuất, tàu có hệ thống đẩy kép bằng điện và diesel, cho phép đạt tốc độ tối đa hơn 40 hải lý (tương đương 74 km/h, 46 mph) với phạm vi hoạt động hơn 4.000 hải lý (7.400 km).

CSSC mô tả con tàu là “chiến binh toàn diện”, có thể mang nhiều loại vũ khí như rocket, tên lửa chống hạm, tên lửa phòng không, đồng thời được trang bị sàn đáp trực thăng phía sau.

Thêm nhiều loại khí tài khác

Thiếu tướng Wu Zeke nhấn mạnh lễ duyệt binh sẽ kéo dài khoảng 70 phút. Ông cho hay sự kiện năm nay ở Trung Quốc sẽ có 45 khối, gồm cả lực lượng trên không và dưới mặt đất, thể hiện bố cục mới của các quân binh chủng, cũng như sức mạnh và sự tự tin giành chiến thắng của quân đội nước này.

Hình ảnh về các buổi diễn tập được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy loạt khí tài được che phủ bằng bạt, nhưng hình bóng của tên lửa, xe tăng và phương tiện cơ giới vẫn lộ diện rõ rệt.

Những vũ khí xuất hiện trong các buổi diễn tập gần đây bao gồm tên lửa siêu vượt âm YJ-17, YJ-19, YJ-20, tên lửa hành trình chống hạm YJ-15, các tổ hợp phòng không HQ-29, cùng nhiều loại phương tiện bay không người lái (UAV) tốc độ cao chưa từng xuất hiện trước công chúng.

Ngoài ra, hình ảnh và video về 2 loại phương tiện không người lái dưới nước cỡ lớn cũng xuất hiện trên mạng từ đợt diễn tập cuối tuần trước.

Một trong số đó là AJX002, trong khi mẫu lớn hơn vẫn được giữ bí mật.

Chiếc AJX002 có hình dạng tương tự ngư lôi, dài khoảng 18 đến 20 m. Ảnh: South China Morning Post.

AJX002 có hình dạng tương tự ngư lôi, dài khoảng 18-20 m, dùng động cơ bơm phản lực. Nó trông khá giống với ngư lôi hạt nhân tự hành Poseidon của Nga, nhưng chưa rõ có được trang bị hoặc vận hành bằng năng lượng hạt nhân hay không.

Lực lượng hải quân trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Mỹ và Trung Quốc, đang tăng tốc nghiên cứu phát triển những phương tiện mới này, sau khi chúng đã chứng minh vai trò quan trọng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Các drone điều khiển từ xa được phát triển ở Ukraine, thường giống xuồng cao tốc không ghế ngồi, có thể mang lượng lớn thuốc nổ và đã góp phần làm tê liệt Hạm đội Biển Đen của Nga, theo South China Morning Post.

Lễ duyệt binh cũng sẽ chứng kiến sự xuất hiện của các xe tăng thế hệ mới VT-4 và Type 99A. Những xe tăng này được trang bị nòng 125 mm, radar điều khiển hỏa lực và giáp composite cải tiến, phối hợp với UAV và pháo tự hành, tạo nên khối tác chiến đồng bộ trên bộ.

Những phương tiện mới cho thấy Trung Quốc đang thể hiện nỗ lực đồng bộ trong việc tích hợp công nghệ tự động hóa, AI, UAV và laser vào tác chiến thực địa.

