Nói dối là chưa có vợ để lừa bạn tình, nhiều đàn ông Nhật bị phạt nặng

Liên tục trong những tháng gần đây, nhiều tòa án địa phương của Nhật Bản phải thụ lý những vụ kiện nam giới nói dối là độc thân nhằm lừa tình phụ nữ, tạo nên những án lệ hy hữu.

Phong tục buộc lá số (Omikuji musubi) cầu mong kết duyên của các cặp đôi Nhật Bản. Ảnh: VOV Tokyo

Tháng 10/2025, Tòa án phủ Osaka – miền Trung Nhật Bản, đã tiến hành xét xử một người đàn ông nói dối là mình chưa có vợ để sử dụng các ứng dụng kết hôn và tìm bạn tình chỉ dành riêng cho những người chưa có gia đình, nhằm lừa tình một phụ nữ độc thân.

Kết quả là Tòa đã buộc người đàn ông này bồi thường 550.000 Yên (tương đương khoảng 99 triệu VND) với lý do “xâm phạm quyền được giữ mình trong sạch về mặt tình dục” của đối tác.

Tiếp đó, vào giữa tháng 12, Tòa án thủ đô Tokyo cũng xét xử một vụ việc tương tự và tuyên buộc một người đàn ông - do cố tình che giấu việc mình đã có gia đình để quan hệ với một phụ nữ khác - phải bồi thường 1,5 triệu yên (tương đương khoảng 270 triệu đồng).

Mức bồi thường được xác định cao hơn do hậu quả vụ việc được đánh giá nghiêm trọng hơn so với vụ án tại Osaka.

Theo các chuyên gia pháp luật, “quyền được giữ mình trong sạch về mặt tình dục” là một bộ phận của quyền con người, có liên quan đến lợi ích mang tính nhân cách của các cá nhân, bao gồm cả nam giới và phụ nữ, được điều chỉnh bằng các điều luật liên quan để bảo vệ nhân quyền.

Nếu cố tình nói dối rằng mình độc thân để thiết lập quan hệ tình cảm và quan hệ tình dục với người khác giới, người vi phạm - khi bị khởi kiện - có thể phải chịu mức bồi thường rất lớn.

Đã từng có án lệ vào năm 2021, khi Tòa án Tokyo tuyên buộc một người đàn ông che giấu việc đã có gia đình, quan hệ và có con với một phụ nữ khác, phải bồi thường cho bị hại 2 triệu yên (tương đương khoảng 450 triệu đồng theo tỷ giá thời điểm đó).

Các luật sư Nhật Bản cũng cho hay, bắt đầu từ năm 2024, tại nước này, số người sử dụng các ứng dụng kết hôn và tìm bạn tình gia tăng nhanh chóng, kèm theo đó là những vụ lừa tình như nêu trên cũng xảy ra nhiều hơn.

Trong bối cảnh đó, những án lệ trên đây là lời cảnh báo đối với những “Sở Khanh hiện đại” của Nhật Bản, cũng như của những nước có các điều luật tương tự.