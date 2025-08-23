Vũ khí 'thế hệ 4' của Trung Quốc sắp lộ diện

Quan chức quốc phòng cấp cao của Trung Quốc cho biết nước này sẽ trưng bày loạt vũ khí thế hệ mới trong cuộc duyệt binh ngày 3/9, bao gồm tên lửa siêu vượt âm và UAV chưa từng xuất hiện trước công chúng.

Phương tiện tấn công không người lái hải quân AJX002 diễn tập duyệt binh trên đường phố Bắc Kinh. Ảnh: SCMP.

Cuộc duyệt binh kéo dài 70 phút sẽ là màn trình diễn công khai "toàn diện nhất" về vũ khí thế hệ mới của Trung Quốc kể từ năm 2019, Newsweek dẫn lời thiếu tướng Wu Zeke - một quan chức của Quân ủy Trung ương và là người đứng đầu ban tổ chức sự kiện cho biết.

Ông nói thêm cuộc duyệt binh sẽ cho thấy quy mô hệ thống vũ khí hiện có trong biên chế và trình diễn chúng trong tổng thể thống nhất.

Theo ông Wum, tất cả thiết bị được trưng bày đều được phát triển trong nước và tập trung vào các hệ thống "thế hệ thứ 4" mới hơn, từ máy bay trên tàu sân bay, xe tăng chiến đấu chủ lực đến khí tài tiền tuyến khác của nhiều binh chủng.

Ông cho hay sự kiện này cũng sẽ giới thiệu các công cụ tác chiến mạng và điện tử, hệ thống gây nhiễu cùng máy bay không người lái vũ trang, nhấn mạnh nỗ lực của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) trong việc tích hợp trí tuệ nhân tạo và tự động hóa vào tác chiến.

Để chứng minh khả năng răn đe ngày càng tăng, PLA cũng sẽ tập trung vào các khí tài phòng không và tên lửa, cùng với lực lượng tên lửa chiến lược, theo Newsweek.

Trong đó bao gồm tên lửa siêu vượt âm - loại vũ khí khó bị đánh chặn, bay với tốc độ ít nhất gấp 5 lần tốc độ âm thanh và có thể sử dụng phương tiện lướt cơ động được thiết kế để tránh né hệ thống phòng thủ.

Những hình ảnh lan truyền trong tuần này từ buổi diễn tập trên mạng xã hội Trung Quốc dường như cho thấy một số tên lửa mới, cả tên lửa siêu thanh và tên lửa được cho là siêu vượt âm cũng như phương tiện không người lái dưới nước dài khoảng 18 m.

"Cuộc duyệt binh huy động hàng chục nghìn người, hàng trăm máy bay cùng hàng trăm thiết bị mặt đất, và cần phải đạt được sự đồng bộ, phối hợp chính xác đến từng m và giây, như tổ chức một trận đánh", Xu Guizhong - quan chức cấp cao của Văn phòng Ban Chỉ huy Duyệt binh thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Trung ương PLA , nói.

​​Trung Quốc sẽ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít trong Thế chiến II tại Bắc Kinh ngày 3/9. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ theo dõi sự kiện tại quảng trường Thiên An Môn cùng một số lãnh đạo nước ngoài, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin.