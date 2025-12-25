Cảnh báo của Lầu Năm Góc về kho vũ khí hạt nhân Trung Quốc

Kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đang trên đà đạt khoảng 1.000 đầu đạn vào năm 2030, trong bối cảnh chuyển sang tư thế sẵn sàng chiến đấu cao hơn.

Khí tài quân sự tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 3/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 24/12, Lầu Năm Góc đã công bố báo cáo thường niên về sức mạnh quân sự của Trung Quốc mang tên Báo cáo Sức mạnh Quân sự Trung Quốc, cảnh báo quá trình mở rộng hạt nhân nhanh chóng của Bắc Kinh vẫn đang tiếp diễn.

Báo The New York Times và trang thông tin Military Cognizance của Mỹ cho biết theo đánh giá của Lầu Năm Góc, kho đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc hiện ở mức “hơn 600 đầu đạn” tính đến cuối năm 2024, dù tốc độ sản xuất đầu đạn hạt nhân gần đây có dấu hiệu chậm lại.

Báo cáo của Lầu Năm Góc tái khẳng định Trung Quốc vẫn đi đúng lộ trình triển khai khoảng 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030, hướng tới việc sở hữu một hệ thống lực lượng hạt nhân đa dạng và linh hoạt hơn, gồm tên lửa, tàu ngầm và máy bay ném bom có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Những điểm nổi bật chính trong báo cáo của Lầu Năm Góc về kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc gồm:

Thứ nhất, lực lượng hạt nhân của Trung Quốc đang chuyển dịch theo hướng năng lực “phản kích dựa trên cảnh báo sớm” (early-warning counterstrike), cho phép khả năng phóng đáp trả ngay khi có cảnh báo tấn công, đánh dấu sự rời xa dần học thuyết răn đe tối thiểu truyền thống.

Thứ hai, các diễn biến đáng chú ý bao gồm việc nạp hơn 100 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-31 vào các bãi phóng silo mới gần biên giới Mông Cổ, cùng với tiến triển trong các hệ thống siêu vượt âm và tên lửa phóng từ tàu ngầm.

Thứ ba, mặc dù việc sản xuất đầu đạn đã chậm lại so với các năm trước (trước đây mỗi năm tăng thêm khoảng 100 đầu đạn), quá trình tăng cường tổng thể vẫn tiếp diễn, được thúc đẩy bởi chủ trương mở rộng các lựa chọn chiến lược trong khủng hoảng hoặc xung đột.

Để so sánh, kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc vẫn nhỏ hơn nhiều so với Mỹ (khoảng 5.177 đầu đạn) hoặc Liên bang Nga (khoảng 5.459 đầu đạn), nhưng tốc độ tăng trưởng lại nhanh nhất trong số các cường quốc hạt nhân.

Sự leo thang này làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về ổn định chiến lược toàn cầu, cán cân răn đe và những thách thức trong việc lôi kéo Bắc Kinh tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí.

Các nhà phân tích lưu ý rằng Trung Quốc vẫn duy trì chính sách “không sử dụng vũ khí hạt nhân trước”, tuy nhiên các đánh giá của Mỹ cho thấy mức độ sẵn sàng và tính linh hoạt ngày càng tăng có thể làm thay đổi hành vi trong các tình huống khủng hoảng.

Theo Military Cognizance, thế giới đang bước vào một kỷ nguyên hạt nhân phức tạp hơn, do đó những diễn biến tiếp theo cần được theo dõi chặt chẽ.