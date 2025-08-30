TP ở Nhật muốn giới hạn thời gian dùng điện thoại với toàn bộ cư dân

Một thành phố ở Nhật Bản muốn giới hạn thời gian sử dụng điện thoại thông minh của toàn bộ 69.000 cư dân xuống còn 2 tiếng/ngày, làm dấy lên nhiều trên tranh cãi.

Chính quyền thành phố Toyoake ở tỉnh Aichi đang có kế hoạch ban hành quy định nhằm khuyến khích người dân quản lý thời gian sử dụng điện thoại tốt hơn. Ảnh: Bloomberg.

Đề xuất này - được cho là lần đầu tiên xuất hiện tại Nhật Bản - đang được các nghị sĩ thảo luận sau khi chính quyền thành phố Toyoake thuộc tỉnh Aichi đệ trình hồi đầu tuần, BBC đưa tin.

Thị trưởng Toyoake cho biết đề xuất này - chỉ áp dụng ngoài giờ làm việc và học tập - sẽ không được thực thi nghiêm ngặt, mà chỉ nhằm “khuyến khích” người dân quản lý thời gian sử dụng điện thoại tốt hơn.

Sẽ không có hình phạt nào nếu vi phạm quy định. Quy định này dự kiến được thông qua vào tháng 10 nếu được các nghị sĩ phê chuẩn.

“Giới hạn 2 tiếng chỉ là hướng dẫn nhằm khuyến khích người dân”, Thị trưởng Masafumi Koki nói. “Điều này không có nghĩa là thành phố sẽ hạn chế quyền hay áp đặt nghĩa vụ. Thay vào đó, tôi hy vọng đây là cơ hội để mỗi gia đình suy nghĩ và thảo luận về thời gian dùng điện thoại, cũng như thời điểm trong ngày sử dụng thiết bị này”.

Theo ông Koki, các hoạt động không phải giải trí - chẳng hạn xem video học nấu ăn hoặc tập thể dục, học trực tuyến, hay luyện tập cho giải đấu eSports - sẽ không bị tính vào 2 tiếng sử dụng điện thoại.

Ông thừa nhận điện thoại thông minh là “hữu ích và không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày”, nhưng lưu ý rằng một số học sinh đã nghỉ học vì không chịu rời nhà nếu không có điện thoại bên mình.

Người lớn cũng đang đánh đổi giấc ngủ hoặc thời gian cho gia đình chỉ để lướt điện thoại và máy tính bảng, ông nói thêm.

Theo Mainichi, hơn 120 cư dân đã gọi điện và gửi email cho chính quyền thành phố trong giai đoạn tham vấn. Đa số (80%) không hài lòng với đề xuất này. Tuy nhiên, vẫn có một số người bày tỏ ủng hộ.

Đề xuất cũng khuyến nghị học sinh tiểu học tránh sử dụng thiết bị sau 21h, còn học sinh lớn hơn và người trưởng thành tránh sử dụng sau 22h.