Nồng độ cồn vượt mức cho phép, phi công Air India vẫn lên buồng lái

Cơ quan quản lý giao thông Canada đã yêu cầu Air India điều tra vụ việc về một phi công bị phát hiện có dấu hiệu sử dụng đồ uống có cồn và bị buộc rời khỏi máy bay trước khi cất cánh.

Một chiếc máy bay Airbus A321 của hãng Air India. Ảnh: Reuters.

Hai cuộc kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở do cảnh sát Canada thực hiện tại Sân bay Quốc tế Vancouver cho thấy phi công không đủ điều kiện làm nhiệm vụ, nguồn tin của Reuters cho biết.

Vụ việc được Bộ Giao thông Canada đánh giá là "vấn đề nghiêm trọng" trong bức thư gửi cho Air India. Các nhà chức trách có thể sẽ tiến hành biện pháp xử lý theo quy định, nguồn tin cho biết thêm.

Trong tuyên bố, Air India cho biết chuyến bay từ Vancouver đến Delhi ngày 23/12/2025 đã bị hoãn vào phút chót do sự cố, và một phi công khác đã được điều động để thay thế.

"Phi công đã bị đình chỉ nhiệm vụ bay trong quá trình điều tra. Air India duy trì chính sách không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi vi phạm các quy tắc và quy định hiện hành nào", Air India cho biết.

"Trong khi chờ kết quả điều tra, bất kỳ hành vi vi phạm nào được xác nhận sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc theo chính sách của công ty".

Chiếc máy bay xảy ra vụ việc là loại Boeing 777 - mẫu máy bay có thể chở tối đa 344 hành khách, theo thông tin từ trang web Flightradar24 và Air India.

Theo nguồn tin thân cận, bức thư từ Ajit Oommen - quan chức của Bộ Giao thông Canada - đã yêu cầu Air India cung cấp kết quả điều tra và chi tiết các biện pháp được thực hiện để ngăn chặn sự cố tương lai trước ngày 26/1.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh ngành hàng không Ấn Độ đang chịu sự giám sát chặt chẽ sau vụ tai nạn hôm 12/6/2025, khi một máy bay Boeing Dreamliner gặp nạn khiến 260 người thiệt mạng.

Trước đó, Cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) cũng đã gửi cảnh cáo tới 4 phi công của Air India, nêu rõ "lo ngại nghiêm trọng về an toàn" liên quan đến việc tuân thủ quy định và quá trình ra quyết định của tổ bay.

DGCA cho biết các phi công đã chấp nhận khai thác một máy bay, dù biết trước về "sự cố lặp đi lặp lại" và "sự xuống cấp của hệ thống hiện có". Theo Flightradar24, máy bay này là loại Boeing 787 được sử dụng cho chuyến bay đường dài.

DGCA đã đề xuất siết chặt các quy định về kiểm tra nồng độ cồn đối với thành viên tổ bay, bao gồm tước giấy phép vĩnh viễn đối với phi công sau 3 lần xét nghiệm phát hiện có cồn.

Quy định hiện hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở sau mỗi chuyến bay và phải được thực hiện tại cảng hạ cánh đầu tiên ở Ấn Độ.

Theo quy định của Canada, phi công không được phép điều khiển máy bay trong vòng 12 giờ sau khi uống đồ uống có cồn.