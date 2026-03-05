Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Mỹ cảnh báo sẽ trút 'mưa tên lửa' xuống Iran

  • Thứ năm, 5/3/2026 09:59 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Giới chức thân cận với Tổng thống Mỹ cảnh báo Washington sẽ “trút mưa tên lửa” xuống Iran, trong bối cảnh Nhà Trắng khẳng định chiến dịch quân sự đang đạt kết quả vượt kỳ vọng.

Phát biểu với báo giới ngày 4/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết quân đội Mỹ đã nới lỏng quy tắc giao chiến và đang hành động với mức độ kiềm chế rất thấp, trong bối cảnh số thương vong tại Iran, bao gồm hàng trăm dân thường, tiếp tục gia tăng, theo Al Jazeera.

“Iran nhìn lên bầu trời và chỉ thấy không quân Mỹ và Israel hiện diện từng phút, từng giờ, cho đến khi chúng tôi quyết định kết thúc. Và họ sẽ không thể làm gì để ngăn cản điều đó”, ông Hegseth tuyên bố.

Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, các chiến đấu cơ Mỹ đang “làm chủ bầu trời, lựa chọn mục tiêu” và cho phép thực hiện các chiến dịch tấn công mục tiêu xuyên suốt ngày đêm.

“Đây chưa bao giờ là một cuộc chiến công bằng, và thực tế cũng không công bằng”, ông nói thêm. “Chúng tôi đánh khi họ đang suy yếu, và đó chính xác là cách phải làm”.

Đáp trả, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cáo buộc những phát ngôn trên là sự thừa nhận “tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người”.

Mỹ công bố video phóng ngư lôi đánh chìm tàu chiến Iran Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth công bố video tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi đánh chìm chiến hạm IRIS Dena của Iran, tuyên bố chiến dịch “không cân sức” và sẽ gia tăng áp lực quân sự lên Iran trong những ngày tới.

Đáp trả, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cáo buộc những phát ngôn trên là sự thừa nhận “tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người”.

“Chỉ có tư duy kiểu phát xít mới có thể lạnh lùng gieo rắc chết chóc và hủy diệt lên một quốc gia khác chỉ để ‘thỏa mãn ý muốn’ của cấp trên”, ông Baghaei viết trên mạng xã hội X.

Sau đó cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt lặp lại thông điệp cứng rắn của Bộ trưởng Quốc phòng.

“Trong vài giờ tới, chúng ta sẽ đạt được ưu thế hoàn toàn trên không, đồng nghĩa với việc quân đội Mỹ sẽ trút mưa tên lửa và vũ khí xuống Iran nhằm vào những mục tiêu cụ thể đã được Bộ Chiến tranh xác định là then chốt cần phải loại bỏ”, bà Leavitt nói.

Trong khi đó, giới chức Iran cho biết Mỹ và Israel đã tiến hành nhiều đợt không kích vào các mục tiêu dân sự trên khắp cả nước, bao gồm trường học và bệnh viện.

Ông Baghaei ngày 4/3 công bố danh sách các vụ tấn công mà ông gọi là do Mỹ - Israel thực hiện, nhằm vào khu dân cư, chợ dân sinh và trung tâm y tế. Đáng chú ý, trong những giờ đầu tiên của chiến dịch Mỹ - Israel, một cuộc không kích đã đánh trúng trường nữ sinh tại thành phố Minab, miền Nam Iran, khiến 165 người thiệt mạng.

Iran anh 1Iran anh 2Iran anh 3Iran anh 4

Người dân Iran tiến hành chôn cất tập thể cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ không kích trúng trường nữ sinh tại thành phố Minab của Israel và Mỹ. Ảnh: Reuters.

Trả lời báo giới cùng ngày 4/3, bà Leavitt cho biết Lầu Năm Góc đang “điều tra” vụ việc. “Tôi xin khẳng định lại rằng Bộ Chiến tranh và lực lượng vũ trang Mỹ không nhắm mục tiêu vào dân thường”, bà nói.

Trước đó, trong buổi họp báo cùng ngày, Lầu Năm Góc đã trình chiếu bản đồ mô tả các đòn tấn công của Mỹ tại Iran trong 100 giờ đầu của chiến dịch. Theo đồ họa này, có hai đợt không kích xảy ra tại hoặc gần Minab.

Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang nhanh chóng lan rộng thành chiến tranh khu vực và chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Iran cũng bị cáo buộc phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu dân sự tại khu vực Vùng Vịnh, bao gồm cơ sở năng lượng, khách sạn và sân bay.

Bất chấp hàng nghìn đợt không kích của Mỹ và Israel, cấu trúc quyền lực tại Tehran vẫn đứng vững sau các đòn tấn công, chưa xuất hiện thách thức nội bộ rõ rệt nào đối với hệ thống Cộng hòa Hồi giáo.

Giữa bối cảnh đau thương, tàn phá và làn sóng di dời quy mô lớn ngày càng lan rộng khắp Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn ca ngợi nỗ lực chiến tranh.

“Chúng ta đang làm rất tốt trên mặt trận, nói một cách khiêm tốn là như vậy”, ông Trump nói. “Có người hỏi tôi: ‘Theo thang điểm 10, ông chấm bao nhiêu?’ Tôi trả lời là khoảng 15”.

Nỗi sợ hãi bao trùm người dân khắp Iran

Cuộc xung đột giữa Iran, Mỹ - Israel và Iran đang đẩy người dân Tehran và Tel Aviv cùng các nước vào cảnh ly tán, không nơi nương tựa hoặc phải sinh tồn trong các điều kiện khắc nghiệt tại các khu vực chiến sự.

20 giờ trước

Thượng viện Mỹ chặn nghị quyết ngừng chiến Iran

Thượng viện Mỹ bác nghị quyết hạn chế quyền chiến tranh, mở đường cho ông Trump tấn công sâu vào Iran bất chấp sự phản đối của đa số công chúng và nghi vấn không kích trường học.

20 giờ trước

Thủ tướng Canada không loại trừ khả năng can thiệp quân sự vào Iran

Thủ tướng Mark Carney khẳng định Canada không loại trừ khả năng can thiệp quân sự vào Iran, mặc dù trước đó ông nhận định rằng các cuộc tập kích của Mỹ và Israel là "không phù hợp với luật pháp quốc tế".

21 giờ trước

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Phương Linh

Iran Donald Trump Israel Mỹ Trung Đông Iran Mỹ không kích tên lửa Israel dân thường chiến tranh

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

Đọc tiếp

Quyen luc 'vua' cua ong Trump hinh anh

Quyền lực 'vua' của ông Trump

5 giờ trước 21:33 5/3/2026

0

Thượng viện Mỹ bác đề xuất hạn chế quyền phát động chiến tranh, đồng nghĩa ông Trump vẫn có thể tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Iran mà không cần phê chuẩn mới từ Quốc hội.

'Chao lua' Trung Dong nong ruc qua anh hinh anh

'Chảo lửa' Trung Đông nóng rực qua ảnh

6 giờ trước 20:59 5/3/2026

0

Cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel -Iran đang khiến người dân tại Tehran, Tel Aviv và nhiều nơi khác trong khu vực rơi vào cảnh ly tán, phải rời bỏ nhà cửa hoặc tìm cách sinh tồn trong những điều kiện khắc nghiệt giữa khói lửa chiến sự, theo Reuters.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý