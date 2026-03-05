Mỹ cảnh báo sẽ trút 'mưa tên lửa' xuống Iran

Giới chức thân cận với Tổng thống Mỹ cảnh báo Washington sẽ “trút mưa tên lửa” xuống Iran, trong bối cảnh Nhà Trắng khẳng định chiến dịch quân sự đang đạt kết quả vượt kỳ vọng.

Phát biểu với báo giới ngày 4/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết quân đội Mỹ đã nới lỏng quy tắc giao chiến và đang hành động với mức độ kiềm chế rất thấp, trong bối cảnh số thương vong tại Iran, bao gồm hàng trăm dân thường, tiếp tục gia tăng, theo Al Jazeera.

“Iran nhìn lên bầu trời và chỉ thấy không quân Mỹ và Israel hiện diện từng phút, từng giờ, cho đến khi chúng tôi quyết định kết thúc. Và họ sẽ không thể làm gì để ngăn cản điều đó”, ông Hegseth tuyên bố.

Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, các chiến đấu cơ Mỹ đang “làm chủ bầu trời, lựa chọn mục tiêu” và cho phép thực hiện các chiến dịch tấn công mục tiêu xuyên suốt ngày đêm.

“Đây chưa bao giờ là một cuộc chiến công bằng, và thực tế cũng không công bằng”, ông nói thêm. “Chúng tôi đánh khi họ đang suy yếu, và đó chính xác là cách phải làm”.

Đáp trả, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cáo buộc những phát ngôn trên là sự thừa nhận “tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người”.

“Chỉ có tư duy kiểu phát xít mới có thể lạnh lùng gieo rắc chết chóc và hủy diệt lên một quốc gia khác chỉ để ‘thỏa mãn ý muốn’ của cấp trên”, ông Baghaei viết trên mạng xã hội X.

Sau đó cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt lặp lại thông điệp cứng rắn của Bộ trưởng Quốc phòng.

“Trong vài giờ tới, chúng ta sẽ đạt được ưu thế hoàn toàn trên không, đồng nghĩa với việc quân đội Mỹ sẽ trút mưa tên lửa và vũ khí xuống Iran nhằm vào những mục tiêu cụ thể đã được Bộ Chiến tranh xác định là then chốt cần phải loại bỏ”, bà Leavitt nói.

Trong khi đó, giới chức Iran cho biết Mỹ và Israel đã tiến hành nhiều đợt không kích vào các mục tiêu dân sự trên khắp cả nước, bao gồm trường học và bệnh viện.

Ông Baghaei ngày 4/3 công bố danh sách các vụ tấn công mà ông gọi là do Mỹ - Israel thực hiện, nhằm vào khu dân cư, chợ dân sinh và trung tâm y tế. Đáng chú ý, trong những giờ đầu tiên của chiến dịch Mỹ - Israel, một cuộc không kích đã đánh trúng trường nữ sinh tại thành phố Minab, miền Nam Iran, khiến 165 người thiệt mạng.

Người dân Iran tiến hành chôn cất tập thể cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ không kích trúng trường nữ sinh tại thành phố Minab của Israel và Mỹ. Ảnh: Reuters.

Trả lời báo giới cùng ngày 4/3, bà Leavitt cho biết Lầu Năm Góc đang “điều tra” vụ việc. “Tôi xin khẳng định lại rằng Bộ Chiến tranh và lực lượng vũ trang Mỹ không nhắm mục tiêu vào dân thường”, bà nói.

Trước đó, trong buổi họp báo cùng ngày, Lầu Năm Góc đã trình chiếu bản đồ mô tả các đòn tấn công của Mỹ tại Iran trong 100 giờ đầu của chiến dịch. Theo đồ họa này, có hai đợt không kích xảy ra tại hoặc gần Minab.

Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang nhanh chóng lan rộng thành chiến tranh khu vực và chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Iran cũng bị cáo buộc phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu dân sự tại khu vực Vùng Vịnh, bao gồm cơ sở năng lượng, khách sạn và sân bay.

Bất chấp hàng nghìn đợt không kích của Mỹ và Israel, cấu trúc quyền lực tại Tehran vẫn đứng vững sau các đòn tấn công, chưa xuất hiện thách thức nội bộ rõ rệt nào đối với hệ thống Cộng hòa Hồi giáo.

Giữa bối cảnh đau thương, tàn phá và làn sóng di dời quy mô lớn ngày càng lan rộng khắp Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn ca ngợi nỗ lực chiến tranh.

“Chúng ta đang làm rất tốt trên mặt trận, nói một cách khiêm tốn là như vậy”, ông Trump nói. “Có người hỏi tôi: ‘Theo thang điểm 10, ông chấm bao nhiêu?’ Tôi trả lời là khoảng 15”.