Nỗi sợ hãi bao trùm người dân khắp Iran

Cuộc xung đột giữa Iran, Mỹ - Israel và Iran đang đẩy người dân Tehran và Tel Aviv cùng các nước vào cảnh ly tán, không nơi nương tựa hoặc phải sinh tồn trong các điều kiện khắc nghiệt tại các khu vực chiến sự.

Theo hai công dân Áo đang tháo chạy khỏi vùng chiến sự Iran, điều kiện sống tại đây đang xấu đi trầm trọng. Nỗi sợ hãi bao trùm khắp nơi khi tiếng nổ của tên lửa và máy bay phản lực xuất hiện liên tục. Hệ thống Internet bị cắt đứt, các đại sứ quán đóng cửa khiến việc liên lạc và rời khỏi vùng chiến sự trở nên cực kỳ khó khăn.

"Mọi người đều sợ hãi," một công dân Áo tên Omid nói với Reuters. "Có nhiều thông tin trên mạng xã hội rằng mọi người đang... vui mừng (vì Đại giáo chủ Ali Khamenei đã qua đời), nhưng thực tế thì không phải vậy. Mọi người ở Iran đều đang hoang mang sợ hãi".

Jawad, một công dân Áo khác đang rời Iran, cho biết "rất nhiều tên lửa và máy bay phản lực xuất hiện trên bầu trời. Anh đồng tình với Omid rằng tình hình "thực sự, thực sự, thực sự tồi tệ".

Cả hai cũng cho biết rất khó để rời khỏi Iran do các yếu tố như vấn đề giao thông và các đại sứ quán bị đóng cửa giữa chiến tranh.

"Tôi thực sự buồn cho Iran. Gia đình tôi hiện vẫn đang ở đó và tôi phải lo nghĩ cho họ", Jawad nói. "Họ không thể gọi cho tôi. Cuộc gọi cuối cùng là từ hôm qua. Chúng tôi nói chuyện một chút, rồi tôi nói: 'Có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra".

Hai người gốc Iran tại Mỹ phản ứng khi nghe tin Israel - Mỹ tấn công Iran. Ảnh: Reuters.

Nữ hộ lý người Philippines Charlot David đã nhiều lần chạy qua chạy lại hầm trú bom trước khi quyết định tốt hơn hết là ở hẳn lại đó.

Người mẹ 44 tuổi có 4 con, đã trải qua “vài cuộc xung đột” kể từ khi chuyển tới Israel năm 2008, biết chính xác phải làm gì khi tiếng cảnh báo chói tai trên điện thoại di động đánh thức cô vào sáng 28/2.

“Căn hộ của chúng tôi cách hầm trú bom 3 phút đi bộ, nên chúng tôi thực sự phải chạy thật nhanh”, cô nói trong cuộc phỏng vấn với South China Morning Post từ Rehovot, thành phố cách Tel Aviv 20 km về phía nam.

Các cuộc tấn công trên khắp Trung Đông tiếp tục diễn ra trong ngày 4/3.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) mới đây cho biết họ đã chuẩn bị cho "sự phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng quân sự và kinh tế của khu vực". Tuyên bố này được phát đi trên truyền hình nhà nước Iran.

"Những hành động gây rối và lừa dối liên tục của Mỹ trong khu vực sẽ phải trả giá bằng sự phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng quân sự và kinh tế của khu vực", theo tuyên bố.

Trong khi đó, chỉ huy quân sự Mỹ tại Trung Đông thông tin lực lượng Mỹ đã tấn công gần 2.000 mục tiêu ở Iran cho đến nay.

Một cư dân kiểm tra thiệt hại tại nhà mình ở Tel Aviv sau khi khu vực này bị trúng tên lửa. Ảnh: dpa.

Cảnh báo suốt ngày đêm

Các tên lửa phóng từ Iran đã kích hoạt còi báo động không kích trên diện rộng khắp Israel.

“Cảnh báo liên tiếp vang lên cho đến khi chúng tôi hiểu ra: Không phải chuyện đùa. Vì vậy, chúng tôi quyết định ở yên trong hầm trú bom”, David chia sẻ.

8 tháng trước đó, một người hàng xóm của cô đã không may mắn như vậy khi xung đột lần đầu bùng phát giữa Iran, Israel và Mỹ.

“Một tên lửa đạn đạo đã bắn trúng khu vực chúng tôi ở, vào một căn hộ có người Philippines sinh sống… Một hàng xóm của tôi đã thiệt mạng”, cô kể, gọi đó là trải nghiệm đầy ám ảnh.

Anita Bautista cho biết các cảnh báo vang lên “suốt ngày đêm”, và đợt xung đột mới nhất này “đáng sợ hơn” những gì cô từng trải qua trong 12 năm sống tại Israel.

“Trước đây, tên lửa không rơi trúng mặt đất, nhưng giờ đã có người thiệt mạng”, người mẹ hai con, đang làm việc tại Petah Tikva - vùng ngoại ô Tel Aviv - cho biết.

Mọi người chỉ biết cầu nguyện

Đó là ngày làm việc đầu tiên trong tuần và Muhammad Raza, sinh viên y khoa 23 tuổi người Pakistan, đang hỗ trợ các bác sĩ điều trị bệnh nhân tại bệnh viện Đại học Khoa học Y tế Tehran ở thủ đô Iran.

Một tiếng nổ lớn đã làm tê liệt cả khu vực. Israel và Mỹ đã bắt đầu chiến dịch phối hợp tấn công Iran vào hôm 28/2.

“Chúng tôi đã nghe nói về một cuộc tấn công sắp xảy ra, và khi nó thực sự diễn ra, tôi rất lo lắng và hoảng sợ”, Raza nói với Al Jazeera từ xe buýt, trên đường trở về Islamabad, thủ đô của Pakistan.

Khi sự hỗn loạn và nỗi sợ hãi bao trùm Tehran sau các vụ đánh bom, Raza vội vã chạy về nơi ở gần khu phức hợp bệnh viện và gọi điện cho đại sứ quán Pakistan, cách đó chưa đầy 2 km.

Giống các sinh viên khác, anh được yêu cầu mang theo những vật dụng cần thiết và tập trung, trước khi họ có thể sắp xếp để đưa anh về nhà.

“Thật sự rất đáng sợ. Tất cả chúng tôi đều lo sợ những điều tồi tệ có thể xảy ra và muốn về Pakistan càng sớm càng tốt”, Raza nói.

Sinh viên Pakistan học ở Iran đến Quetta, Balochistan vào ngày 2/3. Ảnh: Saadullah Akhter/Al Jazeera.

Muhammad Tauqeer, một sinh viên y khoa người Pakistan khác, nói với Al Jazeera rằng anh đang tham gia đợt thực tập bên ngoài khuôn viên trường đại học khi cuộc tấn công bắt đầu.

“Ngay khi nghe thấy tiếng bom nổ đầu tiên ở Tehran, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Mọi người ùa ra ngoài. Giáo viên dặn các sinh viên nước ngoài lập tức liên hệ với đại sứ quán của nước mình để được hỗ trợ và trở về ký túc xá”, chàng trai 24 tuổi kể lại.

5 chiếc xe buýt đã rời khỏi khu phức hợp đại sứ quán vào hôm 28/2 để đến Zahedan. Từ Zahedan, thị trấn biên giới Taftan của Pakistan cách đó khoảng 100 km.

Hành trình dài 1500 km và kéo dài khoảng 20 tiếng. Đoàn xe đã đi xuyên qua miền Trung Iran, ngang qua các thành phố như Yazd, Isfahan và Kerman - những nơi bị tấn công trong cuộc xung đột.

Trong gần như toàn bộ hành trình, họ không bắt được sóng điện thoại di động.

“Chúng tôi ai cũng sợ hãi. Chuyến đi diễn ra vào ban đêm và chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, Tauqeer nói. “Cả xe buýt im lặng. Mọi người chỉ biết cầu nguyện”.

Khi các sinh viên Pakistan trốn chạy khỏi cuộc chiến ở Iran, số phận sự nghiệp của họ cũng trở thành nỗi trăn trở lớn.

“Tôi chỉ còn khoảng 2-3 tháng nữa là hoàn thành bằng cấp. Tôi chuyển đến Tehran vào năm 2021, và tôi không thể để việc học của mình bị trì hoãn khi thời gian còn lại quá ít”, Tauqeer, sinh viên năm cuối chương trình MBBS, cho biết.

Raza, người đang học kỳ áp chót của chương trình cử nhân Y khoa, tự hỏi liệu anh ấy có thể quay lại trường đại học của mình hay không.

“Tôi cần phải quay lại. Tôi muốn quay lại, tôi chỉ còn một năm nữa thôi”, anh nói. “Nhưng thực tế thì tôi không biết liệu mình có thể làm được hay không. Tôi thực sự hy vọng tình hình ổn dần và tôi sẽ có cơ hội trở lại. Chúng ta chỉ còn cách ngồi chờ thôi”.

Khói lửa khắp Trung Đông

Tại các nước khác ở Trung Đông như Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain, nhiều người được phỏng vấn đã chia sẻ trải nghiệm bị đánh thức bởi tiếng nổ làm rung chuyển cửa kính, và chứng kiến thiết bị bay không người lái lao vút qua đầu trước khi phát nổ vào tòa nhà gần đó.

Tổng thống UAE đi dạo trong trung tâm thương mại Dubai để trấn an người dân. Ảnh: X/Dr_BuAbdullah.

Từ UAE, Rio Ferdinand - cựu cầu thủ của Manchester United - cũng có trải nghiệm tương tự.

Anh tới UAE vào tháng 8 và hiện sống tại Dubai cùng vợ là Kate và các con. Những ngày gần đây, thành phố này chịu ảnh hưởng từ các cuộc tấn công trong xung đột liên quan đến Israel, Mỹ và Iran.

Những cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái đã làm xáo trộn nhịp sống thường nhật trong khu vực.

Ferdinand mô tả tình hình là “đáng sợ”, nhưng khẳng định gia đình anh vẫn an toàn.

“Trước hết, tôi cảm thấy vẫn ổn, sáng nay cả gia đình đã cùng nhau tập luyện. Hơi giống thời Covid-19, cả nhà làm những việc mà bình thường chúng tôi không thường làm cùng nhau”, Ferdinand nói trên podcast.

“Thật đáng sợ khi bạn nghe tiếng tên lửa, máy bay và tiêm kích - tôi cũng không rõ chính xác là gì. Nó bay qua phía trên đầu, rồi tôi nghe những tiếng nổ lớn. Chúng tôi không biết chính xác đó là gì vì không nắm được chi tiết”, anh cho biết thêm.

Trong tình hình đó, theo anh, điều quan trọng là phải giữ được bình tĩnh.

“Việc giải thích cho các con hiểu chuyện gì đang xảy ra và giúp chúng vượt qua khoảnh khắc này là điều rất quan trọng, đặc biệt khi bạn là người cha trong gia đình”, anh cho hay. “Nhưng tôi phải nói thật với mọi người, đây là tình huống khá đáng sợ”.

Ferdinand cho biết vào đêm đầu tiên khi xuất hiện tiếng động quá lớn, họ được khuyên nên xuống tầng hầm.

“Chúng tôi được khuyên xuống tầng hầm vào đêm đầu tiên khi tiếng ồn bắt đầu. Cả nhà ngủ ở đó, mang theo chăn mềm và đủ thứ”, anh kể lại. “Chúng tôi tận dụng không gian đó một cách hợp lý. Phòng thu của tôi giờ đã trở thành ‘boong-ke’ của cả nhà”.

Mới đây, Văn phòng truyền thông chính quyền Dubai đã chia sẻ video cho thấy Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan cùng Thái tử Dubai Hamdan bin Mohammed Al Maktoum đi dạo trong trung tâm thương mại Dubai Mall.

"Gần gũi với người dân. Vững vàng trong lãnh đạo", Văn phòng truyền thông chú thích.

Thông qua lần xuất hiện này, giới chức lãnh đạo UAE được cho muốn truyền đi thông điệp trấn an người dân giữa các cuộc tấn công đang diễn ra ở Trung Đông.

Hiện nhiều hành khách vẫn đang mắc kẹt tại các sân bay lớn ở Dubai, Abu Dhabi và Doha, Qatar - những nơi bị đóng cửa khi xung đột bùng nổ và lan rộng khắp vùng Vịnh.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu thuê chuyến bay trọn gói tăng vọt ở các quốc gia vùng Vịnh. Một số người thậm chí trả tới 232.000 USD để được rời khỏi khu vực xung đột.

"Nhu cầu rất lớn, chúng tôi không thể cung cấp đủ máy bay để đáp ứng nhu cầu này", Altay Kula, giám đốc điều hành của JET-VIP, công ty môi giới máy bay phản lực tư nhân có trụ sở tại Pháp, cho biết.

Lãnh sự quán Mỹ tại Dubai bốc cháy, nghi vì drone Iran Khuôn viên Lãnh sự quán Mỹ tại Dubai bốc cháy lúc đêm muộn ngày 3/3 giờ địa phương. Theo CNN, vụ cháy xảy ra vì drone của Iran tấn công công trình. Lửa và khói đen đã bùng lên từ bãi đậu xe. Giới chức Dubai cho biết đám cháy được khống chế nhanh chóng, không có ai bị thương.