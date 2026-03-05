Singapore, Đài Loan phát hiện hơn 1 tỷ USD liên quan Trần Chí

Giới chức Singapore và Đài Loan mở rộng điều tra, xác định và phong tỏa khối tài sản vượt 1 tỷ USD liên quan Prince Holding Group và nhà sáng lập Trần Chí.

Giới chức Singapore và đảo Đài Loan ngày 4/3 cho biết đã xác định và thu giữ tổng cộng hơn 1 tỷ USD tài sản và dòng tiền bất hợp pháp liên quan đến Prince Holding Group, nhà sáng lập Trần Chí (Chen Zhi) cùng các cá nhân, pháp nhân liên quan. Con số này cao hơn đáng kể so với các ước tính được công bố trước đó, theo Bloomberg.

Văn phòng Công tố Đài Bắc cho biết đã hoàn tất điều tra các vụ việc liên quan đến Prince Group có trụ sở tại Campuchia - tổ chức bị Mỹ và Anh liệt vào danh sách trừng phạt hồi tháng 10/2025 với cáo buộc là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Cơ quan này xác định hơn 337 triệu USD tiền rửa đã chảy vào Đài Loan trong giai đoạn 2016-2025, chủ yếu thông qua các giao dịch chuyển ngoại tệ từ nước ngoài.

Phía công tố Đài Loan thông báo đang truy tố 62 cá nhân và 13 doanh nghiệp liên quan đến Prince Group, bao gồm Trần Chí và các cộng sự tại Singapore và Đài Loan. Cơ quan này mô tả quy mô và mức độ thiệt hại của vụ án là "đặc biệt nghiêm trọng", đồng thời kiến nghị mức án phạt tù và tiền phạt đối với phần lớn bị can.

Trong số các tài sản đã bị thu giữ có 24 bất động sản, 35 xe sang và 337 tài khoản ngân hàng, cùng tiền mặt và hàng hóa xa xỉ, một số siêu xe đã được đưa ra đấu giá công khai tại Đài Bắc đầu tuần này.

Tại Singapore, cảnh sát cho biết đã thu giữ hoặc ra lệnh cấm chuyển nhượng khối tài sản trị giá 391 triệu USD . Các tài sản bao gồm ôtô, bất động sản, túi xách và đồng hồ hàng hiệu cùng nhiều tài khoản tài chính.

Cảnh sát Singapore cho biết đã bắt giữ ba công dân Singapore liên quan đến vụ việc và đang tiếp tục điều tra, đồng thời ban hành lệnh truy nã đối với Karen Chen Xiuling, người được cho là đang ở Campuchia.

Những cáo buộc lừa đảo nhắm vào Prince Group

Mỹ tịch thu số Bitcoin bị nghi lừa đảo từ vụ Trần Chí. Ảnh: Coinfomania.

Trần Chí, doanh nhân 38 tuổi sinh tại Trung Quốc, cùng các công ty thuộc Prince Group đã bị Mỹ và Anh áp đặt trừng phạt với cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo toàn cầu, chiếm đoạt hàng tỷ USD từ các nạn nhân và rửa tiền xuyên biên giới.

Công tố viên liên bang Mỹ cũng đã truy tố trùm lừa đảo này, cho rằng Trần Chí là "chủ mưu đứng sau một đế chế gian lận mạng quy mô lớn", đồng thời thu giữ lượng Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD vào thời điểm đó.

Các công tố viên còn cáo buộc tập đoàn này sử dụng mạng lưới tội phạm toàn cầu để tẩu tán tiền bẩn, điển hình là đường dây tại Brooklyn (New York) đã rửa hơn 18 triệu USD chiếm đoạt từ các nạn nhân.

Trần Chí bị cho là đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng "kỹ thuật rửa tiền mã hóa tinh vi" bằng cách chia nhỏ dòng tiền qua hàng loạt ví kỹ thuật số trước khi gom lại nhằm xóa sạch dấu vết. Để né tránh sự trừng phạt của pháp luật, các cộng sự của Trần Chí cũng bị cáo buộc hối lộ quan chức tại nhiều quốc gia.

Sở hữu khối tài sản 60 tỷ?

Theo tờ The Times trích dẫn lời một cựu nhân viên, vị tỷ phú người Trung Quốc từng khoe khoang rằng ông sở hữu khối tài sản lên tới 60 tỷ USD . Mặc dù chưa có xác nhận độc lập về con số này, nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy sự giàu có đáng kinh ngạc của ông.

Phần lớn tài sản bị phong tỏa là tiền mã hóa. Tháng 10/2025, nhà chức trách Mỹ đã thực hiện vụ tịch thu kỷ lục 127.271 Bitcoin (trị giá khoảng 15 tỷ USD ) từ các tài khoản của Trần Chí.

Ngoài ra, Trần Chí còn nắm giữ cổ phần tại nhiều công ty niêm yết và sở hữu danh mục tài sản quốc tế trải dài từ Anh, Hồng Kông, Đài Loan đến Nhật Bản. Trong số đó có một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng Anh ( 134 triệu USD ) tại khu tài chính sầm uất của London và nhiều căn hộ siêu sang tại Singapore. Sau khi lệnh trừng phạt được công bố, hai văn phòng gia đình liên quan đến Trần Chí tại Singapore cũng bị tước quyền miễn thuế.

Lực lượng an ninh Trung Quốc áp giải ông trùm Trần Chí Video CCTV công bố cho thấy trùm Trần Chí ngày 7/1 được dẫn độ về Trung Quốc trên chuyến bay China Southern. Trên máy bay, ông bị xích tay chân, đội mũ đen, sau đó được áp giải xuống ôtô rời sân bay.