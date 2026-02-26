Thủ tướng Campuchia lần đầu lên tiếng về trùm lừa đảo Trần Chí

Thủ tướng Campuchia bác bỏ cáo buộc cho rằng các đường dây lừa đảo trực tuyến mang lại lợi ích cho chính phủ hoặc nhà chức trách cố tình làm ngơ cho “ông trùm” tội phạm Trần Chí.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet trong cuộc phỏng vấn với AFP ngày 25/2. Ảnh: Khmer Times.

Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với AFP ngày 25/2, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho rằng các trung tâm lừa đảo là một phần của “nền kinh tế ngầm”, đang “phá hủy nền kinh tế chân chính” và làm xấu hình ảnh Campuchia, kéo theo tác động tiêu cực tới du lịch và đầu tư.

“Đó là lý do vì sao chúng tôi phải dọn sạch vấn nạn này”, ông nói.

"Không biết Trần Chí là trùm lừa đảo"

Đề cập đến trường hợp của Trần Chí - người bị bắt và trục xuất về Trung Quốc hồi tháng 1 - ông Manet cho biết nhà chức trách không hề hay biết về vai trò tội phạm bị cáo buộc. “Chúng tôi không biết ông ta là ‘trùm lừa đảo’”, ông nói với AFP.

Theo Thủ tướng Hun Manet, quá trình thẩm tra lý lịch không phát hiện dấu hiệu bất thường nào liên quan đến Trần Chí. Ông cũng lưu ý Prince Group - tập đoàn do Trần Chí sáng lập - hiện diện tại nhiều quốc gia, hoạt động dưới vỏ bọc các lĩnh vực kinh doanh hợp pháp.

Ngày 14/10/2025, Mỹ công bố cáo trạng đối với doanh nhân gốc Trung Quốc mang quốc tịch Campuchia này. Theo cáo buộc, Trần Chí điều hành các trại lao động cưỡng bức tại Campuchia, nơi người lao động bị ép tham gia các đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, thu lợi hàng tỉ USD.

Bộ Tư pháp Mỹ nhận định Prince Group thực chất là bình phong cho “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”. Các công tố viên cho biết kể từ khoảng năm 2015, tập đoàn này đã mở rộng hoạt động tại hơn 30 quốc gia, dưới danh nghĩa kinh doanh bất động sản, dịch vụ tài chính và hàng tiêu dùng.

Tuy nhiên, theo ông Hun Manet, trước khi các cáo buộc được đưa ra, đối với Phnom Penh, Trần Chí “chỉ là một doanh nhân đóng góp cho nền kinh tế”. Ông khẳng định Campuchia không nắm được các hoạt động mờ ám bị cáo buộc của Prince Group và nhà chức trách đã vào cuộc ngay khi có thông tin, Khmer Times cho biết.

Giải thích về việc Trần Chí bị dẫn độ sang Trung Quốc thay vì Mỹ, Thủ tướng Campuchia cho biết quyết định này dựa trên yếu tố quốc tịch. Trần Chí đã bị tước quốc tịch Campuchia sau khi bị phát hiện sử dụng giấy tờ giả để nhập tịch, khiến ông “chỉ còn quốc tịch Trung Quốc” và do đó được dẫn độ về Trung Quốc theo quy định.

Lực lượng an ninh Trung Quốc áp giải ông trùm Trần Chí Video CCTV công bố cho thấy trùm Trần Chí ngày 7/1 được dẫn độ về Trung Quốc trên chuyến bay China Southern. Trên máy bay, ông bị xích tay chân, đội mũ đen, sau đó được áp giải xuống ôtô rời sân bay.

Thủ tướng Campuchia cũng cho biết nước này đã tăng cường chiến dịch trấn áp các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến sau sức ép quốc tế, triển khai các chiến dịch phối hợp với đối tác nước ngoài từ năm ngoái.

Giới chức tuyên bố hơn 200 khu tổ hợp lừa đảo đã bị triệt phá trên toàn quốc, hơn 170 đối tượng quản lý cấp cao bị bắt giữ.

Tính đến ngày 31/12/2025, khoảng 13.500 người đến từ 66 quốc gia làm việc hoặc liên quan đến ngành công nghiệp lừa đảo đã bị trục xuất, theo số liệu chính thức.

Một báo cáo ước tính ít nhất 100.000 người đã bị “cưỡng ép” tham gia thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến.

Chính phủ Campuchia cam kết sẽ xóa bỏ hoàn toàn các hoạt động lừa đảo trực tuyến trước tháng 4.

Lừa đảo mạng đang hủy hoại kinh tế Campuchia

Trong chuyến thăm Brussels, ông Hun Manet một lần nữa nhấn mạnh các trung tâm lừa đảo đang “hủy hoại” nền kinh tế Campuchia.

Thừa nhận các hoạt động trên có thể gián tiếp kích thích một số lĩnh vực như bất động sản, xây dựng hay dịch vụ liên quan, Thủ tướng Campuchia bác bỏ quan điểm cho rằng đất nước hưởng lợi từ lừa đảo, theo Kiri Post.

“Đúng là các trung tâm lừa đảo có thể tạo ra một số tác động trực tiếp đến bất động sản, đầu tư, xây dựng hay mua bán để vận hành các trung tâm”, ông nói. “Nhưng phần lớn nguồn tiền thu được không chảy vào ngân sách chính phủ Campuchia”.

Chính quyền tỉnh Mondulkiri (Campuchia) đánh sập một nhóm lừa đảo trực tuyến tại nước này. Ảnh: Bộ Thông tin Campuchia.

Trước đó, nhiều chuyên gia nhận định Campuchia hiện là địa bàn hoạt động của hàng chục trung tâm lừa đảo trực tuyến, với khoảng 100.000 người tham gia, trong đó có không ít nạn nhân của nạn buôn người bị cưỡng ép thực hiện các hành vi gian lận qua mạng.

Báo cáo năm 2024 của Viện Hòa bình Mỹ ước tính doanh thu từ các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia có thể vượt 12,5 tỉ USD mỗi năm, tương đương khoảng một nửa GDP chính thức của nước này.

Tuy nhiên, ông Hun Manet bác bỏ nhận định cho rằng GDP Campuchia phụ thuộc vào hoạt động phi pháp. “Nhiều người nói GDP của Campuchia dựa vào lừa đảo. Không. Chúng tôi dựa vào các lĩnh vực kinh tế thuần túy như du lịch, sản xuất và các ngành khác”, ông khẳng định.

“Mạng lưới lừa đảo, hay cái mà chúng tôi gọi là nền kinh tế ngầm, đang phá hủy nền kinh tế chân chính của chúng tôi. Nó đã tạo ra tiếng xấu cho Campuchia”, ông nói. “Đó là lý do chúng tôi cần phải làm sạch”.