Hàng trăm người Kenya 'bị lừa' mắc kẹt ở Campuchia

Hàng trăm công dân Kenya bị mắc kẹt tại Campuchia đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao ở Nairobi, yêu cầu Chính phủ Kenya can thiệp khẩn cấp để đưa họ hồi hương.

Chính quyền tỉnh Mondulkiri đánh sập một trang mạng lừa đảo hoạt động ở Campuchia. Ảnh: Bộ Thông tin Campuchia.





Theo hồ sơ gửi tòa, nhóm công dân này cho biết họ sang Đông Nam Á sau khi được hứa hẹn các công việc hợp pháp, song sau đó bị giữ trong một khu nhà an ninh nghiêm ngặt, bao quanh bởi tường cao và hàng rào thép gai, với việc đi lại bị kiểm soát chặt chẽ.

Các nguyên đơn cáo buộc họ phải làm việc với cường độ cao, có thời điểm lên tới 16 giờ mỗi ngày, dưới áp lực phải hoàn thành chỉ tiêu. Một số người cho biết đã bị bạo hành và không được điều trị y tế đầy đủ đối với các thương tổn.

Hồ sơ không nêu rõ tính chất công việc cụ thể, song đề cập việc nhà chức trách Campuchia gần đây đã triệt phá nhiều cơ sở bị nghi liên quan đến các mạng lưới lừa đảo trực tuyến đang gia tăng ở nước này.

Theo trình bày của nhóm công dân Kenya, tình hình thay đổi sau khi lực lượng an ninh địa phương đột kích cơ sở nói trên, khiến những người điều hành bỏ trốn. Họ cho biết hiện đang sống trong điều kiện khó khăn, thiếu lương thực, chăm sóc y tế và không có phương tiện rời khỏi Campuchia.

Đơn đề nghị tòa án yêu cầu Bộ Ngoại giao Kenya và các cơ quan liên quan khẩn trương cung cấp hỗ trợ lãnh sự, cấp giấy tờ thông hành tạm thời và tổ chức chuyến bay sơ tán. Nhóm này lập luận rằng Nhà nước Kenya theo Hiến pháp có nghĩa vụ bảo vệ công dân trước tình trạng bóc lột, kể cả khi ở nước ngoài.

Các nguyên đơn cho hay cơ quan chức năng Campuchia đã yêu cầu họ rời khỏi nước này trước ngày 28/2, nếu không có thể đối mặt với các hậu quả pháp lý, trong đó có nguy cơ bị tạm giữ. Nhiều người cho biết họ không đủ khả năng chi trả chi phí tự về nước.