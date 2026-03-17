Giám đốc chống khủng bố của Mỹ từ chức, chỉ trích chiến dịch tại Iran

Ông Joe Kent , Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ (NCTC), bất ngờ từ chức, khẳng định Iran không phải mối đe dọa hiện hữu và cảnh báo Mỹ đang sa lầy vào một cuộc chiến không cần thiết.

Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ Joe Kent. Ảnh: Reuters.

Giữa bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, ngày 17/3, ông Joe Kent, quan chức tình báo cấp cao phụ trách chống khủng bố của Mỹ, thông báo quyết định từ chức trên mạng xã hội X.

“Sau nhiều trăn trở, tôi quyết định từ chức kể từ hôm nay. Lương tâm không cho phép tôi tiếp tục ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra tại Iran”, ông Kent viết trong bức thư tạo ra cú sốc lớn với nội bộ chính quyền Donald Trump.

Theo ông Kent, nguyên nhân chính dẫn đến quyết định rời nhiệm sở là sự bất đồng với lập luận phát động chiến dịch quân sự ở Iran của chính quyền Tổng thống Trump.

Cựu Giám đốc NCTC khẳng định Iran “không gây ra mối đe dọa hiện hữu nào đối với nước Mỹ”; và cho rằng Washington quyết định tấn công Iran không xuất phát từ nhu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, mà do sức ép từ Israel và các nhóm vận động hành lang (lobby) thân Israel tại Mỹ.

Vị này cáo buộc các quan chức cấp cao Israel đã bắt tay với những nhân vật sừng sỏ trong giới truyền thông Mỹ, liên tục thổi phồng mối đe dọa từ Iran. Mục đích là gieo rắc nỗi sợ hãi và kích động tâm lý ủng hộ chiến tranh.

Bài đăng thông báo quyết định từ chức của của Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ Joe Kent trên nền tảng X. Ảnh: Joe Kent.

Để miêu tả cách dư luận bị thao túng, ông dùng thuật ngữ "buồng âm vang" (echo chamber), ám chỉ một môi trường truyền thông mà ở đó, các thông tin ủng hộ xung đột liên tục được lặp đi lặp lại, khuếch đại lên nhiều lần và bóp nghẹt mọi tiếng nói phản biện.

Ông cảnh báo chiến thuật này giống hệt kịch bản từng đẩy Mỹ vào "vũng lầy" Iraq đầu những năm 2000. Khi đó, những báo cáo sai lệch về vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng được truyền thông bơm thổi, dẫn đến một cuộc chiến vô nghĩa, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn lính Mỹ.

Joe Kent không phải là một quan chức thuần túy hành chính. Trước khi được Thượng viện phê chuẩn làm Giám đốc NCTC vào tháng 7/2025, ông từng là lính Mũ nồi xanh (Green Beret), tham gia 11 đợt triển khai chiến đấu và có thời gian làm việc tại CIA.

Trong tuyên bố từ chức, ông Kent nhắc đến mất mát cá nhân như một yếu tố định hình lập trường của mình. Vợ ông, bà Shannon đã thiệt mạng trong một cuộc xung đột trước đó.

“Với tư cách là một cựu binh từng nhiều lần ra trận và là người chồng đã mất đi người vợ yêu dấu, tôi không thể ủng hộ việc đưa thế hệ tiếp theo vào một cuộc chiến không mang lại lợi ích cho người dân Mỹ”, ông bày tỏ.

Cuối thư, ông kêu gọi Tổng thống Trump xem xét lại chính sách đối ngoại. Ông Kent tin nhà lãnh đạo Mỹ vẫn “nắm trong tay quyền quyết định”, có thể thay đổi hướng đi và tránh để đất nước trượt vào “suy thoái và hỗn loạn” kéo dài.

Theo thống kê, kể từ khi Mỹ và Israel triển khai các cuộc tấn công nhằm vào Iran từ cuối tháng 2/2026, đã có ít nhất 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Trái ngược với quan điểm của ông Joe Kent, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson trong cuộc họp báo cùng ngày đã bác bỏ nhận định Iran không phải là mối đe dọa.

Ông Johnson khẳng định các báo cáo tình báo cho thấy Tehran đang tiến gần hơn tới năng lực làm giàu hạt nhân và phát triển vũ khí với tốc độ nhanh, buộc Washington phải hành động để ngăn chặn nguy cơ.

Dù vậy, quyết định từ chức công khai của ông Joe Kent phơi bày những rạn nứt ngày càng rõ trong nội bộ chính quyền Mỹ, cũng như sự hoài nghi gia tăng trong một bộ phận cử tri Cộng hòa đối với các chiến dịch quân sự mới nhất của Washington tại Trung Đông.

