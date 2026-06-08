Trung Quốc, Triều Tiên nhất trí đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un tại Bình Nhưỡng vào chiều 8/6.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và phu nhân Ri Sol Ju đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tại Bình Nhưỡng ngày 8/6. Ảnh: Tân Hoa xã

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn truyền thông Trung Quốc cho biết, tại buổi hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn lấy chuyến thăm này làm cơ hội tăng cường định hướng chiến lược cho quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên trong thời kỳ mới.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Triều Tiên đều là các nước Xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản lãnh đạo, hữu nghị truyền thống và tương trợ lẫn nhau luôn là những đặc trưng nổi bật của quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên.

Đảng và Chính phủ Trung Quốc luôn coi trọng tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước và kiên định ủng hộ sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un trong sự nghiệp Xã hội chủ nghĩa ở Triều Tiên.

Trước bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra đề xuất 4 điểm để phát triển quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên, bao gồm: kiên trì lấy trao đổi cấp cao làm định hướng, củng cố nền tảng tin cậy chính trị lẫn nhau; kiên trì mục tiêu vì lợi ích, hạnh phúc của nhân dân, nâng cao mức độ hợp tác thiết thực; kiên trì lấy kế thừa tình hữu nghị làm động lực, thắt chặt gắn kết nhân dân hai nước; kiên trì khái niệm công bằng, chính nghĩa, làm phong phú nội hàm hợp tác chiến lược.

Triều Tiên tổ chức lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Ngày 8/6, Triều Tiên tổ chức lễ đón trọng thể tại Quảng trường Kim Nhật Thành, chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng sự chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai nước là lợi thế lớn nhất của quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên và sẵn sàng duy trì trao đổi chặt chẽ với Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un để đưa quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên lên tầm cao mới.

Năm nay kỷ niệm 65 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và tương trợ giữa Trung Quốc và Triều Tiên, hai bên cần tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tiếp tục mở rộng, thúc đẩy trao đổi hữu nghị các cấp và các lĩnh vực giữa hai bên.

Trung Quốc sẵn sàng tăng cường kết nối chiến lược phát triển với Triều Tiên, mở rộng hợp tác thiết thực trong lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, xây dựng, khoa học công nghệ và y tế.

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Bình Nhưỡng trong năm nay của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình thể hiện sự coi trọng mà ông dành cho quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên. Chuyến thăm này một lần nữa chứng minh tính bền chặt của mối quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un, kể từ cuộc gặp với nhà lãnh đạo Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi tháng 9 năm ngoái, quan hệ song phương đã phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, khẳng định rằng các bộ ngành của Triều Tiên sẽ phối hợp với phía Trung Quốc thực hiện các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình, thúc đẩy những bước phát triển mới trong giao lưu và hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước.

Máy bay của Chủ tịch Tập Cận Bình hạ cánh xuống Bình Nhưỡng Chuyên cơ chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Bình Nhưỡng (Triều Tiên) trong sáng 8/6.