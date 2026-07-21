Chân dung chú mèo sống chung với 7 Thủ tướng Anh

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Ngày 20/7 (giờ địa phương), ông Andy Burnham chính thức trở thành Thủ tướng Anh, thay thế ông Keir Starmer sau khi cựu lãnh đạo Công đảng tuyên bố từ chức. Đây là vị Thủ tướng thứ 7 của Anh chỉ trong một thập kỷ. Khi chuyển tới dinh thủ tướng tại số 10 phố Downing, ông Burnham sẽ làm quen với Larry - chú mèo biểu tượng trong đời sống đại chúng Anh.
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Mèo mướp 19 tuổi Larry đã trở thành nhân vật quen thuộc phía sau cánh cửa đen nổi tiếng của số 10 phố Downing. Larry đã "trụ vững" qua 6 đời Thủ tướng Anh, gồm ông Keir Starmer, ông Rishi Sunak, bà Liz Truss, ông Boris Johnson, bà Theresa May và ông David Cameron.
Trong khi các đời thủ tướng lần lượt đến rồi đi, một "cư dân" vẫn gắn bó suốt 15 năm qua tại số 10 phố Downing: chú mèo Larry, người giữ chức “Mèo trưởng bắt chuột” tại Văn phòng Nội các.
Larry được nhận nuôi từ một trung tâm cứu hộ động vật vào năm 2011. Ban đầu, chú mèo dự định trở thành thú cưng cho gia đình Thủ tướng Anh khi đó là ông David Cameron. Tuy nhiên, sau khi các nhân viên tại phố Downing nhận thấy khả năng bắt chuột vượt trội của Larry, chú đã được chính thức giao đảm nhiệm vai trò “Mèo trưởng bắt chuột”.
Dù thực tế phần lớn thời gian dành để... ngủ, mèo Larry vẫn biết cách duy trì hình ảnh chú mèo trách nhiệm của số 10 phố Downing. Là một kẻ săn chuột lão luyện, thú cưng này được báo chí xác nhận từng tiêu diệt thành công ít nhất 2 con chuột.
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Larry rất biết cách "chiếm sóng" với nhiều khung hình đẹp thú vị, nhưng nó cũng rất khôn ngoan khi luôn giữ khoảng cách vừa đủ với giới truyền thông và tạo nên một vẻ lạnh lùng, bí ẩn. Dù đã ở độ tuổi "cổ lai hy", bộ ria đã điểm bạc, mèo Larry vẫn khiến công chúng quan tâm, yêu mến đặc biệt.
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