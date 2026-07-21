Chân dung chú mèo sống chung với 7 Thủ tướng Anh

Ngày 20/7 (giờ địa phương), ông Andy Burnham chính thức trở thành Thủ tướng Anh, thay thế ông Keir Starmer sau khi cựu lãnh đạo Công đảng tuyên bố từ chức. Đây là vị Thủ tướng thứ 7 của Anh chỉ trong một thập kỷ. Khi chuyển tới dinh thủ tướng tại số 10 phố Downing, ông Burnham sẽ làm quen với Larry - chú mèo biểu tượng trong đời sống đại chúng Anh.