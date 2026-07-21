FIFA kiếm tiền từ World Cup 2026 bằng những cách chưa từng có

Từ bán vé theo giá linh hoạt, tăng số trận đấu đến bán cả mảng cỏ sân chung kết, FIFA tối đa hóa doanh thu tại World Cup 2026 và dự kiến tiếp tục mở rộng giải đấu trong tương lai.

Khép lại bằng chiến thắng 1-0 của tuyển Tây Ban Nha trước Argentina trong trận chung kết sau hiệp phụ, World Cup 2026 không chỉ trở thành kỳ World Cup có quy mô lớn nhất lịch sử mà còn được xem là giải đấu mang lại nguồn thu kỷ lục cho FIFA.

Theo ước tính của chính FIFA, cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới sẽ thu về hơn 9 tỷ USD doanh thu từ giải đấu, biến World Cup 2026 thành sự kiện thể thao sinh lợi nhiều nhất từ trước đến nay. Theo Bloomberg Intelligence, con số đó chưa tính đến 1,1 tỷ USD tiền bản quyền truyền hình Mỹ từ Fox và Telemundo.

Trong trận chung kết, tiền đạo Ferran Torres của Barcelona ghi bàn thắng duy nhất, giúp Tây Ban Nha lần thứ hai vô địch World Cup. Argentina thi đấu thiếu người từ cuối trận khi Enzo Fernández nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với hậu vệ Pau Cubarsí.

Trận chung kết cũng đánh dấu lần đầu tiên World Cup có chương trình biểu diễn giữa giờ (half-time show), với sự góp mặt của Madonna, Justin Bieber, BTS và Shakira. Tuy nhiên, màn trình diễn kéo dài hơn 27 phút khiến nhiều bình luận viên và người hâm mộ chỉ trích vì làm gián đoạn nhịp độ trận đấu.

Màn trình diễn giữa giờ của các ngôi sao nổi tiếng trong trận chung kết FIFA World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

"Phòng thí nghiệm" mới

Bên ngoài sân cỏ, FIFA mới là bên chiến thắng lớn nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử, World Cup có 48 đội tuyển, thay vì 32 như các kỳ trước. Điều này đồng nghĩa số trận đấu tăng từ 64 lên 104, còn thời gian tổ chức kéo dài từ 4 tuần lên gần 6 tuần.

Quy mô mở rộng giúp FIFA tạo ra nhiều sản phẩm hơn để bán cho các đài truyền hình, tăng số lượng vé phát hành, mở rộng cơ hội tài trợ và quảng cáo, đồng thời thu hút lượng khán giả toàn cầu lớn hơn bao giờ hết.

Theo CNBC, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chính là người thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược thương mại hóa World Cup, biến giải đấu thành "cỗ máy in tiền" chưa từng có trong lịch sử bóng đá.

Bắc Mỹ được xem là "phòng thí nghiệm" lý tưởng cho mô hình World Cup 48 đội, song quá trình tổ chức cũng gây nhiều tranh cãi.

Giá vé trận đấu dao động từ khoảng 60 USD đến hơn 10.000 USD , trong khi giá vé trung vị vượt 900 USD , theo dữ liệu của TicketData.

Trước giải đấu, nhiều chuyên gia lo ngại mức giá quá cao sẽ khiến sức mua suy giảm. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn ngược lại.

Theo Football Benchmark, tỷ lệ lấp đầy các sân ở vòng bảng đạt tới 99%, gần như trận nào cũng kín khán giả.

"Điều đó cho thấy người hâm mộ vẫn sẵn sàng trả mức giá rất cao để được xem World Cup", ông Antonio Di Cianni, Giám đốc tư vấn của Football Benchmark, nhận định với CNBC.

Thành công về doanh thu khiến Infantino đã bắt đầu đề cập khả năng nâng số đội tham dự lên 64 ngay tại World Cup 2030.

Theo Kieran Maguire, chuyên gia tài chính bóng đá thuộc Đại học Liverpool, nếu điều này trở thành hiện thực, gần một phần ba số quốc gia thành viên FIFA sẽ có cơ hội góp mặt tại World Cup.

"World Cup có thể trở thành Olympic của bóng đá, nơi nhiều quốc gia hơn được tham dự, dù chức vô địch vẫn chủ yếu thuộc về các cường quốc", ông nói.

Tận dụng mọi cơ hội để kiếm tiền

Dù đạt thành công thương mại vang dội, FIFA cũng phải đối mặt với hàng loạt phản ứng tiêu cực của người hâm mộ trước xu hướng thương mại hóa quá mức.

Việc mở rộng lên 48 đội khiến giải đấu kéo dài 39 ngày với 104 trận, làm gia tăng áp lực thi đấu đối với các cầu thủ vốn đã phải căng mình ở cấp CLB, đội tuyển quốc gia và các giải khu vực.

Lần đầu tiên, FIFA áp dụng cơ chế định giá vé linh hoạt (dynamic pricing), theo đó giá vé thay đổi liên tục dựa trên nhu cầu thị trường. Kết quả là giá vé tăng lên mức cao kỷ lục.

"Tôi có cảm xúc lẫn lộn về FIFA. Khâu tổ chức nhìn chung rất tốt, nhưng giá vé biến động quá mạnh cùng những rắc rối về visa khiến nhiều người rất khó có cơ hội tới sân", cổ động viên Asad Hussain đến từ Nashville chia sẻ.

Không chỉ hưởng doanh thu từ bán vé, bản quyền truyền hình và tài trợ, FIFA còn thu lợi từ doanh số đồ ăn, thức uống trong sân, phí bán lại vé và thậm chí bán... từng mảng cỏ của trận chung kết.

FIFA có kế hoạch bán cỏ sân vận động chung kết World Cup với giá lên tới hơn 3.000 USD . Ảnh: Reuters.

Với 3.000 USD , người hâm mộ có thể sở hữu một mẩu cỏ từ sân diễn ra trận Tây Ban Nha - Argentina, được ép trong khối nhựa resin và đi kèm mô hình cúp World Cup bằng pha lê, theo Bloomberg.

Một nguồn thu khác gây nhiều tranh cãi là các quãng nghỉ tiếp nước (hydration breaks).

FIFA khẳng định những quãng nghỉ này nhằm bảo vệ sức khỏe cầu thủ trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng chúng cũng tạo thêm thời lượng để các đài truyền hình bán quảng cáo.

Theo một số ước tính, một đoạn quảng cáo dài 30 giây trong World Cup có giá từ 250.000- 750.000 USD , tùy từng trận đấu.

Với hai quãng nghỉ tiếp nước mỗi trận, các đài truyền hình có thêm 8 vị trí quảng cáo trong mỗi trận, tương đương 832 suất quảng cáo mới trong suốt 104 trận đấu.

Nguồn doanh thu bổ sung này có thể mang lại gần 500 triệu USD , đồng thời giúp FIFA có cơ sở nâng giá bán bản quyền truyền hình cho World Cup 2030.

Hàng tỷ USD và lá phiếu

Doanh thu tăng mạnh cũng giúp củng cố vị thế của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Mỗi liên đoàn thành viên FIFA đều có một lá phiếu trong cuộc bầu cử chủ tịch. Trong ba năm qua, FIFA đã phân bổ 2,25 tỷ USD cho 211 liên đoàn thành viên thông qua các chương trình phát triển bóng đá.

Quốc đảo Cape Verde, với dân số chỉ khoảng 530.000 người và không có nổi một sân cỏ tự nhiên đạt chuẩn, đã thu về khoảng 12 triệu USD nhờ lần đầu góp mặt tại World Cup 2026.

Theo ông Infantino, FIFA cần tiếp tục tạo ra nhiều doanh thu hơn để tái đầu tư cho những nền bóng đá nhỏ.

"Nếu FIFA không đầu tư thì sẽ không có ai đầu tư. Nếu không, nguồn lực sẽ mãi chỉ tập trung vào một số quốc gia lớn", ông nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng với cúp vô địch thế giới trong lễ trao cúp tại trận chung kết FIFA World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Trước trận chung kết World Cup, FIFA cho biết đã có hơn 200 liên đoàn thành viên cam kết ủng hộ ông Infantino tái đắc cử nhiệm kỳ mới vào năm 2027.

Trong thời gian tới, FIFA dự kiến chi 2,7 tỷ USD cho chương trình phát triển bóng đá FIFA Forward 4.0 giai đoạn 2027-2030, đồng thời dành ngân sách khoảng 6 tỷ USD để tổ chức World Cup 2030 - giải đấu kỷ niệm 100 năm ngày ra đời World Cup và được kỳ vọng sẽ còn lớn hơn, thương mại hóa mạnh hơn nữa.

Kinh tế Mexico vẫn chưa thể 'vượt khó' nhờ World Cup Khép lại với những sân vận động chật kín khán giả và bầu không khí cuồng nhiệt của hàng triệu người hâm mộ, World Cup vẫn không thể trở thành động lực giúp kinh tế Mexico bứt phá. Nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh tiếp tục đối mặt tình trạng tăng trưởng ì ạch do đầu tư suy yếu và tâm lý chờ đợi trước cuộc rà soát Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). Giải đấu kết thúc vào ngày 19/7 sau hơn một tháng tranh tài tại Canada, Mỹ và Mexico. Trong tổng số 104 trận đấu, Mexico đăng cai 13 trận. Tuy nhiên, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh không đạt được kỳ vọng của chính phủ về việc tạo cú hích cho du lịch và thúc đẩy tăng trưởng GDP, trong bối cảnh nền kinh tế nước này đã suy giảm trong quý I. Theo ông Calzada, tác động của giải đấu chủ yếu chỉ mang tính ngắn hạn đối với nền kinh tế mà chính phủ Mexico kỳ vọng tăng trưởng từ 1,8% đến 2,8% trong năm nay, trong khi phần lớn các tổ chức phân tích chỉ dự báo mức tăng khoảng 1,1%. Lợi ích từ giải đấu cũng phân bổ không đồng đều giữa ba thành phố đăng cai gồm Mexico City, Guadalajara và Monterrey. Hiệp hội Nhà hàng Mexico cho biết khoảng một nửa số nhà hàng thành viên có kết quả kinh doanh kém hơn một tuần bình thường, do công suất phòng khách sạn thấp và các cuộc biểu tình diễn ra tại thủ đô.