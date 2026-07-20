Ông Trump muốn Mỹ sớm đăng cai World Cup lần nữa

Dự khán chung kết World Cup 2026, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ "ngay lập tức" xin đăng cai giải đấu lần nữa, đồng thời ca ngợi thành công của kỳ World Cup vừa khép lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lễ trao cúp sau trận đấu chung kết World Cup 2026 ngày 19/7 tại Sân vận động MetLife (Mỹ). Ảnh: Reuters.

Ngày 19/7 (giờ địa phương) ông Trump có mặt tại sân MetLife (bang New Jersey) để dự khán trận chung kết World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên ông theo dõi trọn vẹn một trận đấu kể từ khi giải khởi tranh cách đây sáu tuần.

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Jenny Taft của Fox News trước trận chung kết, ông Trump tiết lộ từng đưa ra một đề xuất với Chủ tịch FIFA.

"Tôi đã nói với Gianni rằng nên để hai quốc gia liên tiếp đăng cai. Hãy công bố Mỹ thêm một lần nữa ở kỳ tiếp theo, rồi sau đó mới đến một quốc gia khác. Như vậy sẽ giảm bớt sự bất ngờ và những phản ứng trái chiều", ông nói.

Tổng thống Mỹ cho rằng đây là một "ý tưởng tuyệt vời" và nhấn mạnh thành công của World Cup 2026 là cơ sở để Mỹ tiếp tục chạy đua giành quyền đăng cai.

"Dựa trên những con số đạt được, chúng tôi sẽ ngay lập tức nộp đơn xin đăng cai lần nữa. Tôi cũng nói với Gianni rằng hãy công bố Mỹ trước, rồi sau đó là một quốc gia khác ở kỳ kế tiếp, thậm chí thêm một quốc gia nữa. Nhưng chúng ta phải tổ chức giải đấu này tại Mỹ thêm một lần nữa, và phải diễn ra khi tôi vẫn còn ở đây. Nghe rõ chứ, Gianni?", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ từng đóng vai trò quan trọng trong quá trình Mỹ, Canada và Mexico giành quyền đăng cai World Cup 2026. Trong thời gian giải đấu diễn ra, ông cũng gây chú ý khi gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Sau cuộc trao đổi này, án treo giò một trận đối với tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ vì thẻ đỏ ở vòng 16 đội đã được hủy bỏ.

Theo kế hoạch, World Cup 2030 sẽ được tổ chức tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco, trong khi ba trận khai mạc sẽ diễn ra tại Uruguay, Argentina và Paraguay nhằm kỷ niệm 100 năm ngày giải đấu ra đời, Reuters cho biết.

Đánh giá World Cup 2026 là một giải đấu "tuyệt vời", ông Trump khẳng định Mỹ đã trở thành "quốc gia của bóng đá" và mong muốn ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sớm quay trở lại nước này.

Theo lịch trình hiện tại, World Cup 2034 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia. Điều đó đồng nghĩa kỳ World Cup gần nhất chưa có nước chủ nhà là năm 2038, thời điểm ông Trump sẽ bước sang tuổi 92.

Phát biểu của ông Trump tiếp tục làm dấy lên sự chú ý về mối quan hệ thân thiết giữa ông và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, đặc biệt sau vụ hủy án treo giò đối với Balogun, theo Athletic. Mối quan hệ này từng là chủ đề gây nhiều tranh luận trước và trong suốt World Cup 2026, đồng thời kéo theo nhiều lời kêu gọi ông Infantino từ chức.

"Tôi không nghĩ từng có kỳ World Cup nào giống như lần này. Mọi thứ đều tuyệt vời, và tôi dành nhiều lời khen cho Gianni vì điều đó", ông Trump nói.