Iran tuyên bố 'cuộc chiến toàn diện', Mỹ điều thêm khí tài

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố đang ở trong tình trạng "chiến tranh toàn diện" với Mỹ giữa lúc căng thẳng leo thang đe dọa an ninh khu vực và thị trường năng lượng.

Mỹ mở đợt không kíxh thứ 9 vào Iran trong ngày 20/7. Ảnh: CENTCOM.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi cả hai bên đồng loạt phát đi những tín hiệu cứng rắn. Trong lúc Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này đang ở trong tình trạng "chiến tranh toàn diện" với Mỹ, Washington được cho là đang tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông và chuẩn bị các phương án mở rộng chiến dịch.

Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang

Tổng thống Pezeshkian ngày 20/7 tuyên bố nước này đang ở trong tình trạng "chiến tranh toàn diện" với Mỹ và Tehran cần chấp nhận những hệ quả của cuộc xung đột, đài NDTV dẫn tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Iran.

"Theo thực tế, Cộng hòa Hồi giáo Iran hiện tham gia một cuộc chiến tranh toàn diện", ông Pezeshkian nói, đồng thời nhấn mạnh rằng "chúng ta phải nhìn nhận thực tế và chấp nhận những hệ quả tất yếu của sự kháng cự này".

Tổng thống Iran cho rằng "mặt trận quan trọng nhất hiện nay là nền kinh tế và đời sống của người dân".

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters.

Ông cảnh báo: "Nếu sức ép kinh tế làm nảy sinh những trăn trở trong xã hội và làn sóng đó lan rộng, nguồn lực xã hội to lớn mà người dân đã tạo dựng để ủng hộ nhà nước có thể bị tổn hại".

Cùng ngày, tờ Washington Post dẫn các nguồn thạo tin cho biết Mỹ và Iran đang ở bên bờ vực của một cuộc xung đột toàn diện. Washington đang tăng cường triển khai khí tài phục vụ chiến dịch không kích tại Trung Đông.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc xác nhận ít nhất 3 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng sau khi các lực lượng Iran tiến hành tấn công đáp trả nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực, nâng tổng số người thiệt mạng lên 17 kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2.



Theo New York Times, lực lượng Mỹ đã nhiều lần hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran trong tuần qua, khiến hàng chục binh sĩ bị thương và một số trực thăng Black Hawk bị hư hại.

Trong khi hai bên liên tục gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cả mục tiêu quân sự lẫn dân sự, Lầu Năm Góc đang tăng số lượng máy bay quân sự triển khai tại Trung Đông, theo Washington Post.

"Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến quy mô lớn hơn", một quan chức Mỹ giấu tên nói với tờ báo. Động thái này diễn ra trong bối cảnh có những cảnh báo về việc lượng dự trữ tên lửa và đạn đánh chặn phòng không đang cạn kiệt dần sau thời gian dài sử dụng với cường độ cao ở các giai đoạn trước của cuộc xung đột.

Các chuyên gia quân sự cho rằng Washington vẫn chưa sẵn sàng cho khả năng tiến hành chiến dịch trên bộ ở Iran - một kịch bản mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đến nay vẫn chưa loại trừ.

Cũng trong ngày 20/7, CNN đưa tin rằng Mỹ dự kiến điều thêm tiêm kích F-16 và F-35 từ các căn cứ ở châu Âu, cùng nhiều máy bay tiếp dầu trên không tới Trung Đông.

Việc tăng cường lực lượng này có thể mở rộng lựa chọn của Tổng thống Trump khi ông cân nhắc bước đi tiếp theo trong cuộc xung đột đang ngày càng leo thang.

Tuần trước, ông Trump đã nhận báo cáo tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng về phương án tăng cường chiến dịch quân sự. Trong số những lựa chọn được xem xét có việc tìm cách kiểm soát đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran - hoặc không kích các cơ sở hạt nhân của Iran tại núi Pickaxe.

Mỹ nối lại tấn công Iran sau trận chung kết World Cup Ngày 20/7, Mỹ chbắt đầu đợt không kích Iran thứ 9 liên tiếp vào Iran sau khi trận chung kết World Cup và lễ trao cúp kết thúc.

Iran tiếp nhận đề xuất chấm dứt giao tranh

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei, các hoạt động trao đổi ngoại giao giữa Tehran và Mỹ hiện vẫn được tiến hành thông qua các bên trung gian quốc tế, bất chấp giao tranh giữa hai nước vẫn tiếp diễn.

Tại cuộc họp báo ở Tehran hôm 20/7, ông Baghaei nói: "Chúng tôi đã nhận được thông điệp từ các bên trung gian. Dù không đi sâu vào chi tiết, nhưng điều quan trọng là ngành ngoại giao đang hoạt động rất tích cực trong những ngày qua và đã tiếp nhận nhiều đề xuất về việc giảm leo thang căng thẳng và chấm dứt giao tranh”.

Ông khẳng định ngành ngoại giao Iran luôn sát cánh cùng các lực lượng vũ trang.

"Trong lúc quân đội kiên quyết đáp trả các hành động gây hấn từ Mỹ, ngành ngoại giao cũng ý thức rõ vai trò và nỗ lực hết mình làm tròn phận sự. Giới ngoại giao Iran quyết không thoái thác trách nhiệm, cũng như quân đội không bao giờ lơ là sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc", ông Baghaei nhấn mạnh.

Trước câu hỏi liệu cánh cửa đàm phán với Washington đã đóng lại sau những hành động thù địch mới đây, ông Baghaei gạt bỏ cách đặt vấn đề này: "Tôi không đồng tình với quan điểm phải chọn lựa giữa chiến tranh và ngoại giao. Cả hai đều là công cụ để chúng tôi bảo vệ lợi ích quốc gia".

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo Tehran sẽ không thực thi thỏa thuận gồm 14 điểm sau khi Washington "vi phạm thỏa thuận này".

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth cho biết trên mạng xã hội vào thứ Bảy rằng sự tổn thất của hai binh sĩ Mỹ sẽ làm tăng thêm quyết tâm của Washington. Đến nay, hơn 400 quân nhân Mỹ đã bị thương trong cuộc xung đột Iran, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ. Ảnh: The New York Times.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đưa ra cáo buộc tương tự và cho biết Iran "không tuân thủ" kế hoạch. Khi phát biểu với các phóng viên hôm 19/7, ông nói: "Họ không thể có một bản ghi nhớ còn hiệu lực nếu họ đang vi phạm các điều khoản".

Ông Rubio khẳng định Qatar và các bên trung gian vẫn đang tích cực để ngăn chặn leo thang căng thẳng: "Chúng tôi đã nhận được các đề xuất thông qua trung gian, nhưng hiện tại tôi xin phép không đi sâu vào chi tiết".

Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran đã bước vào giai đoạn vô cùng nguy hiểm khi chuỗi tấn công ăn miếng trả miếng đang làm sụp đổ các nỗ lực ngừng bắn.

Bà Ellie Geranmayeh, chuyên gia nghiên cứu về Iran tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu, cho rằng đây là thời điểm bắt buộc cả hai bên phải định hình lại chiến lược. Theo bà, nếu không nhanh chóng khôi phục các tiến trình thương lượng, nguy cơ xung đột vượt tầm kiểm soát sẽ ngày một cận kề.

Khoảnh khắc tên lửa Iran xuyên thủng 6 lớp Patriot Theo góc quay được RT đăng lại, có thể thấy 2 tên lửa của Iran đã vượt qua hệ thống phòng không gồm 6 tên lửa Patriot và đánh trúng mục tiêu tại căn cứ không quân Muwaffaq, Jordan.