Israel cảnh báo đáp trả toàn lực nếu tên lửa Iran tấn công

Israel ngày 19/7 tuyên bố sẽ đáp trả Iran “bằng toàn bộ sức mạnh” nếu tên lửa của Tehran tấn công vào lãnh thổ nước này.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Mỹ - Israel nhằm vào thủ đô Tehran, Iran ngày 28/2. Ảnh: Reuters.

Theo Guardian, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz tuyên bố: “Nếu Iran phóng tên lửa vào Israel, chúng tôi sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh”. Ông đồng thời khẳng định nước này đã sẵn sàng cho cả phương án phòng thủ lẫn tấn công.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ sau làn sóng tấn công tên lửa mới tại Trung Đông, làm dấy lên lo ngại xung đột quy mô lớn trong khu vực có thể bùng phát trở lại.

Trong ngày 19/7, Iran đã phóng nhiều loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào các quốc gia Arab đồng minh của Mỹ, trong đó tiếp tục nhắm tới một nhà máy điện kết hợp khử mặn nước biển ở Kuwait - mục tiêu bị tấn công lần thứ hai chỉ trong hai ngày, cùng một số địa điểm tại Jordan và Bahrain.

Còi báo động phòng không vang lên tại thủ đô Amman sau khi Jordan thông báo đã đánh chặn ba tên lửa của Iran nhằm vào lãnh thổ nước này. Israel nhận định các cuộc tấn công có nguy cơ lan rộng, kéo nước này trở lại một cuộc đối đầu trực tiếp trong khu vực, vốn đã lắng dịu phần nào dù căng thẳng giữa chính quyền Tổng thống Trump và Iran tiếp tục gia tăng trong những tuần gần đây.

Theo một quan chức Mỹ trao đổi với truyền thông phương Tây, Washington dự kiến điều thêm hàng chục máy bay tiếp dầu tới Israel nhằm tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông.

Trong khi đó, Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng các hoạt động quân sự, khiến nhiều cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng. Trả lời một cơ quan truyền thông Mỹ, Tổng thống Trump cho biết ông không quan tâm đến việc Iran bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn do ông thúc đẩy, vốn nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz.

Kể từ tháng 4, các cuộc tấn công trực tiếp giữa Iran và Israel đã thưa dần, chủ yếu nhờ sức ép của Tổng thống Trump nhằm duy trì lệnh ngừng bắn để tạo điều kiện khôi phục hoạt động vận tải dầu mỏ qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có ý nghĩa chiến lược đối với thương mại năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, chính quyền Mỹ được cho là đang chuyển sang gia tăng sức ép tối đa đối với Iran. Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 19/7, Tổng thống Trump viết: “Cánh cổng địa ngục giờ đây đã được mở ra theo cách mà họ chưa từng có thể tưởng tượng hay chứng kiến”.

Diễn biến leo thang diễn ra sau khi hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công của Iran nhằm vào một căn cứ không quân tại Jordan hôm 17/7. Đây được xem là một trong những ngày có thương vong lớn nhất đối với lực lượng Mỹ kể từ khi xung đột bùng phát.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hiện vẫn còn một binh sĩ mất tích sau các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa của Iran. Các cuộc tấn công này diễn ra sau nhiều ngày Mỹ không kích Iran nhằm gia tăng sức ép để Tehran nhượng bộ trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Mỹ tại một địa điểm chưa xác định ở Iran ngày 17/7. Ảnh: CENTCOM.

CENTCOM cho biết Mỹ đã hoàn tất ngày thứ tám liên tiếp tiến hành không kích. Các mục tiêu gồm cơ sở giám sát ven biển, hệ thống phòng không, năng lực tác chiến trên biển cùng các kho chứa tên lửa và UAV của Iran, nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự của nước này.

Theo CENTCOM, các đợt không kích cũng nhằm “trừng phạt nhanh chóng” Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau vụ hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Ngay từ giai đoạn đầu của xung đột, Tổng thống Trump từng nhiều lần cảnh báo có thể nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự của Iran, như nhà máy điện và cầu. Nhiều nhà quan sát cho rằng nếu các mục tiêu này bị tấn công, hành động đó có thể làm dấy lên tranh cãi về việc tuân thủ luật pháp quốc tế. Mỹ phủ nhận việc chủ đích nhắm vào hạ tầng dân sự, song những hình ảnh và video xuất hiện trong vài ngày gần đây cho thấy nhiều địa điểm dân sự đã bị hư hại đáng kể.

Tehran cho biết các cuộc tấn công trong tháng này đã khiến hơn 40 người thiệt mạng. Iran cũng cáo buộc Mỹ không kích một nhà máy điện hạt nhân đang xây dựng tại thành phố Darkhovin, ở Tây Nam nước này.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết cơ sở trên không lưu trữ vật liệu hạt nhân. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi vẫn kêu gọi các bên “kiềm chế các hoạt động quân sự tại khu vực xung quanh mọi cơ sở liên quan đến hạt nhân”.

Iran cũng bắt đầu nhắm vào các nhà máy khử mặn nước biển tại một số quốc gia như Kuwait, nơi phụ thuộc gần như hoàn toàn vào các cơ sở này để cung cấp nước sinh hoạt. Kuwait cho biết cuộc tấn công đã gây hỏa hoạn, làm hư hại các máy phát điện tại nhà máy và có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung điện.

Bộ Ngoại giao Kuwait cho rằng việc liên tiếp nhằm vào các cơ sở dân sự là bước leo thang nguy hiểm, đồng thời vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và Nghị quyết 2817 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Cơ quan này khẳng định Iran phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý và đạo lý đối với vụ tấn công cũng như những hậu quả phát sinh.

Jordan đã triệu Đại biện lâm thời của Iran tại Amman để phản đối điều mà nước này gọi là các cuộc tấn công “vô cớ và trắng trợn”, đồng thời lên án những phát biểu mang tính khiêu khích nhằm vào lãnh thổ Jordan.

Trong khi đó, Tehran tiếp tục gia tăng sức ép tại eo biển Hormuz. Hãng thông tấn Tasnim, đưa tin hai tàu đã gặp sự cố sau khi đi qua một tuyến hàng hải “không an toàn” và chưa được nước này chấp thuận.

IRGC tuyên bố các tàu làm theo lời kêu gọi của Mỹ và đi vào những tuyến đường không an toàn chắc chắn sẽ gặp sự cố, đồng thời cho biết thêm hai tàu khác đã quay đầu sau vụ việc.

Trong tuyên bố ngày 18/7, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với “những bài học không thể quên” nếu tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Iran.