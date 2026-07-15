Israel thử nghiệm phân luồng đường phố theo giới tính tại Bnei Brak

Quyết định phân luồng của TP Bnei Brak được đưa ra theo đề nghị của các giáo sĩ Haredi, trong bối cảnh quy định liên quan cộng đồng Do Thái chính thống gây nhiều tranh luận tại Israel.

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Israel tại Jerusalem. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, thành phố Bnei Brak, nơi tập trung đông cộng đồng Do Thái chính thống Haredi, dự kiến trở thành địa phương đầu tiên tại Israel áp dụng phân luồng đường phố theo giới tính sau khi chính quyền thành phố quyết định tách riêng khu vực dành cho nam và nữ trên một số tuyến phố.

Việc phân luồng sẽ được áp dụng đối với một số đoạn trên các tuyến phố Shlomo Hamelech và Ezra, gần các trung tâm tổ chức sự kiện, theo đề nghị của các giáo sĩ Haredi.

Chính quyền thành phố cho biết việc phân luồng nhằm bảo đảm trật tự tại những khu vực thường xuyên tập trung đông người và có thể được mở rộng sang các tuyến phố khác trong tương lai.

Trong thông báo chính thức, chính quyền Bnei Brak cho biết quyết định được đưa ra sau khi nhận được thư kiến nghị từ các giáo sĩ của thành phố. Theo chính quyền địa phương, cộng đồng Haredi tại Bnei Brak sẽ tuân thủ hướng dẫn của các giáo sĩ.

Đây không phải là lần đầu tiên vấn đề phân tách không gian công cộng theo giới tính được đưa ra tại Israel. Năm 2017, Tòa án Tối cao Israel đã yêu cầu dỡ bỏ các biển báo phân luồng nam-nữ tại một khu dân cư Haredi ở thành phố Beit Shemesh, với lý do không phù hợp với quy định pháp luật.

Động thái của Bnei Brak diễn ra trong bối cảnh nhiều cộng đồng Haredi tại Israel gần đây gia tăng các yêu cầu áp dụng các quy định phù hợp với lối sống tôn giáo của họ.

Tại Tiberias, một số nhóm Haredi đã biểu tình yêu cầu một bãi biển công cộng được tổ chức riêng cho nam và nữ; trong khi tại Safed, các cuộc biểu tình kêu gọi chấm dứt hoạt động của phương tiện giao thông công cộng trong ngày nghỉ Shabbat, thứ 7 hàng tuần.

Quyết định này vấp phải phản đối từ giới quân sự và nhiều gia đình binh sĩ, trong bối cảnh quân đội Israel đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực phục vụ các chiến dịch quân sự trên nhiều mặt trận.