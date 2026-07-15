Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết ngày 15/7, quân đội Mỹ bắt đầu tiến hành thêm một đợt không kích nhằm vào Iran.

Cuộc tấn công của Mỹ vào Iran ngày 12/7. Ảnh: Reuters.

"Vào lúc 6h sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ hôm nay, các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã bắt đầu triển khai một đợt không kích nhằm vào Iran", CENTCOM viết trên mạng xã hội X ngày 15/7.

Tuyên bố cho biết các cuộc không kích này nhằm “tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự mà các lực lượng Iran đã sử dụng để tấn công hoạt động vận tải thương mại tại eo biển Hormuz”.

Iran chưa bình luận về tuyên bố mới nhất của CENTCOM.

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin ít nhất 7 quân nhân nước này đã thiệt mạng trong các cuộc không kích trong đêm của Mỹ trong ngày 15/7.

Theo IRNA, các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào doanh trại, khu nhà ở, các chốt gác và một nhà khách trong căn cứ quân sự tại thành phố Bampur, thuộc đông nam Iran.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho hay nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại Bampur vào khoảng nửa đêm theo giờ địa phương.

Trong diễn biến liên quan, Bahrain ngày 15/7 tuyên bố đã ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran, theo kênh Al Jazeera.

Bahrain gọi các cuộc tấn công, mà họ cho là nhắm vào thường dân, là "ghê tởm" và là "sự vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế". Bahrain kêu gọi công dân của mình tránh tiếp cận bất kỳ vật thể lạ hoặc khả nghi nào.

Đợt tấn công diễn ra trong bối cảnh Mỹ tái áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, đồng thời tiến hành đêm không kích thứ tư liên tiếp nhằm vào nước này.

Ngày 15/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đe dọa sẽ chặn thêm nhiều tuyến đường xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông để đáp trả việc quân đội Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa.

IRGC tuyên bố rằng Mỹ “nên lường trước việc đóng cửa các tuyến đường xuất khẩu dầu khí khác phục vụ lợi ích của Mỹ và các đồng minh”.

“Việc xuất khẩu dầu khí của khu vực sẽ thuộc về tất cả mọi người hoặc không thuộc về ai cả”, IRGC cho biết thêm.