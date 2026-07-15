Tổng thống Trump tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào Iran sẽ tiếp diễn cho đến khi ông cho rằng đã đạt mục tiêu, đồng thời cho biết các mục tiêu năng lượng là "đích cuối cùng".

Mỹ mở đợt không kích thứ tư liên tiếp nhằm vào Iran.

Ông Trump tuyên bố chiến dịch sẽ tiếp diễn cho đến khi Iran chấp nhận đàm phán.

Iran tiếp tục cảnh báo sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ.

Hai tàu chở dầu UAE trúng tên lửa tại eo biển Hormuz, một người thiệt mạng.

Quân đội Mỹ mở thêm đợt không kích nhằm vào Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đưa ra thông báo trên mạng xã hội ngày 14/7, xác nhận Mỹ đang tiến hành nhiều cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

Theo Reuters, tối 14/7 theo giờ miền Đông nước Mỹ (rạng sáng 15/7 giờ Hà Nội), Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đưa ra thông báo trên mạng xã hội, xác nhận Mỹ đang tiến hành nhiều cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. Đây là đêm thứ 4 liên tiếp Mỹ mở các cuộc không kích nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ quyết định khôi phục lệnh phong tỏa hoạt động vận tải biển đối với Iran, sau khi Tehran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz.

Theo CENTCOM, lệnh phong tỏa của Mỹ dự kiến có hiệu lực từ lúc 16h theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Tổng thống Trump tiết lộ thời điểm ngừng tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào Iran sẽ tiếp diễn cho đến khi ông cho rằng đã đạt mục tiêu, đồng thời cho biết sẽ để các mục tiêu năng lượng là "đích cuối cùng".

"Các cuộc tấn công nhằm vào Iran sẽ tiếp tục cho đến khi tôi nói rằng như vậy là đủ", ông Trump nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với Fox News. Ông cũng cảnh báo Mỹ sẽ phá hủy các nhà máy điện và cầu của Iran "cho đến khi họ chịu ngồi vào bàn đàm phán", theo Al Jazeera.

Trong một diễn biến khác, Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Jordan, ông Ayman Safadi, đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Washington.

Hai ngoại trưởng đã thảo luận về việc tăng cường quan hệ đối tác Jordan - Mỹ và các nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng leo thang căng thẳng tại khu vực.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quân đội Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào "các cơ sở của Mỹ" tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Azraq, Jordan.

Nhiều tiếng nổ vang lên ở miền Nam Iran

Trên thực địa, truyền thông Iran đưa tin về hàng loạt vụ nổ đã xảy ra tại các địa điểm quan trọng dọc theo bờ biển phía nam của Iran.

Theo hãng thông tấn Fars, Mỹ phát động cuộc tấn công mới vào TP Dehloran, thuộc phía tây nam tỉnh Ilam, gần biên giới Iraq. Hãng thông tấn Mehr đưa tin về một vật thể bay đã rơi trúng một địa điểm gần TP Hajiabad thuộc tỉnh Hormozgan phía nam Iran. Ngoài ra, nhiều tiếng nổ cũng được nghe thấy trên đảo Qeshm.

Ảnh cắt từ đoạn video do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố, ghi lại một cuộc không kích nhằm vào một vị trí của Iran ngày 13/7. Ảnh: CENTCOM.

Tại Bandar Abbas, thành phố cảng quan trọng nhất của Iran, theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, nhiều vụ nổ đã được ghi nhận. Đây không phải là lần đầu tiên thành phố này trở thành mục tiêu. Đảo Kish, hòn đảo lớn nhất trong khu vực eo biển Hormuz, đã chứng kiến ​​những tiếng nổ lớn.

Tại thành phố Sirik, một thành phố có vị trí địa lý chiến lược rất quan trọng vì nằm ở eo biển Hormuz, cũng có báo cáo về các vụ nổ.

Mặt khác, các thông tin từ phía Iran về những cuộc tấn công này đều nhấn mạnh đây là các đòn đáp trả. Sau mỗi cuộc tấn công, giới chức Iran đều ra tuyên bố khẳng định sẽ tiến hành các đòn trả đũa mạnh mẽ hơn, với sức công phá lớn hơn.

TT Trump: Iran sẽ "không còn ai" nếu không đạt được thỏa thuận

Tổng thống Donald Trump ngày 14/7 tiếp tục gia tăng sức ép buộc Iran đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

"Các ông tốt nhất nên đạt được một thỏa thuận. Nếu không, các ông sẽ chẳng còn ai cả", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News.

Tổng thống Mỹ tiếp tục cho biết Washington "đang hết sức thận trọng để tránh gây ảnh hưởng đến dân thường", nhưng lặp lại lời cảnh báo: "Nhưng tôi đã nói rồi, các ông tốt nhất nên đạt được một thỏa thuận. Nếu không, sẽ chẳng còn gì sót lại".

Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 14/7. Ảnh: Reuters.

Ông Trump cho biết thông điệp này đã được chuyển tới Iran trong cuộc liên lạc gần nhất giữa các đại diện của Mỹ và Tehran, diễn ra "khoảng một giờ trước".

Khi được hỏi liệu ông có tin Iran sẽ chấp nhận một thỏa thuận như vậy hay không, ông Trump trả lời: "Họ nên làm như vậy. Còn họ có làm hay không thì tôi không biết".

Ông cũng cảnh báo Mỹ sẽ tấn công các cây cầu và nhà máy điện tại Iran vào tuần tới nếu Tehran không quay lại bàn đàm phán.

"Chúng tôi sẽ giáng đòn rất mạnh vào họ vào tối mai. Đêm hôm sau cũng vậy. Và sang tuần tới thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn với họ, vì khi đó sẽ đến lượt các nhà máy điện. Rồi đến các cây cầu. Chúng tôi sẽ phá hủy toàn bộ các nhà máy điện và các cây cầu của họ, trừ khi họ ngồi vào bàn đàm phán và thương lượng", theo nhà lãnh đạo Mỹ.

Ông Trump cho biết các cuộc không kích nhằm vào Iran, đã bước sang ngày thứ tư liên tiếp kể từ khi một bản ghi nhớ hợp tác (MOU) đổ vỡ, sẽ "tiếp diễn cho đến khi tôi nói là đủ".

Tổng thống Mỹ cũng không loại trừ khả năng triển khai lực lượng bộ binh tới Iran, nhưng nói rằng "tôi không muốn làm điều đó".

"Đôi khi cần đến một chiến dịch trên bộ. Nhưng sẽ có những nước khác tiến hành chiến dịch đó thay chúng tôi", ông nói, song không nêu cụ thể quốc gia nào sẵn sàng đưa quân tham gia.

Mỹ và Iran cáo buộc nhau tấn công dân thường

Theo Al Jazeera, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cáo buộc Iran cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường trên khắp khu vực, trong đó có việc tấn công vào các tàu thương mại trong tuần qua.

Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, cho biết các vụ tấn công khiến gần một chục thuyền viên dân sự thiệt mạng, mất tích hoặc bị thương.

Ông Brad Cooper cũng nói Iran đã phóng hàng chục tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các quốc gia láng giềng ở vùng Vịnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, cho rằng cuộc tấn công của quân đội Mỹ nhằm vào một chốt kiểm lâm ở tỉnh Hormozgan sáng 14/7 theo giờ địa phương, là "ví dụ mới nhất về tội ác".

Theo ông Baghaei, vụ tấn công khiến 3 thành viên trong gia đình của nhân viên kiểm lâm Javad Hasanzadeh thiệt mạng.

UAE: Tên lửa đánh trúng hai tàu chở dầu ở eo biển Hormuz

Bộ Quốc phòng UAE cho biết ngày 14/7, một thuyền viên người Ấn Độ thiệt mạng và 8 người khác bị thương, sau khi hai tàu chở dầu của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bị tên lửa hành trình của Iran tấn công tại eo biển Hormuz. Đây là diễn biến leo thang mới nhất tại tuyến hàng hải chiến lược này.

Theo Reuters, sau thông báo này, đơn vị vận tải biển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia UAE (ADNOC L&S) chính thức xác nhận hai siêu tàu chở dầu thô Mombasa B và Al Bahyah của hãng đã bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz và hứng chịu "thiệt hại nghiêm trọng".

Thuyền viên thiệt mạng làm việc trên tàu Mombasa B. Trong số 8 người bị thương, có 4 người bị thương nặng. 6 người là công dân Ấn Độ và 2 người là công dân Ukraine. 18 thuyền viên trên tàu Al Bahyah đã được sơ tán an toàn, nhưng 3 thuyền viên vẫn đang trong tình trạng mất tích.

Cận cảnh Mỹ tấn công Iran ngày thứ ba liên tiếp Căng thẳng quân sự leo thang nghiêm trọng khi Iran tuyên bố sử dụng UAV và tên lửa tấn công các căn cứ cùng tàu hải quân của Mỹ tại Trung Đông. Đáp trả, Mỹ triển khai hàng loạt máy bay quân sự và tiến hành đợt không kích thứ ba liên tiếp nhằm triệt hạ các mục tiêu ven biển của Iran.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu. Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.