Iran trình dự luật an ninh Hormuz khi Tổng thống Trump nói sẽ thu phí

Iran cho biết dự luật đảm bảo an ninh eo biển Hormuz đã được trình lên Quốc hội, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington là "Người bảo vệ eo biển Hormuz".

Ngày 14/7, ông Ebrahim Azizi, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, viết trên nền tảng mạng xã hội X rằng các nghị sĩ nước này đã chính thức trình Quốc hội dự luật mang tên "Hành động Chiến lược vì An ninh và Phát triển Bền vững eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư".

Ông Azizi viết: "Đêm qua, trùng với thời điểm các thiết bị bay không người lái (UAV) của Mỹ bị bắn hạ, dự luật 'Hành động Chiến lược vì An ninh và Phát triển Bền vững eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư' đã chính thức được trình lên Quốc hội Iran”.

Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran nói thêm: "Chúng tôi kiên quyết bảo vệ các lằn ranh đỏ của mình, đặc biệt là trong vấn đề quản lý eo biển Hormuz. Đây mới chỉ là bước đi đầu tiên; những biện pháp tiếp theo sẽ sớm được triển khai”.

Trong một diễn biến khác, truyền thông Iran đưa tin Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại đã tổ chức phiên họp để bầu ban lãnh đạo cho kỳ họp thứ ba của Quốc hội Iran khóa XII, trong đó ông Azizi, đại biểu đại diện khu vực Shiraz và Zarqan, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban.

Trước đó, viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social ngày 13/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, từ nay Mỹ sẽ được gọi là "Người bảo vệ eo biển Hormuz".

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng, vì lý do công bằng, Washington cần được hoàn trả toàn bộ chi phí bảo đảm an toàn và an ninh cho khu vực hàng hải nhiều biến động này thông qua khoản phí tương đương 20% giá trị toàn bộ hàng hóa được vận chuyển qua eo biển.

Ngay sau đó cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump về việc Washington sẽ đảm nhận vai trò "người bảo vệ" eo biển Hormuz và thu phí 20% đối với hàng hóa vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Theo ông Araghchi, nếu việc bảo đảm an toàn hàng hải cần được trả phí thì Iran mới là quốc gia đã và sẽ tiếp tục thực hiện vai trò đó.

Trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Araghchi viết rằng, Tổng thống Mỹ "hoàn toàn đúng" khi cho rằng bên bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz nên được bồi hoàn chi phí.

Ông Araghchi viết:"Những ai bảo đảm hoạt động đi lại an toàn và thông suốt của các tàu thương mại qua eo biển Hormuz xứng đáng được trả phí cho dịch vụ đó".

Tuy nhiên, quan chức ngoại giao hàng đầu của Iran nhấn mạnh: "Iran luôn là người bảo vệ eo biển Hormuz và sẽ mãi mãi như vậy. Mức phí 20% tất nhiên là quá cao. Chúng tôi sẽ công bằng hơn".