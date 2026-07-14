Lo ngại Houthi cuốn vào xung đột Mỹ - Iran

Sáng 14/7, Lực lượng Houthi tại Yemen vừa triển khai một loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào Saudi Arabia.

Đây được xem là cuộc tấn công nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, làm dấy lên lo ngại lực lượng này sẽ bị cuốn sâu hơn vào vòng xoáy xung đột giữa Tehran và Washington.

Lược lượng mới được tuyển mộ gia nhập quân sự Houth. Ảnh: Reuters.

Kênh truyền hình Al Ekhbariya xác nhận hệ thống phòng thủ Saudi Arabia đã đánh chặn thành công các tên lửa từ phía Houthi, tuy nhiên Riyadh vẫn chưa đưa ra bình luận về khả năng phản công.

Theo Bloomberg, trước đó, Houthi tuyên bố nhắm mục tiêu vào Sân bay Abha ở tây nam Saudi Arabia, đồng thời đưa ra cảnh báo các hãng hàng không tránh không phận nước này cho đến khi Riyadh dỡ bỏ lệnh bao vây thủ đô Sanaa của Yemen.

Sự kiện này diễn ra vài giờ sau khi Houthi cáo buộc không quân Saudi Arabia ném bom Sân bay Quốc tế Sanaa, nhằm ngăn chặn máy bay chở phái đoàn của nhóm trở về từ tang lễ cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei tại Tehran.

Nhóm vũ trang thân Iran cáo buộc Riyadh thực hiện các cuộc không kích này, dù Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã xác nhận đứng sau các vụ tấn công với lý do Iran xâm phạm chủ quyền khi tự ý cho máy bay hạ cánh.

Đợt leo thang quân sự này chấm dứt giai đoạn tương đối ổn định kể từ khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn vào năm 2022. Saudi Arabia từng can thiệp vào cuộc nội chiến Yemen từ năm 2015 để bảo vệ chính quyền sở tại trước cuộc lật đổ của Houthi.

Với tư cách là một phần cốt lõi trong mạng lưới dân quân ủy nhiệm của Iran tại Trung Đông - cùng với Hezbollah tại Lebanon, vốn đã liên tiếp đụng độ với Israel trong 3 năm qua - Houthi lâu nay vẫn giữ thái độ chừng mực trong cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran, chỉ thực hiện các đợt tấn công mang tính biểu tượng.

Họ cũng tránh lặp lại hành động làm tê liệt giao thông hàng hải tại Biển Đỏ như đã từng thực hiện sau khi xung đột tại Gaza bùng phát.

Tuy nhiên, giới quan sát cảnh báo tình hình có thể thay đổi nhanh chóng. Những đợt tấn công mới tại Biển Đỏ đe dọa trực tiếp đến an ninh năng lượng của Saudi Arabia, đặc biệt là tuyến Đường ống Đông-Tây vốn đóng vai trò thay thế chiến lược cho Eo biển Hormuz.

Dù phái đoàn Houthi sau đó đã hạ cánh an toàn tại cảng Hodeidah, cho thấy nỗ lực kìm chế từ các bên, nhưng chuyên gia phân tích Mohammed al-Basha tại Mỹ nhận định rằng khu vực này đang tiến sát đến nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Saudi Arabia và Houthi.

Cận cảnh Mỹ tấn công Iran ngày thứ ba liên tiếp Căng thẳng quân sự leo thang nghiêm trọng khi Iran tuyên bố sử dụng UAV và tên lửa tấn công các căn cứ cùng tàu hải quân của Mỹ tại Trung Đông. Đáp trả, Mỹ triển khai hàng loạt máy bay quân sự và tiến hành đợt không kích thứ ba liên tiếp nhằm triệt hạ các mục tiêu ven biển của Iran.