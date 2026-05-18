Houthi bắn rơi UAV MQ-9 Mỹ, lộ xác tên lửa sát thủ 'Ninja'

Truyền thông Iran đưa tin lực lượng Houthi tại Yemen đã bắn hạ một UAV MQ-9 Mỹ, đồng thời công bố hình ảnh các mảnh vỡ tên lửa đi kèm để làm bằng chứng chứng minh vụ việc.

Bệ phóng còn nguyên tên lửa được cho là của UAV MQ-9 bị hạ. Ảnh: Tasnim.

Ngày 18/5, hãng tin Tasnim của Iran đưa tin lực lượng Houthi tại Yemen đã bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Mỹ tại thành phố Marib, điểm nóng giao tranh nhiều năm qua giữa nhóm này và các lực lượng đối địch.

Tasnim cũng đăng tải các video và hình ảnh ghi lại vụ nổ, cùng các mảnh vỡ được cho là của tên lửa AGM-114R9X do chiếc MQ-9 mang theo vào thời điểm bị bắn hạ.

Phần xác thu nhặt được của một tên lửa AGM-114R9X đã được phóng đi. Ảnh: Tasnim.

Tên lửa AGM-114R9X, biệt danh “Ninja”, không sử dụng đầu đạn nổ thông thường mà được trang bị 6 lưỡi dao dài tự động bung ra ngay trước khi va chạm. Thiết kế này cho phép tiêu diệt chính xác các mục tiêu có giá trị cao, đồng thời triệt tiêu nguy cơ gây thương vong cho dân thường hoặc phá hủy cấu trúc xung quanh.

Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn nguồn truyền thông Yemen cho biết, lực lượng Houthi có thể đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 vào tối 17/5. Trước đó, người dân tại thành phố Marib báo cáo đã nghe thấy hai tiếng nổ lớn liên tiếp xuất hiện trên bầu trời.

MQ-9 là dòng UAV quân sự đa nhiệm của Mỹ, chuyên thực hiện các chiến dịch tình báo, giám sát, trinh sát và tấn công với giá trị ước tính khoảng 30 triệu USD mỗi chiếc.

Hiện tại, cả quân đội Mỹ và lực lượng Houthi đều chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc này.

Truyền thông Iran tung bằng chứng Houthi bắn hạ UAV 30 triệu USD MQ-9 là UAV quân sự của Mỹ có năng lực thực hiện nhiệm vụ tình báo, giám sát, trinh sát và tấn công. Mỗi chiếc MQ-9 có giá khoảng 30 triệu USD .