UAV Mỹ rơi ngoài khơi Hàn Quốc

  • Thứ ba, 25/11/2025 16:32 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Chiếc UAV MQ-9 Reaper đóng tại căn cứ Kunsan rơi xuống biển khi bay nhiệm vụ, giữa lúc Mỹ tăng cường giám sát quân sự tại Tây Thái Bình Dương và căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Một máy bay không người lái của Không quân Mỹ, thuộc phi đội được triển khai thường trực tại Hàn Quốc đã rơi xuống vùng biển phía tây nước này vào rạng sáng 24/11, theo thông tin từ quân đội và truyền thông.

Trong thông cáo, Không đoàn Tiêm kích số 8 cho biết chiếc MQ-9 Reaper, đóng tại Căn cứ Không quân Kunsan, “gặp sự cố trong lúc thực hiện nhiệm vụ thường lệ” gần đảo Maldo-Ri, CNN cho biết. Nhiều hãng tin địa phương đồng loạt dẫn nguồn cho biết chiếc máy bay đã rơi xuống biển.

UAV My anh 1

Một chiếc MQ-9 Reaper đang tiến đến đường băng tại Căn cứ Không quân Kunsan (Hàn Quốc) vào tháng 10/2024. Ảnh: Không quân Mỹ.

Máy bay này thuộc Phi đội Trinh sát Viễn chinh 431 tại Kunsan, một đơn vị vừa được kích hoạt hồi tháng 9 trong nỗ lực của Washington nhằm tăng cường hiện diện quân sự tại Tây Thái Bình Dương.

Theo dữ liệu của Không quân Mỹ, MQ-9 Reaper là loại UAV động cơ turboprop một động cơ, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ tác chiến và trinh sát khác nhau. Với tầm hoạt động hơn 1.600 dặm (2.575 km) và khả năng bay liên tục nhờ tiếp nhiên liệu trên không, dòng máy bay này được kỳ vọng sẽ tăng đáng kể năng lực giám sát của Mỹ trong khu vực.

Phạm vi hoạt động của Reaper không chỉ bao trùm bán đảo Triều Tiên- khu vực phi quân sự (DMZ) nằm cách Kunsan khoảng 150 dặm về phía bắc - mà còn vươn tới cả biển Hoa Đông và Đài Loan, cách khoảng 800 dặm.

“Hoạt động của MQ-9 sẽ hỗ trợ các ưu tiên về tình báo, giám sát và trinh sát của Mỹ - Hàn trên toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, Không quân Mỹ cho biết hồi tháng 9.

Không quân Mỹ xác nhận không có thương vong hay thiệt hại tài sản nào trong sự cố lúc 4h35 sáng theo giờ địa phương.

Tuy nhiên, hoạt động của UAV Mỹ từng nhiều lần bị đặt dấu hỏi về độ an toàn và độ tin cậy. Báo cáo năm 2022 của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ cho thấy MQ-9 có tỷ lệ “sự cố loại A” - những tai nạn gây thiệt hại hơn 2,5 triệu USD - cao hơn 15% so với máy bay có người lái.

Chi phí trung bình cho mỗi chiếc Reaper vào năm 2022 là 28 triệu USD, theo báo cáo này.

Không quân Mỹ cho biết nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

