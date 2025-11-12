Khoảnh khắc máy bay Thổ Nhĩ Kỳ vỡ rời trên không, 20 người thiệt mạng

Một máy bay vận tải quân sự C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ chở ít nhất 20 quân nhân đã rơi tại Gruzia ngày 11/11, khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng.

Đoạn video ghi lại tại hiện trường ban đầu, gần biên giới Azerbaijan, cho thấy những mảnh kim loại móp méo nằm rải rác trên sườn đồi cỏ, phần thân máy bay vẫn đang cháy và khói đen bốc cao.

Hình ảnh cho thấy chiếc máy bay xoay tròn mất kiểm soát rồi bốc cháy khi lao xuống đất. Reuters cho biết họ chưa thể xác minh tính xác thực của đoạn video này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan dừng bài phát biểu tại Ankara để gửi lời chia buồn “tới các liệt sĩ của chúng ta” - cách ông thường gọi không chỉ những người tử trận mà cả quân nhân hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Erdogan, văn phòng tổng thống và Bộ Quốc phòng chưa công bố nguyên nhân vụ rơi. Truyền thông địa phương cho biết có cả quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan trên máy bay rơi do Mỹ sản xuất, song không nêu rõ số lượng.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và Gruzia cho biết họ đang phối hợp tiếp cận hiện trường tại Sighnaghi thuộc vùng Kakheti, nơi giáp biên giới, với địa hình đồi núi xen rừng ngập lũ.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya nói rằng người đồng cấp Gruzia, Gela Geladze, đã tiếp cận được xác máy bay C-130 vào khoảng 17h giờ địa phương (14h GMT) và các hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục.

C-130 Hercules được sản xuất bởi tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ), là máy bay vận tải quân sự chuyên chở hàng hóa, binh lính và trang thiết bị. Đây là loại máy bay bốn động cơ tuabin cánh quạt có thể cất hạ cánh trên những đường băng dã chiến chưa được chuẩn bị. Ngày nay, C-130 được xem là một trong những loại máy bay vận tải chiến thuật chủ lực của nhiều quân đội trên thế giới.