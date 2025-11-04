Người sống sót trên chuyến bay của Air India rơi vào khủng hoảng

"Chúa cho tôi còn sống, nhưng ngài lấy đi toàn bộ hạnh phúc của tôi. Gia đình tôi suy sụp", Vishwash Kumar Ramesh (39 tuổi, quốc tịch Anh) người duy nhất sống sót trong vụ rơi máy bay Air India hồi tháng 6, chia sẻ.

Anh Vishwash Kumar Ramesh - người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn xảy ra với chuyến bay mang số hiệu 171 của hãng Air India hồi tháng 6 năm nay. Ảnh: Guardian.

“Tôi mất anh trai trong vụ rơi máy bay. Gia đình chúng tôi từng rất hạnh phúc, anh ấy là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Giờ thì mọi thứ sụp đổ, tôi không muốn nói chuyện với ai”, anh Vishwash Kumar Ramesh vừa chia sẻ với Telegraph về tình trạng hiện tại của bản thân.

Ramesh cho hay cha mẹ và em trai của anh cũng suy sụp sau biến cố này, còn anh gặp những vấn đề nặng nề cả thể chất lẫn tinh thần. Doanh nhân này cho biết anh bị mất ngủ, thường xuyên gặp ác mộng và vẫn bị ám ảnh về những gì đã xảy ra.

Ramesh cho biết anh sống tách biệt, ít trò chuyện. “Tôi thường ở trong phòng một mình, không muốn nói nhiều. Mỗi ngày đều là một cuộc chiến, tôi phải vật lộn để tiếp tục sống”, Ramesh nói.

Các bác sĩ chẩn đoán Ramesh bị rối loạn căng thẳng hậu sang chấn (PTSD) và vẫn gặp các vấn đề chấn thương ở chân, vai và lưng khiến anh bị suy giảm sức lao động nghiêm trọng, thậm chí anh còn không thể tự đưa cậu con trai 4 tuổi đến trường.

Người phát ngôn kiêm cố vấn của Ramesh - luật sư Radd Seiger - cho biết thêm rằng hãng hàng không Air India đang né tránh trách nhiệm trong khi thân chủ của ông vẫn phải đối mặt với hậu quả nặng nề sau vụ việc.

Tới nay, hãng hàng không mới chi trả cho Ramesh khoản bồi thường tạm thời tương đương với thân nhân của các nạn nhân khác, hãng đã từ chối ba lần đề nghị gặp mặt từ phía anh.

“Anh ấy là người chịu tổn thương lớn nhất, cả về thể xác lẫn tinh thần, vì thế yêu cầu bồi thường của anh ấy chắc chắn khác với gia đình của các nạn nhân khác”, luật sư Seiger nói.

Seiger cho biết thêm rằng đại diện Tập đoàn Tata, công ty mẹ của Air India, sẵn sàng gặp mặt, nhưng bản thân hãng hàng không lại “né tránh” liên lạc.

Hiện trường vụ rơi máy bay mang số hiệu 171 của hãng Air India hồi tháng 6 năm nay. Ảnh: Reuters.

Luật sư Seiger cho hay anh Ramesh không đòi hỏi một số tiền cụ thể, mong muốn của anh là “được đối thoại”. “Chúng tôi kêu gọi giám đốc điều hành Air India trực tiếp gặp để thấy được nỗi đau khủng khiếp mà Ramesh và gia đình anh đang phải chịu đựng”, ông Seiger nói.

Luật sư Seiger còn cáo buộc Air India phản bội cam kết đối xử với các nạn nhân như “người nhà”, khiến nhiều gia đình ở Ấn Độ và Anh cảm thấy bị bỏ rơi.

Tháng 7 vừa qua, một luật sư đại diện thân nhân các nạn nhân cũng nhận định cách hành xử của Air India là “vô cảm về mặt đạo đức” và yêu cầu mở cuộc điều tra.

Trong thông cáo gửi tới truyền thông sau đó, Air India khẳng định “luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm hỗ trợ Ramesh và các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn hàng không thảm khốc”. Air India cũng khẳng định đã đề nghị gặp gỡ Ramesh thông qua người đại diện của anh và “hy vọng sẽ nhận được phản hồi tích cực”.

Kumar Ramesh là người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn xảy ra với chuyến bay mang số hiệu 171 của hãng Air India. Anh sống sót bò ra khỏi đống đổ nát của chiếc Boeing 787 Dreamliner hồi tháng 6, sau khi máy bay rơi xuống những tòa nhà chỉ 32 giây sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad của Ấn Độ.

Ramesh từng được những nhân chứng có mặt tại hiện trường ghi hình lại trong tình trạng toàn thân bê bết máu, loạng choạng bước đi trên đường phố Ahmedabad sau tai nạn. Anh ngồi ở ghế 11A và may mắn thoát nạn khi phần thân máy bay nơi anh ngồi tiếp đất mà không phát nổ, trong khi các phần khác va vào những tòa nhà và bốc cháy dữ dội.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 12/6 ở miền Tây Ấn Độ đã khiến toàn bộ 241 hành khách và thành viên phi hành đoàn cùng 19 người trên mặt đất thiệt mạng, khi máy bay rơi xuống những tòa nhà.

Các nhà điều tra cho biết hai công tắc điều khiển nhiên liệu đã bị chuyển sang chế độ “ngắt” chỉ vài giây sau khi máy bay cất cánh, khiến động cơ mất lực đẩy và máy bay rơi tự do.

TheoTelegraph, sau khi khôi phục được đoạn ghi âm những gì hai phi công trao đổi trong buồng lái, các nhà điều tra ghi nhận một phi công hỏi người còn lại: “Tại sao anh tắt nhiên liệu?”, nhưng người kia đáp: “Tôi không làm thế”. Phát hiện này làm dấy lên nghi ngờ một phi công có thể đã hành động cố ý. Hiện nguyên nhân chính thức của vụ rơi máy bay vẫn chưa được công bố.