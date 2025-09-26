Cơ trưởng bị nghi ngắt công tắc nhiên liệu máy bay Air India gặp nạn

Các quan chức từ Cục Điều tra Tai nạn Ấn Độ gần đây đã đến thăm cha cơ trưởng máy bay Air India gặp nạn và ám chỉ cơ trưởng là người đã ngắt công tắc điều khiển nhiên liệu.

Cơ quan chức năng của Ấn Độ từng kêu gọi công chúng và truyền thông hạn chế lan truyền thông tin chưa được kết luận chính thức về nguyên nhân gây ra tai nạn Air India. Ảnh: Reuters.

Trong email gửi cho Liên đoàn Phi công Ấn Độ (FIP), ông Pushkar Raj Sabharwal (91 tuổi) cho biết các quan chức Cục Điều tra Tai nạn Máy bay (AAIB) đã đến thăm nhà ông hôm 30/8 “để chia buồn”, đồng thời ám chỉ con trai ông - cơ trưởng Sumeet Sabharwal - là người ngắt công tắc điều khiển nhiên liệu.

“Trong cuộc trò chuyện, họ đã đi quá thẩm quyền, nói bóng gió và ám chỉ con trai tôi chuyển công tắc điều khiển nhiên liệu từ chế độ RUN sang CUTOFF sau khi cắt cánh, dựa trên diễn giải có chọn lọc thông tin từ CVR (máy ghi âm buồng lái) và ‘phân tích giọng nói nhiều lớp’”, email viết hôm 17/9 cho hay.

Reuters cho biết ông Pushkar Raj - cựu quan chức Cơ quan quản lý an toàn hàng không Ấn Độ - cũng yêu cầu liên đoàn hỗ trợ một cuộc điều tra công bằng và minh bạch.

"Nhân phẩm của con trai tôi và tính toàn vẹn của quy trình tố tụng hợp pháp phải được bảo vệ", ông Pushkar Raj viết, gọi những cáo buộc của điều tra viên "không đúng về mặt thủ tục và không thể bênh vực về mặt chuyên môn".

Trước đó hôm 29/8, ông Pushkar Raj viết thư cho Bộ Hàng không Dân dụng, yêu cầu chính phủ Ấn Độ mở cuộc điều tra bổ sung về vụ tai nạn của hãng hàng không Air India. Ông chỉ trích việc các điều tra viên “tiết lộ thông tin có chọn lọc”, dẫn tới những đồn đoán không hay về hành động của con trai ông.

Ông cũng chia sẻ “những suy đoán” khiến ông rất đau khổ, và một cuộc điều tra khác của chính phủ sẽ “bảo vệ sự thật và đảm bảo an toàn cho các hành khách trong tương lai”.

Cha phi công Sumeet Sabharwal cầu nguyện cạnh thi thể con trai tại Mumbai, Ấn Độ hôm 17/6. Ảnh: Reuters.

Chuyến bay 171 của Air India gặp nạn hồi tháng 6, khiến 241 người trên máy bay thiệt mạng, cùng với 19 người trên mặt đất. Báo cáo sơ bộ từ AAIB cho rằng vài giây sau khi cất cánh, cả hai công tắc điều khiển nhiên liệu chuyển sang vị trí “ngắt”.

Theo đoạn ghi âm trong buồng lái, một phi công hỏi đồng nghiệp tại sao lại tắt công tắc, nhưng người kia khẳng định mình không làm vậy. Báo cáo không nêu ai là người hỏi, ai là người đáp. Hồi tháng 7, AAIB kêu gọi công chúng và giới truyền thông kiềm chế lan truyền thông tin ảnh hưởng tới cuộc điều tra.

FIP lên án chuyến thăm của AAIB và đã "trình bày vấn đề" với bộ trưởng Hàng không Dân dụng. “Không có tòa án, thẩm phán hay công tố viên nào đến tận nhà nạn nhân và thẩm vấn cá nhân”, Chủ tịch FIP C.S. Randhawa nhấn mạnh.

Tuần này, Tòa án Tối cao Ấn Độ ra lệnh chính phủ phản hồi một vụ kiện yêu cầu điều tra độc lập về vụ tai nạn.