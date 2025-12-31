Nga đổi thế đàm phán sau nghi vấn Ukraine tập kích dinh thự Tổng thống

Người phát ngôn Điện Kremlin nói rõ Nga sẽ tiếp tục đối thoại về các vấn đề liên quan đến việc giải quyết xung đột ở Ukraine và chủ yếu tập trung vào các cuộc đàm phán với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc đàm phán ở Palm Beach, bang Florida, Mỹ ngày 28/12/2025. Ảnh: THX

Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 30/12, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tuyên bố nước này sẽ cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin ở tỉnh Novgorod mà Moskva cho là do Kyiv thực hiện.

Phát biểu với báo giới, ông Peskov không đề cập cụ thể về mức độ ảnh hưởng của vụ tấn công đối với các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng khẳng định rằng lập trường đàm phán của Nga về vấn đề Ukraine sẽ được điều chỉnh theo hướng cứng rắn hơn.

Ông nói rõ Nga sẽ tiếp tục đối thoại về các vấn đề liên quan đến việc giải quyết xung đột ở Ukraine và chủ yếu tập trung vào các cuộc đàm phán với Mỹ.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, vào đêm 28, rạng sáng 29/12, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công bằng UAV tầm xa nhằm vào dinh thự của Tổng thống Putin ở tỉnh Novgorod.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga khẳng định lực lượng vũ trang Nga đã bắn hạ toàn bộ số UAV trên và không có báo cáo về thương vong hay thiệt hại do mảnh vỡ rơi xuống.

Tiếp sau phản ứng của Ngoại trưởng Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo: “Các phản ứng sẽ không mang tính ngoại giao”. Bà Zakharova mô tả nỗ lực tấn công của Ukraine là chưa từng có tiền lệ. Bà nói: “Tính chất chưa từng có của vụ tấn công nằm ở chỗ nó diễn ra trong lúc đang có các cuộc đàm phán tại Mỹ… Ngay vào thời điểm các kế hoạch đang được thảo luận”.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ cáo buộc của Nga về vụ tấn công trên, đồng thời cảnh báo người dân Ukraine về nguy cơ an ninh gia tăng.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine không thực hiện bất kỳ bước đi nào có thể làm phương hại tới các nỗ lực ngoại giao hiện nay.

Tổng thống Mỹ cho biết ông bị sốc trước thông tin này và cảnh báo rằng vụ tấn công sẽ ảnh hưởng tới cách tiếp cận của Mỹ trong việc làm việc với nhà lãnh đạo Ukraine. Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng nói rằng may mắn là Mỹ không hề cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm ngày 30/12 cho rằng đối thoại và đàm phán là con đường khả thi duy nhất có thể giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan tuân thủ các nguyên tắc không làm leo thang xung đột nhằm làm giảm căng thẳng và tạo điều kiện cho việc giải quyết khủng hoảng bằng con đường chính trị.

Những lời cáo buộc gay gắt mới nhất giữa Nga và Ukraine đã giáng thêm một đòn vào triển vọng hòa bình ở Ukraine. Tuy vậy, Tổng thống Trump nhắc lại rằng ông tin một thỏa thuận hòa bình có thể sắp đạt được.

Trước đó, ngày 28/12, Tổng thống Trump đã gặp Tổng thống Zelensky tại Florida và nói rằng hai bên đang tiến rất gần thỏa thuận chấm dứt xung đột, dù các vấn đề gai góc về lãnh thổ vẫn còn.

Theo ông Trump, các bên đã sẵn sàng khoảng 95%. Hai vấn đề chính trong đề xuất hòa bình gồm 20 điểm vẫn chưa được giải quyết: quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và số phận của khu vực Donbass.

Nga kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine, trong đó có bán đảo Crimea mà nước này sáp nhập năm 2014. Nga cũng tuyên bố kiểm soát cả Donbass cùng với các vùng Zaporizhzhia và Kherson.

Nga muốn Ukraine rút quân khỏi các khu vực của vùng Donetsk, còn Ukraine muốn ngừng giao tranh dọc theo các tuyến tiền tuyến hiện tại. Mỹ đã đề xuất một khu kinh tế tự do nếu Ukraine rút quân.