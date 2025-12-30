TT Ukraine và TT Nga sẽ có cuộc điện đàm đầu tiên sau 5 năm?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên sau hơn 5 năm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Fox News dẫn các nguồn thạo tin cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Florida) hôm Chủ nhật (28/12) có thể tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc điện đàm này.

"Cuộc gặp hôm Chủ nhật giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky có thể mở đường cho cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin sau hơn 5 năm", Fox News đưa tin.

Theo nguồn tin, dù cuộc gặp tại Florida được xem là bước tiến trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình do Tổng thống Trump dẫn dắt, song việc thu xếp được một cuộc điện đàm trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine sẽ là một thắng lợi ngoại giao đáng kể đối với Tổng thống Mỹ.

Nếu Tổng thống Putin tham gia cuộc điện đàm này, đây có thể được coi là bước đi cụ thể đầu tiên và quan trọng nhất trong tiến trình chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Nguồn tin cũng cho biết, các cuộc thảo luận hiện tập trung vào kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm do Mỹ đề xuất, được xây dựng trong nhiều tuần. Kế hoạch này đòi hỏi sự nhượng bộ từ cả Kyiv và Moscow, nhằm đưa Tổng thống Zelensky trở lại bàn đàm phán và có thể mở đường cho các cuộc đối thoại trực tiếp với phía Nga, bao gồm cả Tổng thống Putin.

Phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến trên đường trở về từ Mỹ, Tổng thống Zelensky khẳng định sẵn sàng gặp gỡ nhà lãnh đạo Nga dưới bất kỳ hình thức nào, với điều kiện những tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin phải được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow đồng tình với nhận định của Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng các bên đang tiến gần hơn tới một giải pháp cho xung đột tại Ukraine và tiến trình đàm phán đang ở giai đoạn cuối.

Theo Fox News, người đứng đầu Điện Kremlin đã từ chối đối thoại với Tổng thống Zelensky kể từ tháng 7/2020, thời điểm hai nhà lãnh đạo liên lạc lần cuối liên quan đến vụ việc gây tranh cãi xung quanh nhóm Wagner và chiến dịch bất thành nhằm bắt giữ các phần tử khủng bố Nga có liên quan. Kể từ đó, Ukraine nhiều lần tìm cách nối lại liên lạc, song đều không nhận được phản hồi tích cực từ phía Nga.

Nguồn tin cũng cho biết, đã có những cơ hội đàm phán vào tháng 8 và 9/2024, tuy nhiên các nỗ lực này đã đổ vỡ sau khi quân đội Ukraine tiến vào tỉnh Kursk của Nga.