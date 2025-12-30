Phản ứng của TT Trump về vụ 'UAV Ukraine tấn công nơi ở của TT Putin'

Trợ lý về chính sách đối ngoại của Tổng thống Vladimir Putin, ông Yury Ushakov cho biết vào ngày 29/12, nhà lãnh đạo Liên bang Nga lại có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: BBC

Hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS sáng 30/12 dẫn lời ông Yury Ushakov, Trợ lý về chính sách đối ngoại của Điện Kremlin cho biết vào hôm 29/12, Tổng thống Vladimir Putin đã có thêm một cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Theo quan chức Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã thông báo với người đồng cấp Mỹ về vụ tấn công khủng bố của chính quyền Kyiv nhằm vào nơi ở cấp nhà nước của ông tại tỉnh Novgorod.

Tổng thống Mỹ nói rằng ông bị sốc trước thông tin này và cảnh báo rằng vụ tấn công sẽ ảnh hưởng tới cách tiếp cận của Mỹ trong việc làm việc với nhà lãnh đạo Ukraine, ông Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Putin đã lưu ý với Tổng thống Trump rằng “ngay sau các cuộc đàm phán tại Mar-a-Lago”, Kyiv đã tiến hành một vụ tấn công khủng bố nhằm vào nơi ở cấp nhà nước của ông, đồng thời cảnh báo rằng những hành động khủng bố này “sẽ không thể không phải chịu phản ứng nghiêm khắc nhất”.

Tổng thống Lien bang Nga nói với lãnh đạo Mỹ rằng lập trường đàm phán của Moskva về Ukraine “sẽ được xem xét lại đối với toàn bộ một loạt các thỏa thuận và giải pháp đã đạt được trong giai đoạn trước đó” sau hành vi khủng bố nhà nước của Kyiv.

“Phía Mỹ cần phải hiểu điều này”, ông Putin nhấn mạnh.

Về phần mình, theo ông Ushakov, Tổng thống Trump “bị sốc khi nghe về vụ việc này, thực sự phẫn nộ và nói rằng ông thậm chí không thể tưởng tượng nổi những hành động liều lĩnh như vậy” từ phía Ukraine.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng cuộc tấn công của Ukraine “chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới cách tiếp cận của Mỹ trong bối cảnh làm việc với ông Zelensky”.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng nói rằng, may mắn là Mỹ không hề cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Về phía Ukraine, kênh RT của Liên bang Nga ngày 29/12 cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phủ nhận vụ tấn công, cho rằng Moskva chỉ đang tìm cớ để phá hoại “những tiến triển” đạt được giữa Mỹ và Ukraine, đồng thời tạo lý do tấn công khu chính phủ ở Kyiv.

Theo ông Ushakov, trong điện đàm hai tổng thống cũng thảo luận về các cuộc tiếp xúc Mỹ–Ukraine tại Florida và nhất trí sẽ tiếp tục đối thoại trong tương lai “theo tinh thần khá thân thiện.”

Tổng thống Trump và các cố vấn của ông “đã thông báo chi tiết về các cuộc đàm phán hôm qua với phái đoàn Ukraine tại Mar-a-Lago”.

Theo ông Ushakov, “ông Zelensky đã được khuyến nghị thậm chí không nên tìm cách xin một khoảng ‘tạm dừng’ cho lực lượng vũ trang của mình, mà cần tập trung vào việc đạt được một thỏa thuận toàn diện, mở đường cho việc chấm dứt thực sự xung đột vũ trang”.

Trợ lý Điện Kremlin nhấn mạnh rằng “trong các cuộc tiếp xúc này, phía Mỹ đã thúc đẩy quan điểm rằng Kyiv cần có những bước đi thực chất nhằm chấm dứt xung đột, thay vì trốn tránh trách nhiệm đằng sau các lời kêu gọi ngừng bắn tạm thời”.

Phía Liên bang Nga cho rằng các đề xuất của Ukraine tạo điều kiện để Kyiv né tránh nghĩa vụ của mình.

Trong năm 2025, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã có các cuộc tiếp xúc với đại diện Mỹ tổng cộng 17 lần, trong đó có 10 cuộc trao đổi trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Con số này bao gồm chuyến thăm Alaska, 10 cuộc điện đàm với Donald Trump và 6 cuộc gặp với các đặc phái viên của ông ấy”, ông Ushakov cho biết.

Theo trợ lý về chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, cường độ tiếp xúc với Mỹ là một tín hiệu rất đáng chú ý. “Quý vị có thể tự rút ra kết luận về ý nghĩa của việc này”, ông Ushakov nói thêm.