95% thỏa thuận hòa bình được nhất trí, Donbass vẫn là nút thắt

Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá các cuộc đàm phán Ukraine đã tiến gần hơn tới thỏa thuận, song cảnh báo Donbass vẫn là trở ngại then chốt.

Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump họp báo sau hội đàm hôm 28/12. Ảnh: Reuters.

Ngày 28/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới dinh thự Mar-a-Lago tại bang Florida và có cuộc hội đàm kéo dài gần 3 giờ với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sau đó, hai nhà lãnh đạo cùng điện đàm hơn một giờ với lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Italy, Na Uy, Tổng thư ký NATO và Chủ tịch Ủy ban châu Âu, tập trung thảo luận các “bước đi cụ thể” nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Phát biểu tại họp báo chung, Tổng thống Trump mô tả đây là một “cuộc gặp tuyệt vời”, cho biết hai bên đã trao đổi sâu rộng về nhiều vấn đề then chốt, theo CNN.

“Chúng tôi đang tiến gần hơn rất nhiều, có thể nói là rất gần rồi”, ông Trump nói, đồng thời khẳng định nỗ lực hướng tới hòa bình đã đạt được những bước tiến đáng kể. Theo ông, khả năng thành công của tiến trình đàm phán sẽ dần rõ ràng trong vài tuần tới.

Tổng thống Zelensky cho biết Washington và Kyiv đã đạt được thỏa thuận liên quan đến các bảo đảm an ninh cho Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Trump tỏ ra thận trọng hơn khi cho rằng thỏa thuận này mới hoàn tất khoảng 95%, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các nước châu Âu sẽ gánh vác phần lớn trách nhiệm, với sự hậu thuẫn của Mỹ.

Hai nhà lãnh đạo thừa nhận vẫn chưa đạt đồng thuận về tương lai vùng Donbass, bao gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk.

“Vấn đề này vẫn chưa được giải quyết, nhưng chúng tôi đã tiến gần hơn rất nhiều. Đây là một bài toán cực kỳ khó”, Tổng thống Trump nói.

Tổng thống Zelensky tái khẳng định quan điểm rằng người dân Ukraine sẽ là bên quyết định các vấn đề liên quan đến lãnh thổ. Ông cũng để ngỏ khả năng tổ chức trưng cầu dân ý đối với toàn bộ nội dung của kế hoạch hòa bình, không chỉ riêng vấn đề Donbass, đồng thời cho biết quốc hội Ukraine có thể tham gia vào tiến trình này.

Về phần mình, Tổng thống Trump cảnh báo nguy cơ xuất hiện những yếu tố bất ngờ có thể khiến đàm phán đổ vỡ. Ông không loại trừ khả năng sẽ tới Ukraine để đối thoại với quốc hội nước này nhằm thúc đẩy thỏa thuận hòa bình, dù thừa nhận kịch bản này khó xảy ra.

hái đoàn Ukraine (trái) và phái đoàn Mỹ tại Mar-a-Lago, Florida hôm 28/12. Ảnh: Reuters.

Trước cuộc gặp với Tổng thống Zelensky, ông Trump đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Mỹ đánh giá đây là cuộc trao đổi “hiệu quả”, trong khi ông Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, cho biết hai bên đã “đối thoại trong bầu không khí thân thiện”.

Theo phía Nga, Tổng thống Putin nói với ông Trump rằng đề xuất của Ukraine và Liên minh châu Âu về lệnh ngừng bắn 60 ngày chỉ khiến xung đột kéo dài, đồng thời nhấn mạnh Kyiv cần sớm đưa ra quyết định về vấn đề Donbass.

Các quan chức Nga cho biết Moscow đã đồng ý thành lập các nhóm công tác nhằm xử lý cuộc xung đột, tập trung vào các vấn đề kinh tế và an ninh.

Trong tuyên bố ngày 28/12, Tổng thống Putin cảnh báo Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự nếu Ukraine không sớm chấp nhận một thỏa thuận hòa bình. Moscow cũng khẳng định đã đạt nhiều bước tiến trên chiến trường, kiểm soát thêm các vị trí chiến lược tại Donetsk và Zaporizhzhia.

Vấn đề lãnh thổ tiếp tục là trở ngại lớn nhất trong các nỗ lực hòa giải. Nga muốn kiểm soát toàn bộ Donbass, trong khi Ukraine đề xuất đóng băng chiến tuyến hiện nay. Để tìm kiếm thỏa hiệp, Mỹ từng đề xuất Ukraine rút khỏi những khu vực còn kiểm soát tại Donbass để thành lập một vùng kinh tế tự do, song cơ chế vận hành của mô hình này vẫn chưa được làm rõ.