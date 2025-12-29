Ông Putin tuyên bố chiến thắng trước cuộc gặp ông Trump - Zelensky

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng việc chiếm được Gulaypole mở đường cho các bước tiến tiếp theo của Liên bang Nga tại tỉnh Zaporizhzhia.

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 28/12 cho biết Tổng thống nước này, ông Vladimir Putin đã chúc mừng quân đội vì “giải phóng” Gulaypole, một thị trấn có vị trí chiến lược ở tỉnh Zaporizhzhia.

Phát biểu trong chuyến thăm một sở chỉ huy hôm 27/12, nhà lãnh đạo Liên bang Nga đã nói với các tướng lĩnh cấp cao của quân đội nước này rằng thành quả nêu trên đã mở ra triển vọng cho các bước tiến tiếp theo trong khu vực.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga báo cáo rằng quân đội nước này đã kiểm soát thành công một khu phòng thủ kiên cố lớn của Ukraine lấy trung tâm là thị trấn Gulaypole, đồng thời công bố một đoạn video ghi lại các bước tiến của lực lượng Nga.

Đoạn clip cho thấy quân đội Nga pháo kích các vị trí của Ukraine trong thị trấn Gulaypole, sau đó xung phong chiếm các tòa nhà.

Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, quân đội đã thiết lập quyền kiểm soát trên diện tích hơn 76 km² và làm sạch hơn 7.000 tòa nhà.

Lực lượng Ukraine trong khu vực chịu tổn thất nặng nề, mất hàng chục trang bị hạng nặng cùng nhiều phương tiện khác.

Về phần mình, Ukraine đã phủ nhận việc mất thị trấn Gulaypole, nhưng thừa nhận tình hình là khó khăn.

Trong cuộc họp hôm 27/12, ông Putin nói việc chiếm được thị trấn là “một kết quả quan trọng”, đồng thời cho biết việc “giải phóng” Gulaypole mở ra “những triển vọng tốt cho các bước tiến tiếp theo tại tỉnh Zaporizhzhia”.

Các tướng lĩnh cũng thông báo với Tổng thống Putin về việc hoàn tất các hoạt động truy quét tại thành phố Dmitrov (còn được gọi là Mirnograd ở Ukraine) thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

Trước đó, lực lượng Ukraine tại thành phố này đã bị bao vây khi quân đội Liên bang Nga “giải phóng” thành phố Krasnoarmeysk (Pokrovsk) lân cận.

Tổng thống Putin gọi diễn biến này là “một bước quan trọng hướng tới việc giải phóng hoàn toàn DPR”.

Trong nhiều tháng qua, các lực lượng của Liên bang Nga đã duy trì thế tiến công, kiểm soát hàng chục khu dân cư tại các vùng mới, cũng như ở các tỉnh Kharkiv, Sumy và Dnepropetrovsk của Ukraine.

Đáng chú ý, quân đội Liên bang Nga đã chiếm các trung tâm hậu cần lớn như Krasnoarmeysk ở DPR và Kupyansk ở tỉnh Kharkiv.

Đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cũng báo cáo việc “giải phóng” thành trì cũ của Ukraine là Seversk tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

Diễn biến nêu trên xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chuẩn bị gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, dự kiến vào lúc 15 giờ ngày 28/12 theo giờ miền Đông Mỹ, tức 3 sáng 29/12, theo giờ Việt Nam.

Báo The Kyiv Independent cho biết trong một phát biểu ngày 27/12 với các nhà báo khi đang trên đường tới Florida để gặp Tổng thống Trump và thảo luận về một đề xuất hòa bình, Tổng thống Zelensky nói rằng tương lai của Ukraine phụ thuộc vào các bảo đảm an ninh từ phương Tây.

Theo Tổng thống Zelensky, các bảo đảm an ninh cho Ukraine sẽ là trọng tâm hàng đầu của các cuộc đàm phán. Nếu không có những bảo đảm này, Ukraine không thể tiến hành bất kỳ bước đi nào hướng tới hòa bình hoặc tổ chức bầu cử tổng thống, điều mà chính quyền của Tổng thống Trump đang gây sức ép buộc Kyiv thực hiện.

“Điều quan trọng nhất - nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ bước đi nào - là các bảo đảm an ninh phải đủ mạnh và chúng tôi phải được bảo vệ”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky nói: “Chắc chắn hiện nay có những lằn ranh đỏ đối với người dân Ukraine… Bao gồm lãnh thổ của chúng tôi và Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Về mặt pháp lý, chúng tôi sẽ không công nhận bất cứ điều gì trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Ông Zelensky cho biết chính phủ sẽ tham vấn người dân Ukraine trước khi đưa ra các quyết định lớn, nhấn mạnh: “Người dân Ukraine là chủ thể chính”.

Bên cạnh đó, phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến trên đường sang Mỹ, ông Zelensky cũng cho biết các bảo đảm an ninh vẫn là ưu tiên hàng đầu.

“Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine. Trên con đường tiến tới đàm phán hòa bình, phản ứng của họ rất rõ ràng. Điều quan trọng nhất là mọi bước đi của chúng tôi phải được hậu thuẫn bằng các bảo đảm an ninh mạnh mẽ để bảo đảm chúng tôi được bảo vệ”, nhà lãnh đạo Ukraine nói

Về phía Liên bang Nga, trong phát biểu với các tướng lĩnh cấp cao của quân đội nước này ngày 27/12 khi tới thăm một sở chỉ huy, Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc ban lãnh đạo Kyiv “không vội vàng giải quyết xung đột này bằng con đường hòa bình”, trước khi nói rằng Moskva hài lòng với tốc độ tiến quân của mình và tuyên bố rằng sự quan tâm của Moskva đối với việc Ukraine tự nguyện rút quân “về cơ bản đã giảm xuống bằng không”.

Theo hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TAS, ông Putin nói: “Các nhà lãnh đạo của chế độ Kyiv không vội giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình, mặc dù ngay cả ở phương Tây, một số người có tầm nhìn xa cũng kêu gọi giới chức Kyiv chấp nhận các điều khoản tử tế để chấm dứt xung đột và đưa ra những điều kiện nền tảng tốt nhằm bảo đảm an ninh lâu dài cho Ukraine”.

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga nhấn mạnh: “Nếu Kyiv từ chối kết thúc mọi việc một cách hòa bình, Liên bang Nga sẽ giải quyết tất cả các thách thức của mình bằng vũ lực. Cuộc tấn công của Liên bang Nga tại Donbass đang diễn ra với tốc độ như vậy đến mức làm cho mối quan tâm của Moskva đối với việc các lực lượng Ukraine rút khỏi những vùng lãnh thổ này gần như không còn ý nghĩa gì”.

“Nếu giới chức Kyiv không muốn giải quyết vấn đề một cách hòa bình, thì chúng tôi sẽ giải quyết tất cả những thách thức đặt ra trước mắt chúng tôi… bằng vũ lực”, Tổng thống Putin kết luận.