TT Nga gửi thông điệp năm mới tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thư chúc mừng năm mới tới Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của năm vừa qua đối với quan hệ giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

KCNA cho biết bức thư được gửi vào ngày 18/12. Trong thông điệp, Tổng thống Putin đánh giá một năm qua mang ý nghĩa đặc biệt trong mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng việc binh sĩ Quân đội Nhân dân Triều Tiên tham gia các hoạt động chiến đấu tại khu vực Kursk, cùng với các hoạt động tiếp theo của đội ngũ công binh Triều Tiên trên lãnh thổ Nga, đã thể hiện rõ tình hữu nghị bền chặt, không gì lay chuyển giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

KCNA nhấn mạnh đây là minh chứng cho sự gắn bó ngày càng chặt chẽ giữa hai quốc gia trong thời gian gần đây, đặc biệt trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp.

Theo tờ Korea Times, trong bức thư, Tổng thống Putin cũng nhắc lại Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện mà hai nước đã ký kết, đồng thời cho rằng thỏa thuận này đã góp phần mở rộng đáng kể hợp tác song phương hiệu quả trong các lĩnh vực chính trị, thương mại, kinh tế, nhân quyền và những lĩnh vực khác.

“Tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị và liên minh trên mọi phương diện, đồng thời thúc đẩy hợp tác mang tính xây dựng trong các vấn đề khu vực và quốc tế”, ông Putin nêu rõ.