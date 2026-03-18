Hé lộ ứng viên tiềm năng thay thế quan chức an ninh Iran vừa bị hạ sát

Việc tìm người thay thế Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani - sau khi ông thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel hôm 17/3 - sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Vị chính trị gia kỳ cựu này được nhiều nhà phân tích đánh giá là người đóng vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định của Iran. Ông cũng là một nhà đàm phán tài ba có thể làm việc với các phe phái khác nhau trong chính quyền và trên trường quốc tế.

Theo luật, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sẽ là người bổ nhiệm cố vấn an ninh quốc gia tiếp theo, và đang có nhiều đồn đoán rằng một nhân vật có ảnh hưởng trong chính quyền - ông Saeed Jalili - có thể đảm nhiệm vai trò này.

Các nhà phân tích cho biết, theo tiền lệ, vị trí này sẽ thuộc về một trong những đại diện của Lãnh tụ Tối cao tại Hội đồng An ninh Quốc gia.

Sự ra đi của ông Larijani khiến ông Jalili trở thành ứng cử viên khả dĩ. Ông từng giữ chức cố vấn an ninh quốc gia, là trưởng đoàn đàm phán hạt nhân và hiện là thành viên của Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia.

“Ông Jalili là một người theo đường lối cứng rắn tuyệt đối, lãnh đạo phe cực đoan trong chế độ”, nhà phân tích Arash Azizi (Đại học Yale) cho biết. “Việc ông ấy lên nắm quyền sẽ làm nổi bật sự chuyển dịch mạnh mẽ sang phe cứng rắn hơn, vì ông Larijani được coi là một nhân vật ôn hòa và thực dụng hơn nhiều”.

Tuy nhiên, ông Jalili có thể kém khéo léo hơn ông Larijani trong việc phối hợp với các phe phái khác nhau của chính quyền.

“Sự cứng nhắc và cực đoan của ông có thể trở thành điểm yếu của chế độ và làm giảm khả năng xoay xở trong tình thế khó khăn hiện tại”, nhà phân tích Azizi nói.

Người được chọn thay thế ông Larijani sẽ đóng vai trò quan trọng trong bất kỳ cuộc đàm phán nào nhằm chấm dứt chiến tranh.

“Vì Hội đồng An ninh Quốc gia hiện là trung tâm quyền lực chính ở Iran, nên người thay thế ông Larijani trong hội đồng sẽ định hình cán cân quyền lực của chế độ và tác động đến lập trường của chế độ đối với Mỹ và Israel trong bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào”, Azizi nói.

Sau sự ra đi của ông Larijani, ông Jalili đã đăng một thông điệp nói rằng, "những hành động này sẽ không cứu được đối phương khỏi vũng lầy mà họ đang mắc kẹt; ngược lại, chúng sẽ đẩy nhanh quá trình thất bại của họ”, hãng thông tấn nhà nước Tasnim đưa tin.

Ngày 17/3, Israel tuyên bố loại bỏ Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran - ông Ali Larijani và chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij - ông Gholamreza Soleimani.

Ông Larijani là cánh tay phải của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cho đến khi ông Khamenei bị ám sát vào đầu cuộc chiến.