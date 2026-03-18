Iran dùng vũ khí 'chưa từng xuất hiện' tấn công Israel

Ngày 18/3, người phát ngôn quân đội Iran Amir Akraminia cho biết nước này đang sử dụng những loại vũ khí “chưa từng được dùng trước đây” trong cuộc chiến với Mỹ và Israel.

Chuẩn tướng Sardar Mousavi, chỉ huy Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, tuyên bố Iran sẽ tiến hành đòn trả đũa táo bạo nhất từ trước đến nay.

Người phát ngôn quân đội Iran Amir Akraminia nói thêm rằng sẽ còn nhiều loại vũ khí như vậy được triển khai trong những ngày tới.

“Chúng tôi đã sử dụng những loại vũ khí trong cuộc chiến này mà trước đây chưa từng dùng, và trong những ngày tới sẽ tiếp tục sử dụng nhiều hơn. Các bạn cũng đang thấy những thông tin về mức độ tác động của chúng”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Iran.

Người dân tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Israel, hai quốc gia hứng chịu phần lớn các đợt tấn công của Iran, cho biết họ gần đây nghe thấy những tiếng nổ lớn hơn từ các vụ đánh chặn.

Iran cũng ngày càng sử dụng nhiều đầu đạn chùm gắn trên các tên lửa đạn đạo. Dù loại vũ khí này đã được triển khai trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6, quân đội Israel cho biết tần suất sử dụng hiện nay đã tăng lên đáng kể.

Iran tấn công 100 mục tiêu quân sự Israel

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 18/3 cho biết đã triển khai đợt tấn công thứ 61 trong khuôn khổ chiến dịch “Lời hứa chân thật 4”, nhằm đáp trả các đòn không kích từ Mỹ và Israel.

IRGC tuyên bố trong “đòn đánh nhanh và dữ dội”, các tên lửa Khorramshahr-4 và Qadr đã nhắm trúng hơn 100 mục tiêu quân sự và an ninh tại Israel, đồng thời cho rằng hệ thống phòng thủ của đối phương không thể ngăn chặn.

Lực lượng này nhấn mạnh việc sử dụng tên lửa mang nhiều đầu đạn để gia tăng sức công phá, khẳng định chiến dịch là hành động trả đũa cho cái chết của ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.

Trước đó, vào đêm 17, rạng sáng 18/3, ông Sardar Mousavi, chỉ huy lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thông báo về một “đòn đánh nhanh”, nói rằng “đêm nay, bầu trời của kẻ thù sẽ trở nên rực rỡ hơn với các bạn”, theo truyền thông nhà nước Iran.

IRGC sau đó cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công “dữ dội” nhằm vào Israel “để trả đũa” cái chết của Larijani.

Tổng tư lệnh quân đội Iran, Thiếu tướng Amir Hatami, nói rằng phản ứng của Iran trước cái chết của Larijani sẽ “quyết đoán và đáng tiếc”, đồng thời nhấn mạnh “máu của vị tử vì đạo cao quý này cùng các liệt sĩ đáng kính khác sẽ được trả thù”, theo hãng tin Tasnim.

Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump “phải chờ đợi những bất ngờ từ chúng tôi” và rằng phản ứng của lực lượng vũ trang sẽ “tàn khốc hơn cả hành động và tưởng tượng của kẻ thù, và con đường này sẽ tiếp tục cho đến khi họ đầu hàng”, Tasnim đưa tin.

Cố vấn cấp cao của Iran Ali Akbar Velayati nói rằng Iran sẽ “giáng một đòn mạnh vào bộ mặt nham hiểm của sự ngạo mạn toàn cầu”, ám chỉ Mỹ và Israel, theo Tasnim.

Nga lên án vụ ám sát ông Ali Larijani

Nga đã lên án vụ sát hại Ali Larijani, quan chức an ninh hàng đầu của Iran, trong một cuộc không kích của Israel trong tuần này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri S. Peskov chỉ trích “việc sát hại và loại bỏ các đại diện lãnh đạo của một quốc gia có chủ quyền và độc lập như Iran”.

Nga là đối tác thân cận của Iran, và các quan chức Mỹ cho biết Moscow đã chia sẻ thông tin tình báo với Tehran trong cuộc chiến. Ông Peskov bác bỏ các báo cáo cho rằng Nga hỗ trợ Iran bằng công nghệ vệ tinh và máy bay không người lái.

Chỉ một ngày sau khi ám sát Chủ tịch Hội đồng An ninh Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tiếp tục tuyên bố đã tiêu diệt Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib trong một cuộc không kích trong đêm 17, rạng sáng 18/3.

“Chính sách của Israel rất rõ ràng và dứt khoát: không ai ở Iran được miễn trừ, và tất cả đều là mục tiêu”, ông Katz nói trong một tuyên bố.

Iran chưa bình luận về tuyên bố này, nhưng nếu được xác nhận, đây sẽ là diễn biến mới nhất trong chuỗi các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các lãnh đạo cấp cao.

