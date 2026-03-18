Tên lửa Israel tấn công thành phố Isfahan của Iran

16:20 15/3/2026 16:20 15/3/2026 Thế giới 8.3K

CNN xác thực video cho thấy có khói lớn bốc lên tại thành phố Isfahan thuộc miền Trung Iran. Truyền thông nhà nước Iran ngày 15/3 cho biết “một số địa điểm tại Isfahan đã bị tên lửa tấn công” từ máy bay chiến đấu của Mỹ và Israel.

Tàu chở dầu Mỹ bốc cháy gần eo biển Hormuz

16:00 14/3/2026 16:00 14/3/2026 Thế giới 40.9K

Một tàu chở dầu của Mỹ đã bốc cháy sau một vụ tấn công ngoài khơi Sharjah, UAE, gần eo biển Hormuz trong ngày 14/3. Hình ảnh từ video do Press TV công bố cho thấy đám cháy lớn và cột khói đen bốc lên trên tàu.

Người dân chờ đổ xăng ở Dhaka và nạp bình gas ở Gorakhpur

11:25 14/3/2026 11:25 14/3/2026 Thế giới 2.5K

Khu vực Nam Á đặc biệt dễ bị tổn thương do phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu dầu và khí đốt từ Trung Đông. Hiện tại, cuộc sống của người dân tại nhiều quốc gia trong khu vực bị đảo lộn vì những việc đơn giản hàng ngày như đổ xăng, nạp bình gas nay đều thách thức sự kiên nhẫn chờ đợi.

Mỹ nạp bom phá boongke lên oanh tạc cơ B-1

09:18 13/3/2026 09:18 13/3/2026 Thế giới 41.4K

Video ghi lại cảnh ít nhất một chiếc máy bay ném bom chiến lược Rockwell B-1 Lancer tại căn cứ RAF Fairford ở Anh được tháo bệ phóng tên lửa khỏi khoang vũ khí, trong khi bom dẫn đường JDAM đang được nạp lên máy bay. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự với Iran leo thang.

Israel tung video phá hủy 250 UAV của Iran

21:10 12/3/2026 21:10 12/3/2026 Thế giới 31.9K

Đoạn video được Lực lượng Phòng vệ Israel đăng tải cho thấy không quân nước phát hiện các binh sĩ Iran đang trang bị vũ khí cho một UAV chuẩn bị phóng về phía Israel. Sau khi xác định mục tiêu, lực lượng này lập tức tấn công, phá hủy bệ phóng cùng nhóm binh sĩ và ngăn chặn kế hoạch phóng UAV.

Khoảnh khắc Patriot UAE khai hỏa chặn tên lửa Iran

15:26 12/3/2026 15:26 12/3/2026 Thế giới 1.6K

Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy hệ thống Patriot ở UAE phóng ít nhất 6 quả đạn đánh chặn để bảo vệ kho dầu Fujairah trước đòn tập kích của Iran, song ít nhất hai quả vẫn xuyên thủng lưới phòng không.

Mỹ tung video xóa sổ các cơ sở tên lửa đạn đạo và UAV Iran

07:23 12/3/2026 07:23 12/3/2026 Thế giới 6.9K

CENTCOM công bố đoạn video mới về cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran. Chỉ huy CENTCOM cho biết kể từ khi chiến dịch bắt đầu, lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 5.500 mục tiêu bên trong Iran, trong đó có hơn 60 tàu thuyền, bằng nhiều loại vũ khí chính xác.

Iran phóng 'quái vật' tên lửa siêu vượt âm mang đầu đạn 1,8 tấn

09:42 11/3/2026 09:42 11/3/2026 Thế giới 69.6K

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã phóng loạt UAV và tên lửa chiến lược, gồm Qadr, Emad, Fattah và tên lửa siêu vượt âm Khyber trong đợt tấn công thứ 34 nhằm vào Israel và các mục tiêu của Mỹ trong khu vực, cho rằng chiến trường đã bước sang “một giai đoạn mới”.

Mỹ phá hủy tàu rải thủy lôi tại eo biển Hormuz

06:44 11/3/2026 06:44 11/3/2026 Thế giới 65.4K

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng tải trên X đoạn video ghi lại một số vụ tấn công của Mỹ nhằm vào tàu hải quân và tàu rải thủy lôi của Iran. Các vụ tấn công diễn ra ở khu vực eo biển Hormuz trong ngày 10/3 theo giờ địa phương.

Tên lửa Patriot bị nghi đánh chặn hụt, rơi xuống Bahrain

16:44 9/3/2026 16:44 9/3/2026 Thế giới 31.2K

Video mới xuất hiện cho thấy một tên lửa phòng không, được cho là Patriot, rơi khi đánh chặn mục tiêu trên không. Các tài khoản theo dõi chiến sự cho rằng tên lửa Patriot được phóng để chặn UAV Iran nhắm tới cơ sở BAPCO, nhưng không tiêu diệt mục tiêu và rơi xuống khu dân cư ở đảo Sitra.

Khoảnh khắc tên lửa Tomahawk đánh trúng trường nữ sinh Iran

09:01 9/3/2026 09:01 9/3/2026 Thế giới 22.7K

Hãng thông tấn Mehr của Iran ngày 8/3 công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc một trường nữ sinh tại thành phố Minab bị trúng tên lửa hôm 28/2. Hình ảnh cho thấy một quả tên lửa lao thẳng xuống khuôn viên trường trước khi phát nổ dữ dội, khiến 175 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là học sinh.

Khói tiếp tục bốc lên từ kho chứa dầu tại Tehran

20:10 8/3/2026 20:10 8/3/2026 Thế giới 33.1K

Lửa và khói bốc lên từ khu vực nhà máy lọc dầu ở Tehran. Quân đội Israel cho biết các mục tiêu bị tấn công là những cơ sở phân phối nhiên liệu phục vụ nhiều đối tượng, trong đó có các đơn vị quân sự của Iran.

Kho chứa dầu Iran bốc cháy dữ dội sau khi bị không kích

09:52 8/3/2026 09:52 8/3/2026 Thế giới 33.9K

Lửa bốc lên dữ dội, rực đỏ một góc trời Tehran đêm 7/3 theo giờ địa phương. Isreal tiến hành không kích vào nhiều cơ sở nhiên liệu của Iran, gây ra các vụ nổ làm rung chuyển Tehran và thành phố lân cận Karaj. Đây là đòn tấn công đầu tiên nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran kể từ khi Mỹ và Israel động binh.

Sân bay Iran bốc cháy ngùn ngụt sau đòn không kích của Israel

09:32 7/3/2026 09:32 7/3/2026 Thế giới 8.2K

Israel đã không kích sân bay Mehrabad ở thủ đô Tehran, biến khu vực này thành một “quả cầu lửa” sau loạt đòn tấn công dữ dội. Truyền hình nhà nước Iran cho biết nhiều tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp, trong khi các cột khói dày đặc bốc lên từ cả phía đông và phía tây thành phố.

