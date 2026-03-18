Tái xuất lời cảnh báo về siêu vũ khí nguy hiểm hơn bom hạt nhân

Trên mạng vừa xuất hiện đoạn video cũ với lời cảnh báo gây sốc: Năm 2027 sẽ chứng kiến sự bùng nổ của một cuộc xung đột toàn cầu, trong đó xuất hiện loại vũ khí mới có khả năng xóa sổ cả một quốc gia chỉ trong một đòn đánh.

Báo Nga News.ru đưa tin ngày 17/3, gần đây, nhà báo Dmitry Smirnov, người thường xuyên đưa tin từ Điện Kremlin, công bố một video clip hiện đang thu hút hàng triệu lượt xem. Trong video, ông Zhirinovsky (trước khi mất năm 2022 khi đang là Chủ tịch LDPR) trình bày lập luận của mình một cách rõ ràng và có hệ thống.

Đó là Mỹ đang dần mất vị thế lãnh đạo toàn cầu, châu Âu đối mặt tình trạng già hóa dân số và đang cố gắng nắm lấy “cơ hội cuối cùng”, và Trung Quốc chưa sẵn sàng đảm nhận vai trò bá chủ thế giới.

Ngày 24/5/2010, khi đang là Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Nga và Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), ông Vladimir Zhirinovsky (phải) được Tổng thống Nga lúc đó là ông Dmitry Medvedev tiếp và thảo luận về nhiều vấn đề. Ảnh: Điện Kremlin.

Một nước châu Âu có nguy cơ bị xóa sổ

Ông Zhirinovsky giải thích lý do chọn mốc thời gian cụ thể: “Tại sao lại là năm 2027? Bởi vì cần thời gian chuẩn bị”.

Theo ông Zhirinovsky, đến thời điểm đó, các mâu thuẫn tích tụ giữa những trung tâm quyền lực toàn cầu sẽ đạt đến ngưỡng buộc phải giải quyết bằng vũ lực. Đặc biệt, châu Âu sẽ rơi vào tình thế “không còn lựa chọn nào khác” để duy trì vị thế.

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất là lời tiên đoán về mục tiêu cụ thể: “Một quốc gia nhỏ ở phía Nam châu Âu sẽ bị xóa sạch - sẽ không còn gì sót lại”.

Ông Zhirinovsky dự đoán, đòn đánh có thể đến từ hướng Nam, nhưng không nêu rõ quốc gia nào sẽ chịu , cũng không tiết lộ nguồn gốc của vũ khí. Một số nhà phân tích hiện nay liên hệ dự báo này với tình hình căng thẳng ở Balkan, Serbia, Kosovo hoặc khu vực Transnistria, song đây chỉ là suy đoán.

Siêu vũ khí vượt xa vũ khí hạt nhân truyền thống

Ông Zhirinovsky nhấn mạnh rằng, kịch bản không phải là chiến tranh hạt nhân toàn cầu theo kiểu Hollywood. Thay vào đó, ông mô tả một cuộc xung đột mang tính cục bộ nhưng sử dụng loại vũ khí có sức công phá được coi là vượt trội hơn cả vũ khí hạt nhân.

“Đó sẽ không phải là chiến tranh hạt nhân toàn thế giới. Đó là cuộc chiến cục bộ, với việc sử dụng loại vũ khí mạnh nhất, có thể còn mạnh hơn vũ khí hạt nhân. Đó chính là ”, ông dự đoán.

Ông không giải thích cụ thể “siêu vũ khí” là gì, chỉ ám chỉ đến các công nghệ có khả năng thay đổi hoàn toàn cán cân lực lượng chỉ bằng một lần sử dụng. Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng, có thể liên quan các hệ thống vũ khí dựa trên nguyên lý vật lý hoàn toàn mới, chưa từng được công khai.

Tấn công từ không gian, gây ra “mù lòa kỹ thuật số”

Theo dự báo của ông Zhirinovsky, cuộc xung đột sẽ bắt đầu không phải bằng các đòn đánh mặt đất, mà bằng việc phá hủy các hệ thống vệ tinh quỹ đạo. “Bạn sẽ không thể bật định vị. Bạn không biết lực lượng của mình đang ở đâu. Bạn trở nên mù và điếc. Đó chính là khởi đầu của Chiến tranh Thế giới thứ ba”.

Việc loại bỏ các vệ tinh quân sự và dân sự sẽ gây tê liệt hệ thống chỉ huy-điều khiển, liên lạc và định vị của các quốc gia, dẫn đến tình trạng hỗn loạn trên diện rộng - một dạng “mù lòa kỹ thuật số” toàn cầu.

Ông Zhirinovsky nhận định, Mỹ có thể chủ động tạo ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu có kiểm soát vào khoảng năm 2027 nhằm: Xóa bỏ gánh nặng nợ công khổng lồ; làm suy yếu kinh tế các đối thủ cạnh tranh; tái thiết vị thế thống trị từ đống đổ nát của thế giới.

Trong khi đó, Nga, theo quan điểm của ông Zhirinovsky, sẽ giữ vị trí “người quan sát có vũ khí hạt nhân”, chờ các bên chính tự làm suy yếu lẫn nhau trước khi can thiệp để định hình trật tự mới.

Hiện tại, đoạn video cũ đang được lan truyền rộng rãi và gây tranh luận sôi nổi. Dù nhiều ý kiến coi đây chỉ là dự báo mang tính khiêu khích đặc trưng của ông Zhirinovsky, lời cảnh báo về một loại vũ khí mới có sức hủy diệt vượt hạt nhân vẫn khiến giới chuyên môn và công chúng không khỏi quan ngại trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng.

‘Sát thủ hầm ngầm’ GBU-72 lần đầu thực chiến

Sáng nay 18/3, The New York Post và CNN dẫn thông báo từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) rằng, quân đội Mỹ vừa sử dụng các loại bom xuyên phá nặng tới 5.000 pound (khoảng 2.268 kg) nhằm vào các cơ sở tên lửa ngầm của Iran dọc bờ biển gần eo biển Hormuz.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X sáng 18/3 (theo giờ Việt Nam), CENTCOM cho biết: “Chỉ vài giờ trước, lực lượng Mỹ đã triển khai thành công nhiều bom xuyên phá nặng 5.000 pound nhằm vào các mục tiêu tên lửa kiên cố của Iran nằm sâu dưới lòng đất gần khu vực eo biển Hormuz”.

Theo phía Mỹ, các tổ hợp tên lửa hành trình chống hạm của Iran tại đây đã tạo ra “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với hoạt động vận tải hàng hải quốc tế.

Một quan chức Mỹ tiết lộ với CNN rằng, loại vũ khí được sử dụng là Advanced 5K Penetrator - dòng bom xuyên phá hiện đại được Không quân Mỹ đưa vào trang bị từ năm 2021.

Đây là loại bom được thiết kế chuyên biệt để xuyên qua các mục tiêu kiên cố và chôn sâu dưới lòng đất, có thể triển khai từ cả máy bay chiến đấu lẫn máy bay ném bom chiến lược. Với trọng lượng lên tới hơn 2,2 tấn, GBU-72 được xem là một trong những “át chủ bài” để phá hủy các căn cứ quân sự ngầm - vốn là xương sống trong chiến lược phòng thủ của Iran.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Iran bị cáo buộc đã phong tỏa thực tế Vịnh Ba Tư thông qua việc rải thủy lôi, triển khai máy bay không người lái và tàu chiến, khiến tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz gần như tê liệt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai chỉ trích các đồng minh châu Âu như Pháp và Anh vì không tham gia nỗ lực quân sự nhằm khôi phục tự do hàng hải tại Hormuz.

Trong khi đó, Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục chiến dịch nhằm “nhanh chóng làm suy giảm khả năng đe dọa tự do hàng hải của Iran trong và xung quanh eo biển Hormuz”. “Chúng tôi đang đạt được tiến triển ổn định và luôn duy trì cảnh giác trước đối phương”, ông Cooper nhấn mạnh.