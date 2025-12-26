Tổng thống Putin chúc mừng Giáng sinh Tổng thống Trump

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chúc mừng Giáng sinh tới Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Trump bắt tay Tổng thống Putin trong cuộc gặp tại Anchorage, Alaska, Mỹ, ngày 15/8. Ảnh: Reuters.

“Tổng thống Putin đã chúc mừng Tổng thống Trump nhân dịp lễ Giáng sinh và gửi một bức điện”, ông Peskov thông tin tới các phóng viên trong ngày 25/12.

Tuy nhiên, ông Peskov cho biết “không có tín hiệu nào cho thấy sẽ có một cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo trong ngày lễ Giáng sinh”.

Theo TASS, trước đó, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov đã thông tin rằng Moscow có kế hoạch gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Mỹ Donald Trump vào các dịp nghỉ lễ mùa đông. Ông Ushakov nhấn mạnh, với tư cách “những người lịch thiệp”, lãnh đạo Nga chắc chắn sẽ gửi thông điệp chúc mừng tới Washington.

Mối quan hệ giữa Nga và Mỹ được đánh giá là ấm lên nhiều dưới thời Tổng thống Trump. Trong năm 2025, ông Trump và ông Putin đã có những cuộc đối thoại nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine và thúc đẩy quan hệ giữa Mỹ và Nga. Đáng kể nhất là hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Alaska (Mỹ) hồi tháng 8.

Ngoài ra, ông Putin đã gọi điện chúc mừng sinh nhật ông Trump hồi tháng 6, nhân đó, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trao đổi nhanh về vấn đề Iran và tình hình Trung Đông.

Đến tháng 10, hai nhà lãnh đạo tiếp tục có cuộc điện đàm, trong đó, ông Putin chúc mừng ông Trump vì đã thúc đẩy thành công thỏa thuận hòa bình tại Gaza.