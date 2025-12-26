Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Tổng thống Putin chúc mừng Giáng sinh Tổng thống Trump

  • Thứ sáu, 26/12/2025 09:20 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chúc mừng Giáng sinh tới Tổng thống Mỹ Donald Trump.

My anh 1

Tổng thống Trump bắt tay Tổng thống Putin trong cuộc gặp tại Anchorage, Alaska, Mỹ, ngày 15/8. Ảnh: Reuters.

“Tổng thống Putin đã chúc mừng Tổng thống Trump nhân dịp lễ Giáng sinh và gửi một bức điện”, ông Peskov thông tin tới các phóng viên trong ngày 25/12.

Tuy nhiên, ông Peskov cho biết “không có tín hiệu nào cho thấy sẽ có một cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo trong ngày lễ Giáng sinh”.

Theo TASS, trước đó, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov đã thông tin rằng Moscow có kế hoạch gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Mỹ Donald Trump vào các dịp nghỉ lễ mùa đông. Ông Ushakov nhấn mạnh, với tư cách “những người lịch thiệp”, lãnh đạo Nga chắc chắn sẽ gửi thông điệp chúc mừng tới Washington.

Mối quan hệ giữa Nga và Mỹ được đánh giá là ấm lên nhiều dưới thời Tổng thống Trump. Trong năm 2025, ông Trump và ông Putin đã có những cuộc đối thoại nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine và thúc đẩy quan hệ giữa Mỹ và Nga. Đáng kể nhất là hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Alaska (Mỹ) hồi tháng 8.

Ngoài ra, ông Putin đã gọi điện chúc mừng sinh nhật ông Trump hồi tháng 6, nhân đó, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trao đổi nhanh về vấn đề Iran và tình hình Trung Đông.

Đến tháng 10, hai nhà lãnh đạo tiếp tục có cuộc điện đàm, trong đó, ông Putin chúc mừng ông Trump vì đã thúc đẩy thành công thỏa thuận hòa bình tại Gaza.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách Lẽ thường - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

An Hòa

Mỹ Donald Trump Vladimir Putin Mỹ Nga Trung Đông Iran Trump Putin điện đàm

  • Vladimir Putin

    Vladimir Putin

    Vladimir Vladimirovich Putin là một chính trị gia người Nga và là cựu Thủ tướng của Liên bang Nga, là Tổng thống thứ hai của Nga từ 7 tháng 5 năm 2000 cho đến 7 tháng 5 năm 2008, và một lần nữa, là Tổng thống thứ bốn của Nga từ 7 tháng 5 năm 2012.

    • Ngày sinh: 7/10/1952
    • Vợ: Lyudmila Putina (đã ly hôn)
    • Con: 2
    • Chiều cao: 1.7m

    Website

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

Đọc tiếp

Con re ong Trump se gap Tong thong Putin hinh anh

Con rể ông Trump sẽ gặp Tổng thống Putin

16:06 2/12/2025 16:06 2/12/2025

0

Tổng thống Mỹ Donald Trump cử phái đoàn đến Nga với mục đích giải quyết xung đột tại Ukraine. Phái đoàn có đặc phái viên Steve Witkoff và con rể ông Trump - Jared Kushner.

NATO tuyen bo san sang dap tra moi nguy co tu Nga hinh anh

NATO tuyên bố sẵn sàng đáp trả mọi nguy cơ từ Nga

08:00 4/12/2025 08:00 4/12/2025

0

Căng thẳng giữa Nga và châu Âu tiếp tục leo thang sau khi các cuộc tiếp xúc giữa đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin không đạt được thỏa thuận nào.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý